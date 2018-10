Krūšu implanti – droši un izturīgi

Ikviena sieviete vēlas lepoties ar krūtīm, ne velti arvien biežāk daiļā dzimuma pārstāves liekas zem ķirurga skalpeļa. Daudzas vēlas tās padarīt apjomīgākas un formīgākas. Lai to panāktu, plastikas ķirurgi izmanto speciālus silikona implantus. Cik tie ir izturīgi un droši, kā ietekmē sievietes dzīves kvalitāti?

Pielieto arvien biežāk

"Mūsdienās silikons tiek plaši izmantots daudzās medicīnas ierīcēs un produktos," atzīst Jūrmalas slimnīcas plastikas ķirurgs Kārlis Vērdiņš. "Silikona implantu industrija ir attīstījusies vairākus gadu desmitus. Galvenais mērķis – iespēja iegūt maksimāli drošākos implantus ar ilgu kalpošanas laiku, varētu teikt, ka tiem tiek dota mūža garantija, vienlaikus tie rada dabīgu krūts izskatu.

Gadu gaitā, bet jo īpaši pēdējā laikā veikti ļoti daudzi pētījumi. Piemēram, krūšu silikona implantu ražošanas kompānija "Allergan" investē lielus līdzekļus, lai veiktu datu analīzi un radītu drošu produktu.

Katram krūšu implantam tiek dota arī garantija. Jaunākās paaudzes silikona implanti ir visizturīgākie, turklāt gels pēc kvalitātes ir vislabākais."

No traumēšanas nav jābaidās

Par implantu izturību nav šaubu, jo tā tiek testēta. Svars, zem kāda implanti tiek presēti, tiešām ir ievērojams – ir kompānijas, kuras pārbaudes laikā implantiem uzliek virsū līdz pat 2 tonnām lielu smagumu, un tie šo spiedienu spēj izturēt."

Uz jautājumu, vai situācijā, kad sieviete gūst traumu, krīt vai cieš ceļu satiksme negadījumā, gels neizplūdīs pa viņas ķermeni, dakteris Kārlis Vērdiņš atbild: "Gluži pretēji – ir aprakstīts, ka silikona implanti pat glābuši dzīvību. Piemēram, ciešot ceļu satiksmes negadījumā, implants nostrādā kā amortizators, lai nepieļautu iespējamo krūškurvja traumu. Ir gadījumi, kad pēc traumatiska notikuma, veicot izmeklēšanu, izrādās, ka implants saglabājies vesels.

Sagatavošanās operācijai

"Viss sākas ar plastikas ķirurga konsultāciju, kurā ārsts noskaidro viņam nepieciešamo informāciju, notiek vienošanās par operāciju un tās laikā veicamajām procedūrām, savukārt paciente ārstam var uzdot jautājumus, kas viņi interesē," apgalvo dakteris Kārlis Vērdiņš. "Jo vairāk jautājumu sieviete uzdod, jo labāk, jo tad viņai par operāciju ir lielāka skaidrība. Konsultācijas laikā tiek pastāstīts par implantiem, paciente var tos pataustīt, lai saprastu, tiek raksturoti ievietošanas veidi (caur kādu griezienu), tiek pastāstīts par implanta pozīciju konkrētajā gadījumā un kāda ķirurģiskā tehnika tiks izmantota. Konsultācijas laikā tiek veikta esošo krūšu nomērīšana un modelēts jeb mēģināts paredzēt pacientei vēlamo krūšu izmērs. Tad tiek ievietoti saizeri (ieliktņi), lai varētu noteikt sievietes aptuvenās vēlmes. Tad, ņemot vērā aprēķinus, ārsts kopā ar pacienti izvēlas krūšu implanta optimālo izmēru.

Nākamais – paciente veic analīzes, vajadzīga anesteziologa konsultācija, izdara krūšu ultrasonogrāfiju.

Kas jāievēro pirms operācijas? Protams, jābūt krūšu higiēnai – iepriekšējā dienā jāieiet dušā, jānomazgājas. Pirms operācijas nedrīkst ne ēst, ne dzert, lai novērstu jebkādas ar anestēziju saistītas problēmas un riskus.

Pirms operācijas pacientei tiek iedota profilaktiskā antibiotiku deva. Pēc operācijas viņa paliek nodaļā vismaz vienu nakti uz novērošanu, bet jau nākamajā dienā tiek izrakstīta mājās. Pēc divām nedēļām tiek izņemtas šuves. Runājot par pēcoperācijas periodu – paciente pie plastikas ķirurga uz konsultāciju ierodas pēc mēneša, pēc trim mēnešiem, pēc pusgada. Galējais vizuālais rezultāts ir gaidāms apmēram trīs mēnešu laikā pēc operācijas, kad jau mazinājusies tūska un implanti ieņēmuši savu dabīgo pozīciju."

Ar ko jārēķinās

Kārlis Vērdiņš norāda lietas, kuras pēc krūšu implantu ievietošanas būtu jāzina katrai sievietei un ar ko viņai jārēķinās.

