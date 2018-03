Love In Riga – ātrais randiņš jau 25.martā un 8.aprīlī

"Love In Riga", sniedz brīnišķīgu iespēju iepazīt cilvēkus, satikt jaunus draugus, veidot draudzīgas attiecības, partnerattiecības, nodibināt ģimenes saiknes kā arī atrast savus domubiedrus.

"LoveInRiga Speed Dating" – tas ir nekas cits, kā organizēti randiņu vakari vientuļām sievietēm un vīriešiem. Mini randiņš ballītes formātā. Šādas ballītes tiek rīkotas, lai cilvēki savā starpā iepazītos, dibinātu ģimenes. Randiņi īsā laika posmā, kur visi dalībnieki iepazīstas un komunicē ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Sievietes apsēžas pie numurētiem galdiņiem, bet vīrieši pāris minūtes sarunājas ar katru sievieti un pārsēžas pie nākamā galdiņa pulksteņa rādītāja virzienā.

"Love in Riga" palīdz viens otram atrast savas otrās pusītes. Ātro randiņu ballītes dod spilgtas un neaizmirstamas emocijas no interesantām sarunām. Pārliecinieties, ka mīlestība no pirmā acu skatiena pastāv!

Randiņu vakari "Speed Dating" stilā – tā ir lieliska iespēja iepazīties Rīgā un atrast savu mīlestību. Galu galā, jaunas emocijas vēl nevienam nav traucējušas!

Kur? Randiņu vakari tiek rīkoti restorānā " Boulevard 33", Raiņa bulvārī 33

Kad? 25. martā un 8. aprīlī

Cikos? Pulksten 19.00

P.S. Katru otro svētdienu tiek organizēts randiņa vakars

Tuvākais pasākumu grafiks:

Īpašie piedāvājumi marta mēnesī.

Nāc kopā ar draugiem

biļetes cena 2 personām ir tikai 40 EUR

biļetes cena 3 personām ir tikai 45 EUR

(Akcija ir spēkā no 01.03.2018 līdz 31.03.2018)

Akcija Tev

Katrs trešais pasākums ar 40% atlaidi, tikai 15 EUR

Katrs piektais pasākums ar 80% atlaidi, tikai 5 EUR

(Akcija ir spēkā no 01.03.2018 līdz 31.03.2018, akcijas savā starpā nesummējas)





Sadarbība:

Mēs esam gatavi uzklausīt ikvienu sadarbības piedāvājumu, bartera iespējas, reklāmas atbalstu, jaunu telpu piedāvājumus.

Sīkāka informācija un pieteikties randiņam jūs varat šeit : https://loveinriga.lv/lv/form

vai zvanot pa tālruni : 27440222