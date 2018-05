Ko tev vajadzētu zināt par saules gaismu un aizsardzību pret to

Saule ir visu enerģiju avots, cilvēka organismam tā spēj sniegt daudz laba, no fotosintēzes dzīvības uzturēšanas līdz D vitamīna ražošanai cilvēka organismā. Tomēr, kā jau ar lielāko daļu bioloģisko procesu, ir nepieciešams balanss – saules iedarbība ir laba līdz noteiktai robežai, taču pārāk liels saules starojums var būt kaitīgs, īpaši ādai.

Ir ieteicams aizsargāties no saules stariem – UVA un UVB stari var radīt ādas bojājumus. UV gaismas daudzums, ar kuru āda nonāk kontaktā, ir atkarīgs no tādiem faktoriem, kā dienas laiks, sezona, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un augstums. Intensīvas UV radiācijas gadījumā, piemēram, karstas vasaras dienas vidū, izejot no mājām, ieteicams valkāt aizsargājošu apģērbu un uzklāt sauļošanās krēmu.

Kā saules gaisma ietekmē ādu

Saules gaisma, īpaši UVA un UVB stari var radīt saules apdegumus, pāragru ādas novecošanu, acu bojājumus, novājināt imūnsistēmu, radīt fotoalerģisku un fototoksisku reakciju, un pat vēzi. Ārsti un dermatologi pastiprināti brīdina par spēcīgo korelāciju starp ādas vēzi un DNS pakāpi, atgādinot mums, ka 90% no ādas vēža saslimšanas gadījumi, ir saules gaismas izraisīti. Ir plaši zināms, ka labākā profilakse pret šīm kaitēm ir izsargāšanās no saules stariem. Lielākā saules gaismas ietekme uz ādu ir UVB un UVA staru radīta.

Ādas fototipi un aizsargāšanās no saules faktors

Optimālā aizsardzība no saules ir jāizvēlas atkarībā no individuālā ādas tipa jutīguma (ādas pigmentācijas) un radiācijas intensitātes. Saules aizsardzības faktors (SPF) reizināts ar ādas dabisko aizsardzību minūtēs norāda maksimālo saules iedarbības ilgumu, neriskējot ar UV starojuma izraisītiem ādas bojājumiem. Bērnu āda ir plānāka un daudz jutīgāka pret sauli. Tāpēc ļoti svarīgs ir augsts saules aizsardzības faktors, lai izvairītos no UV izraisītiem ādas bojājumiem.

Saules jutīga āda

Saules jutīgai jeb hipersensitīvai ādai ir vairākas formas; tā var būt attīstības stadijā (bērnu gadījumā), iekaisusi (ādas stāvokļa dēļ, piemēram, Atopiskais dermatīts uz sejas vai ķermeņa, vai tādas ādas slimības, kā rozācija vai pinnes), bojāta (no medikamentiem vai dermatoloģiskām procedūrām), vai vienkārši dabiski reaģēt saskaņā ar cilvēka gaišo ādas toni. UV bojājumi un atkārtoti saules apdegumi bērnībā un pusaudžu gados palielina ādas vēža un ļaundabīgas melanomas attīstības risku turpmākajās dzīves stadijās. Bērna āda prasa īpašas rūpes un aizsardzību, lai izvairītos no paaugstināta ādas vēža riska nākotnē. Tāpēc vitāli svarīgi ir izsargāties no saules stariem jau no agras bērnības. Vairums "Eucerin" saules aizsardzības produkti ir piemēroti jutīgai ādai. Uzziniet vairāk šeit.

Ja jums ir bažas par kādiem saules izraisītu bojājumu simptomiem, aicinām jūs konsultēties ar ģimenes ārstu vai dermatologu.