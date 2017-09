Latvijas eko-kosmētikas ražotāja 'Kivvi Cosmetics' ekspertu padomi ādas kopšanai rudenī

Neskatoties uz to, ka šogad vasara bija diezgan lietaina, mūsu āda lielā daudzumā ir uzņēmusi ultravioleto starojumu. Iestājoties vēsākam laikam, āda lielākoties kļūst sausāka. To ietekmē gan temperatūras maiņa, gan arī apkures sezonas sākšanās. Rudenī var parādīties ādas problēmas – apsārtums, iekaisumi, pinnes utt., ko vasaras sezonā daļēji palīdz ārstēt saule.

Sākoties rudenim, mainās laikapstākļi, un līdz ar to ir arī jāmaina savs ādas kopšanas rituāls.

"Kivvi Cosmetics" eksperti piedāvā 5 vienkāršus padomus ikdienas ādas kopšanai rudenī: 1. Atjaunošana Pēc vasaras ir nepieciešamas attīrošas un kopjošas procedūras, jo ādas raga slānis ir sabiezējis. Konsultējieties ar speciālistu, lai izvēlētos jūsu ādas tipam vispiemērotākās sejas attīrīšanas procedūras. Rezultātu uzturēšanai pēc procedūrām, katru rītu nepieciešams attīrīt sejas ādu ar mazgāšanas līdzekli un toniku, kas atjauno sejas ādas pH līmeni un nobeigumā uzklāt barojošu krēmu. Vakaros ieteicams attīrīt ādu ar maigu micelāro ūdeni, kam piemīt arī pretiekaisuma un nomierinoša iedarbība, un uzklāt barojošu krēmu.

2. Barošana

Rudenī ādas kopšanas līdzekļi pamazām jānomaina uz biezākas konsistences krēmiem, ar barojošāku sastāvu. Ar aukstumu ievērojami palēninās ādas tauku dziedzeru darbība – tas izraisa sausumu. Sausa āda noveco daudz ātrāk. Vēsajos gada mēnešos ādai ir grūtāk reaģēt uz pastāvīgām temperatūras svārstībām, piemēram, no iekštelpām izejot ārā. Sejas ādu ir sarežģīti noslēpt apģērbā, tāpēc pret to jāizturas īpaši. 3. Aizsardzība Nedrīkst aizmirst par krēmiem, kas aizsargā pret UV stariem, jo to iedarbība ir ādai kaitīga arī rudenī un ziemā. Pat ja saulīte mūs vairs nesildīs kā vasarā, tas nenozīmē, ka saules brīvie radikāļi nav kaitīgi mūsu ādai. Ziemā, piemēram, sniegs atstaro aptuveni 80 procentus ultravioletā starojuma (salīdzinājumam – smiltis atstaro tikai 17 procentus). Vienmēr uzklājiet dienas krēmu 30-40 minūtes pirms ārā iešanas. Jāizvēlas krēmi ar antioksidantu īpašībām, barojošām un atjaunojošām sastāvdaļām. Rudenī un ziemā sejas serumu un mitrinošu krēmu ir jāuzklāj slāņos, veidojot aizsargbarjeru ādai.

4. Ķermeņa ādas kopšana Pēc vasaras ķermeņa āda ir pieradusi pie saules aizsargkrēmiem, losjoniem un eļļām. Ir svarīgi turpināt barot ādu arī aukstajos gada laikos. Pēc dušas regulāri jālieto ķermeņa krēms vai losjons, kas palīdzēs saglabāt ādu mitrinātu un pasargās no sausuma. Tie arī nostiprina un nomierina ādu, palēnina novecošanos, aizsargā pret apkārtējās vides kaitīgo iedarbību. Ieteicams regulāri lietot roku krēmu, kas nodrošina ādas aizsardzību un padara gludu un maigu roku ādu. 5. Acu zona un lūpas Rudenī un ziemā no temperatūras maiņas visvairāk cieš acu zona un lūpas. Jutīgā āda ap acīm prasa rūpīgāku kopšanu, lai novērstu tās priekšlaicīgu novecošanos. Kvalitatīvi acu ādas kopšanas līdzekļi nesatur intensīvas smaržvielas, krāsvielas, spirtu, ādu kairinošus konservantus. Vakarā obligāti jānotīra kosmētika no acu zonas! Ja rūpīgi to dara, tad kosmētikas regulāra lietošana acu zonai nekaitē. Lai no rīta mazinātu pietūkumu, izmantojiet kompreses – kokvilnas audumā var ietīt ledus gabaliņu un paturēt uz acīm 10 minūtes, pēc tam uzklāt krēmu.

Visas sievietes vēlās labi izskatīties. Vienmēr un visur. Kaut arī dekoratīvā kosmētika palīdz maskēt dažas sejas ādas problēmas, ir svarīgi novērst to cēloni. "Kivvi Cosmetics" aicina nemeklēt īstermiņa risinājumus tonālo krēmu un konsīleru izmantošanā, bet dot priekšroku līdzekļiem, kas patiesi uzlabo ādas stāvokli un nesatur ādu kairinošas vielas, parabēnus vai silikonu. Vairāk uzzini šeit: "Kivvi Cosmetics"