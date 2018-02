'Love In Riga' – ātrais randiņš jau 25. februārī un 11. martā

"Love In Riga" sniedz brīnišķīgu iespēju iepazīt cilvēkus, satikt jaunus draugus, veidot draudzīgas attiecības, partnerattiecības, nodibināt ģimenes saiknes kā arī atrast savus domubiedrus. Mēs satiekam viens otru tiešā kontakta veidā, nevis sēžot aiz zilajiem ekrāniem. Tā veidojas cilvēcisku attiecību pamats. Tehnoloģijas un sociālie tīkli šodien ir neatliekama dzīves sastāvdaļa, taču tas neaizstās cilvēcisko kontaktu.

"LoveInRiga Speed Dating" – tie ir organizēti randiņu vakari vientuļām sievietēm un vīriešiem. Mini randiņš ballītes formātā. Šādas ballītes tiek rīkotas, lai cilvēki savā starpā iepazītos, dibinātu ģimenes. Randiņi īsā laika posmā, kur visi dalībnieki iepazīstas un komunicē ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Sievietes apsēžas pie numurētiem galdiņiem, bet vīrieši pāris minūtes sarunājas ar katru sievieti un pārsēžas pie nākamā galdiņa pulksteņa rādītāja virzienā.

"Love in Riga" palīdz viens otram atrast savas otrās pusītes. Ātro randiņu ballītes dod spilgtas un neaizmirstamas emocijas no interesantām sarunām. Pārliecinieties, ka mīlestība no pirmā acu skatiena pastāv!

Randiņu vakari "Speed Dating" stilā – tā ir lieliska iespēja iepazīties Rīgā un atrast savu mīlestību. Galu galā, jaunas emocijas vēl nevienam nav traucējušas!

Kur? Randiņu vakari tiek rīkoti restorānā " Boulevard 33", Raiņa bulvārī 33

Kad? 25. februārī

Cikos? Pulksten 19.00

P.S. Katru otro svētdienu tiek organizēts randiņa vakars.

Tuvākais pasākumu grafiks:

25. februārī un 11. martā

♥ Februāris mīlestības mēnesis un dāvanu laiks! ♥



Iepriecini sevi vai savus tuvākos ar neparastu dāvanu! Iegādājieties biļeti vai dāvanu karti tikai par 20 eiro! Akcija ir spēkā līdz 28.02.2018.

Sadarbība:

Mēs esam atvērti uzklausīt ikvienu sadarbības piedāvājumu, bartera iespējas, reklāmas atbalstu, jaunu telpu piedāvājumus. Laipni lūgti, mēs jūs uzklausīsim!

Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties randiņam jūs varat šeit : https://loveinriga.lv/lv/form vai zvanot pa tālruni : 27440222