Implanta ruptūra jeb plīsums var attīstīties, ja implanta apvalkā ir izveidojies plīsums. Visbiežāk ruptūra parādās nevis uzreiz, bet diezgan ilgu laiku pēc operācijas. Runājot par jaunākās paaudzes implantiem, tajos esošā gela struktūra ir tāda, ka tas neizplūst ārā kā šķidrums, kā tas bija agrāk. Ar vecākas paaudzes implantiem bija tā – ja plīsa pati implanta kapsula, tās šķidrums kā viskozs gels brīvi izplūda apkārtējos audos. Jaunākās paaudzes silikona implanti ir ražoti tā, lai pat tad, ja implants ieplīst nezināmu iemeslu dēļ (specifiska traumatizācija vai kāds ražošanas brāķis), implanta saturs jeb silikona gels brīvi neizplūst. Plīsumu parasti atklāj nejauši – vai nu magnētiskās rezonanses, vai krūšu ultrasonogrāfijas, vai mamogrāfijas laikā. Ja tas tā ir, principā plastikas ķirurga, pie kura paciente ārstējusies, pienākums ir veikt šī implanta nomaiņu. Tad vai nu tiek izņemts viens plīsušais implants, vai tiek nomainīti abi – viss atkarīgs no tā, ko un kā paciente vēlas.

Ja plīsis vecākās paaudzes implants, principā nekas nopietns nenotiek, jo silikons ir neitrāls, respektīvi, nenotiek nekāda reakcija ar apkārtējiem audiem.

Runājot par mamogrāfiju, kuras laikā krūtis tiek stipri saspiestas, pētījumi un prakse liecina, ka implanta esamība neietekmē izmeklējumu. Pilnīgi droši var veikt magnētiskās rezonanses, mamogrāfijas un ultrasonogrāfijas izmeklējumus – tie būs tikpat informatīvi kā sievietei, kurai nav implantu. Pirms mamogrāfijas par implantiem jābrīdina radiologs, lai izmeklējums tiktu veikts tehniski pareizi.

Kapsulas kontraktūra ir aktuāla lieta, par kuru pirms operācijas vajag informēt pacientes, kā arī izrunāt ar viņām to pēc operācijas. Ir jāsaprot viens – krūšu implants ir svešķermenis, un organisms pret jebkuru svešķermeni izturas kā pret svešķermeni, respektīvi, mēģina to norobežot. Vienmēr organisms dabiski izveidos mazu kapsulu ap jebkuru svešķermeni, jebkuru implantu, ieskaitot krūšu. Kapsulas biezums var būt no 1 līdz 2 mm. Problēmas sākās tad, kad kapsula kļūst biezāka vai izveidojas tā dēvētā dubultkapsula. Respektīvi, kad implantu aptver viena kapsula, kas ir kā dobums, kas var būt pildīts ar šķidrumu, bet otra –biezāka – apņem šo dobumu. Kapsulas kontraktūras klasificē pēc Beikera (Baker) klasifikācijas četrās stadijās – no maz redzamām un nesataustāmām kapsulām līdz sataustāmām un vizuāli redzamām, kad krūtis var kļūt asimetriskas, sablīvētas.

Ja ir kapsulas kontraktūra, vislabākais veikt operāciju, lai kapsulu izņemtu. Katrā ziņā pacientei jārēķinās, ka pastāv kapsulas kontraktūra un ir izstrādātas vadlīnijas, kuras ārstam stingri jāievēro, lai maksimāli samazinātu risku. Principā no kapsulas kontraktūras nav pasargāts neviens.

Jāuzsver, ka pret implanta ruptūru un implanta kapsulas kontraktūru ražotājs dod garantiju. Nevar teikt, ka ražotājs uzņemas atbildību, bet ir gatavs kompensēt izdevumus, ja ar viņa ražoto implantu kas gadījies (te gan jāpiebilst, ka ne visi ražotāji sniedz šādas garantijas). Tādēļ, pirms izšķirties par krūšu plastikas ķirurģijas operāciju, pacientei būtu jāpainteresējas par implantu, tā ražotāju, pie ārsta jānoskaidro viss par garantijām, piemēram, pret kapsulas kontraktūrām.

Ar implantiem nav lielāks risks saslimt ar vēzi

"Mūsdienās diezgan daudzām sievietēm pasaulē, tostarp arī Latvijā, tiek atklāts krūts vēzis," uzsver plastikas ķirurgs Kārlis Vērdiņš. "Taču, runājot tieši par krūšu implantiem, ir veikts pietiekami daudz pētījumu un nav pierādīta implantu tieša ietekme uz krūšu vēža rašanos – šajā gadījumā krūts vēža risks saglabājas tāds pats kā populācijā.

Turklāt es diezgan bieži pielietoju tā saucamo submuskulāro jeb zem muskuļa implanta pozīciju, proti, implantu ievietošanas laikā krūts dziedzeraudi praktiski netiek skarti."

Kā ar zīdaiņa barošanu?

Implantu esamība neietekmē krūts barošanu, īpaši, ja ārsts pielieto implantu ievietošanas pozīciju, kad krūts dziedzeraudi netiek skarti. Teorētiski krūts barošanā var būt izmaiņas tad, ja implants tiek ievietots nevis caur imframamāro jeb zemkrūts griezienu, bet caur areolāro griezienu, kura laikā mehāniski var tikt aizskarti piena ceļi, kas var ietekmēt barošanu ar krūti, norāda Kārlis Vērdiņš.

Kalpos līdz mūža galam

Vairāku firmu implantiem ražotājs dod mūža garantiju. Ja sievieti apmierina krūts forma un izmērs, implanti nav jāmaina. To var darīt vien tad, ja paciente vēlas veikt krūts formas korekciju sakarā ar problēmām, kas radušās audu noslīdēšanas dēļ, vai vēlas tilpuma izmaiņas, teiksim, lielākas krūtis. Agrāk bija mīts, ka implanti jāmaina pēc 5–7 gadiem. Varbūt tas saistīts ar to, ka bija vecākas paaudzes silikona implanti ar nedaudz citādas struktūras silikona gelu. Patlaban tā vairs nav.

Vairāk informācijas par krūšu palielināšanu: www.jurmalasslimnica.lv