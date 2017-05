LG pēta: Kas ledusskapī Ditai Graudai, studentam, uztura speciālistam, kā arī 32 gadus veca ledusskapja īpašniekam

LG Electronics veido nebijušu un atklātu projektu, kurā aicina ielūkoties dažādu profesiju un sociālo grupu pārstāvju ledusskapjos. Cik dažādi mēs Latvijā ēdam? Ko ēd Latvijā populāri cilvēki? Vai dažādu profesiju pārstāvjiem atšķiras ledusskapja saturs? Ko var pateikt par cilvēku pēc viņa ledusskapja satura? Tāpēc LG Electronics aicināja uztura speciālisti Lizeti Pugu komentēt ledusskapī redzamos produktus, nezinot, kam ledusskapis pieder. Lūk, kāds bija rezultāts!

Dita Grauda, Maybelline oficiālā grima pārstāve Latvijā





Ledusskapī cenšos veidot tādu ēdienu kombināciju, lai organismā saglabātos sārmaina vide - pākšaugi, dārzeņi, salāti, augļi. Nekādi nevar iztikt bez - tomātiņiem - gan svaigiem, gan kaltētiem, kā arī pupiņām un zirņiem. Pārsvarā no rīta dzeru glazi ūdens ar citronu un ēdu augļus, pa dienu cenšos ēst salātus, ar lasi vai vistu, bet vakarā biezpienu, krēmzupas, ieturot vieglu maltīti pirms miega. Ledusskapī dažreiz atrodams arī atdzesēts vīns, kuru baudīt pie pusdienām vai vakariņām. Mēģinu pieturēties pie teiciena, kuram ticu - tu esi tas ko tu ēd!

Uztura speciāliste Lizete Puga:

Šis ledusskapis izskatās ļoti zaļš un viegls, jo šeit dominē augļi un dārzeņi. Tas priecē, jo ikdienu rekomendē apēst zaļumus visās varavīksnes krāsās. No olbaltumvielām bagātajiem produktiem redzami vairāk tādi piena produkti, kā biezpiens, siers u.c. Varētu gan būt lielāka daudzveidība, piemēram, kādas pupiņas, zirnīši, gaļa, zivs. Tas liek domāt, ka šī ledusskapja īpašniekam ir diezgan steidzīgs dzīvesveids un mājās vairāk ēd svaigus un ātri pagatavojamus ēdienus, piemēram, kādus salātus, jo ledusskapī redzamas dažāda veida olīves, pesto, salātlapas u.c. Taču izskatās, ka laiku pa laikam pagatavo arī kādas pankūkas vai brokastu putru. Šis cilvēks noteikti piedomā pie tā, cik veselīgs un krāsains ir viņa uzturs, bet stundām ilgi pa virtuvi darboties vai nu nepatīk, vai nesanāk. Izskatās, ka šis cilvēks ir viegls un brīvs gan savā uzturā, gan savā dzīvesveidā.

Lauma, studente





Ikdienā uzturā es lietoju dažādus dārzeņus un sakņaugus, grieķu jogurtu, citreiz biezpienu, lai pagatavotu salātus - tās ir pārtikas preces, bez kurām es nevaru iedomāties savu nedēļu. Laikā, kad dabā viss mostas un plaukst, arī mans organisms vēlas uzņemt svaigu un vieglu pārtiku. Protams, pie salātiem klāt man ļoti garšo maizīte ar sieru.

Uztura speciāliste Lizete Puga:

Liekas šī ledusskapja īpašnieki/-ks ir diezgan aizņemti cilvēki, kuri labprāt darbojas virtuvē, taču svarīgs ir laiks. Varētu būt, ka mājās ietur tikai brokastis un vēlas vakariņas. Gatavojot patīk lietas nesarežģīt - vienkārši produkti, vienkāršas garšas. Redzami diezgan daudz dažādi ziemas krājumi burciņās. Uzteicams ir atsevišķais dārzeņu nodalījumus, taču tas varētu būt plašāks. Garšo dažādi pikanti ēdieni un labprāt tos papildina ar kādu jau gatavu mērci. Šis cilvēks vai cilvēki piedomā pie savas ēdienkartes un cenšas veikt pēc iespējas veselīgākas izvēles.

Līga, īpašniece 32 gadus jaunam ledusskapim





Ledusskapis man ir jau kopš 1985. gada - tas uzticīgi kalpo un glabā ikdienā tādus produktus, kā jogurtu, sieru, zaļumus, piemēram, rukolu vai spinātus. Tā kā ledusskapī gandrīz nekad nav gaļa vai saldumi, tas vienmēr ir piepildīts ar dārzeņiem, it īpaši gurķiem un tomātiem, jo cenšos ēst veselīgi. Ziemai sanāk gatavot tomātus želejā vai kā citādi uzglabāt krājumus ziemai. Saldētavā vienmēr ir saldētas ogas.

Uztura speciāliste Lizete Puga:

Ledusskapja saturs ir viegls. Izskatās, ka šis cilvēks priekšroku dod ātri pagatavojamiem ēdieniem vai diezgan bieži mēdz ēst ārpus mājās. Šim cilvēkam patīk lietas nesarežģīt - vienkāršas garšas, vienkārši produkti. Garšo svaigi, viegli un ātri pagatavojami salāti. Cilvēks noteikti savā ikdienā ir aizņemts un diezgan steidzīgs, taču seko līdzi savai ēdienkartei un mēģina uzturēt sevi formā.

Uztura speciālists, Guna Rijkure





Manā ledusskapī noteikti vienmēr ir svaigi dārzeņi - burkāni, kartupeļi, sīpoli un ķiploki, kā arī svaigi gurķi un tomāti, bez kuriem nekādi nevar iztikt. No piena produktiem - piens, cietais siers, kā arī rīsu piens. Olas, kas vienmēr ir ledusskapī, mums ir no pašu lauku saimniecības. Maize noteikti ir saldskābmaize vai rudzu rupjmaize, jo cenšamies izvairīties no pufīgajām maizēm, kuras nerada sāta sajūtu.

Uztura speciāliste Lizete Puga:

Ledusskapja īpašnieki seko līdzi savai ēdienkartei, piedomā pie produktu kvalitātes un to izcelsmes. Patīk gatavot un gardi paēst, bet plāno savu ēdienkarti un mēdz pagatavot arī ko uz priekšu. Iespējams, ledusskapja īpašnieks ir mednieks, vai tam ir kāds tuvs draugs, kas ar to nodarbojas. Virtuvē darbojas visnotaļ prasmīgi. Domāju, ka ledusskapja īpašniekam svarīgi, cik veselīga ir viņa ēdienkarte un dzīvesveids kopumā - rūpīgi, saimnieciski un zaļi domājoši cilvēki.

LG Electronics, veicot šo pētījuma projektu, secināja, ka Latvijā cilvēki samērā maz aizdomājas par efektīvu produktu izvietošanu ledusskapī. LG jau sen runā par to, ka pareizi izvietojot produktus, tie ilgāk saglabājas svaigi. "Vidējais latvietis" produktus mēdz ielikt jebkurā brīvajā ledusskapja vietā, kur tie var pat samazināt ledusskapja efektivitāti. Mūsdienīga ledusskapja galvenā funkcija ir pēc iespējas ilgāk saglabāt produktus svaigus, tādēļ tie ļauj regulēt temperatūru dažādās ledusskapja daļās, regulēt mitruma līmeni, kā arī samazina aukstā gaisa aizplūšanu pie durvju atvēršanas, kas palīdz arī samazināt jūsu elektrības rēķinu.