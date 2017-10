Kristīne Virsnīte: 'Pat mana meita ir sākusi piedalīties mājas uzkopšanā'

Šķiet, ikviena mamma novērtē katru palīdzīgu roku, ja ir runa par mājas darbiem, jo mammas darbs ir 24 stundas diennaktī un dažkārt pietrūkst laika, lai spētu visu padarīt. Tomēr dažreiz šī palīdzība var nākt ne tikai no cilvēka, bet gan no īpašas ierīces, kas atvieglo ikdienu un ir nenovērtējama.

TV žurnāliste un divu bērnu mamma Kristīne Virsnīte atzīst, ka mājas uzkopšana viņai līdz šim nav bijusi viena no mīļākajām lietām. Tomēr, lai cik tas dīvaini izklausītos, jaunais ģimenes palīgs – bezvada "Philips Power Pro Aqua" spieķveida putekļusūcējs – to ir mainījis.

"Pat mana meita ir sākusi piedalīties mājas uzkopšanā, jo ar šo ierīci viss ir vienkārši un ērti, tikai "čiks", un gatavs," saka Kristīne, piebilstot, ka īpaši būtiski tas ir pēc mazākā bērna ienākšanas ģimenē, kurš ir aktīvs un pasauli izzinošs puika. Loģiski, ka pēc viņa aktivitātēm paliek drupaču un nekārtības pēdas, tāpēc ir ļoti forši, ka visu var ātri uzkopt un bērns atkal var šiverēties pa tīru māju.

Sadraudzējoties ar "Philips Power Pro Aqua", jūs varēsiet atvadīties no virknes ierīču, lai paveiktu visus darbus – tīrītu un mazgātu grīdas un sūktu drupačas no visām virsmām, tostarp dīvāna un auduma krēsliem. Turklāt tas neaizņems daudz vietas un darbus varēs paveikt vienā mirklī – pateicoties bezvada formātam.

"Nekad nebiju iedomājusies, ka tik maza ierīce spēj paveikt tik daudz un ar tādu jaudu. Ja iepriekš man šķita, ka virtuves auduma krēsli ir tīri, tad tagad, tos kopjot ar "Philips Power Pro Aqua" rokas ierīci, esmu nelielā šokā, jo tas, kas izskatījās tīrs, patiesībā ir bijis pilns ar neredzamiem putekļiem, kas tagad ir uzsūkti," norāda Kristīne.

Manuprāt, šī ierīce ir viens no labākajiem tehnoloģiskajiem mājas palīgiem, kādi man bijuši. Kristīne Virsnīte

Viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka "Philips Power Pro Aqua" spieķveida putekļusūcējs ne vien izdara savu darbu, bet, pateicoties trīs slāņu vācu filtrēšanas tehnoloģijai, aiztur putekļus, putekšņus un baktērijas, kas ir iesūkti tajā. Līdz ar to tie nenonāk atpakaļ telpā, no kuras ir savākti.

Ja agrāk es no sākuma izslaucīju grīdas ar slotu vai izsūcu ar parasto putekļu sūcēju un tad ķēros pie ķēpīgās grīdas lupatu padarīšanas, tad tagad tikai ar vienu kustību man ir iespēja mainīt uzstādījumu no sūkšanas uz mazgāšanu un atpakaļ. Tikpat ātri iespējams atdalīt rokas putekļu sūcēju, lai varētu iztīrīt mēbeles un citas "grūti sasniedzamas" vietas.

Vēl viena labā ziņa ir tā, ka ar "Power Pro Aqua" var apstrādāt visas virsmas: flīžu, parketa, priežu grīdas, laminātu, paklājus. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums pašiem mājās ir dažāda seguma grīdas, uzsver Kristīne, piebilstot, ka šī ierīce rūpēsies par katru virsmu, lai tā ik reizi būtu tīra.