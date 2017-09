Mērenība auss higiēnā un ko darīt ar sēra korķiem

Pārsteidzoši, bet vislabākā ausu kopšana ir to netīrīšana! Lai cik savādi tas neizklausītos, tā rekomendējam mēs – otolaringologi. Protams, nevajadzētu par normu uzskatīt "ausis kā margrietiņas – apkārt balts, vidū dzeltens". Galvenais nosacījums ikdienas situācijās auss tīrīšanā ir tāds, ka auss higiēna jāveic, tikai iztīrot ārējo auss gliemežnīcu un ne dziļāk par to, cik sniedzas mūsu acu skatiens.

Dažkārt ausu, kakla, deguna ārsti tā arī saka – tīriet ausis tik dziļi, cik varat to izdarīt ar savu mazo pirkstiņu. Diemžēl, ļoti daudziem cilvēkiem ir vēlme tīrīt ausis, īsti neapzinoties auss sēra īpašo nozīmi. Visbiežāk auss tīrīšana mājas apstākļos tiek veikta ar vates aplikatoru palīdzību, tādējādi aizstumjot ausī esošo sēru dziļāk, traucējot normālam, fizioloģiskam auss sēra izdalīšanās procesam.

Vajadzīgais ausu sērs

Ausu sēra izdalīšanās ir normāls un nepieciešams organisma fizioloģisks process. Auss sērs veidojas no sēru veidojošo dziedzeru un tauku dziedzeru produktiem un pēc konsistences sastopams 2 veidos: vaskveida un sauss (vai plēkšņveida). Šie dziedzeri izvietoti ārējās auss ejas priekšējā trešdaļā. Cilvēka ārējās auss ejas kanāls vai eja ir elipses veida un tā beidzas pie bungu plēvītes. Ārējā auss eja ir šaura, aptuveni 0,7 cm diametrā un 2,3 – 2,9 cm gara, tās tilpums sastāda 1 kubikcentimetru. Ārējās divas trešdaļas no ārējās auss ejas aizņem ar ādu klāts skrimslis, bet iekšējo trešdaļu – ar ādu klāts kauls. Ārējās auss ejas skrimšļainās daļas ādā tad arī ir novietoti sēru producējošie dziedzeri.

Auss sērs periodiski izdalās no auss ejas, neliels sēra daudzums ārējā auss ejā ir normāla parādība. Sausas konsistences auss sērs parasti problēmas nerada, tas ilgi neturas pie auss ejas sieniņām un pats viegli izdalās no auss ejas (visbiežāk tas notiek žokļa locītavas kustības rezultātā), turpretī mīkstie, vaskveida izdalījumi tik vienkārši no auss ārējās ejas neatdalās, tāpēc tiem ir tendence uzkrāties. Arī krāsas ziņā auss sērs variē: vaskveida konsistences gadījumā krāsas svārstības iespējamas no dzeltenas līdz tumši brūnai (var atgādināt pat asinis), sausas konsistences gadījumā – no dzeltenas līdz bāli dzeltenai.

Auss sēra galvenā funkcija ir aizsargfunkcija. Auss sērs ieeļlo, attīra un pasargā ne tikai ārējo auss eju, bet arī auss ejas dziļumā esošo bungu plēvīti no baktērijām, sēnītēm, insektiem, putekļiem, dažādiem svešķermeņiem, kā arī ķīmiskiem ārējās vides piesārņojumiem. Mīkstajos un ķepīgajos auss izdalījumos tie pielīp, tādējādi pasargājot auss eju un ejas dziļumā esošo bungu plēvīti.

Lielākai daļai cilvēku sērs pats iztīrās no auss, saskaņā ar fizioloģisku auss epitēlija kustību uz ārējās auss ejas ārpusi, ko dēvē par auss pašattīrīšanās procesu. Patoloģija ir tad, ja sēra ausīs nav vispār vai tas producējas pārmērīgā daudzumā, radot konkrētus simptomus. Cilvēkiem, kam ir pastiprināta sēra produkcija vai nepilnīgs pašattīrīšanās mehānisms, nākamā sēra kārtiņa veidojas zem pirmās, kas nav paguvusi atdalīties. Rezultātā rodas tāds kā sniega bumbas efekts, sēra kārtām sakrājoties vienai uz otras, var tikt pilnībā aizšķērsota auss eja, veidojot to, ko tautā sauc par sēra korķi, gluži kā teicienā "kas par daudz, tas par skādi". Izteikti intensīva auss sēra veidošanās un uzkrāšanās auss ejā izraisa saslimšanu, t. s. auss ceruminozi. Jāsaka, ka par sēra korķi var runāt arī tajos gadījumos, ja sērs pilnībā nenosprosto ārējās auss eju, bet jebkāds tā daudzums rada attiecīgus simptomus.

Kādi ir visbiežāk sastopamie pastiprināta sēra daudzuma radītie simptomi?

Visupirms, tie ir dzirdes traucējumi. Auss ārējās ejas pilnīgs nosprostojums, samazina skaņas intensitāti, tādējādi dzirde var pazemināties līdz pat 45 dB, kas jau atbilst 1. pakāpes vājdzirdībai, kas nozīmē to, ka cilvēkam var rasties grūtības sadzirdēt čukstus balsi. Dzirdes traucējumi šajā gadījumā ir konduktīva tipa un tie var rasties gan pēkšņi, gan pakāpeniski. Pēkšņs dzirdes pazeminājums parasti notiek pēc pašdarbnieciskas ausu tīrīšanas ar kosmētiskajiem vates kociņiem, kad sēra korķis tiek iestumts iespējami dziļi ārējā auss ejā. Bieži tas notiek arī tajos gadījumos, ja tiek izmantotas ūdens procedūras – peldēšana, pirtis, matu mazgāšana, un tml., kad sēra korķis ūdens ietekmē piebriest un pilnībā nosprosto ārējās auss eju. Nozīmīgi ir arī tas, ka dzirdes traucējuma izpausme norāda uz to, kurā vietā sēra korķis ir nosprostojis ārējās auss eju. Tā, piemēram, ja nosprostojums ir auss ejas priekšējā trešdaļā, veidojas t.s. "plakanā" tipa dzirdes traucējums, kas nozīmē to, ka cilvēks visas skaņu frekvences, kā zemās, tā spalgās, dzird vienmērīgi sliktāk, turpretī, ja nosprostojums ir dziļi – tuvu pie bungu plēvītes, parādās t.s. augsto frekvenču dzirdes traucējums, kad pazemināta dzirde izpaužas frekvenču diapazonā no 2000 līdz 4000 hercu (Hz). Bez tam palielināts sēra daudzums ārējā ausī var radīt arī tādus simptomus kā: niezes sajūta auss ejā; sāpes auss ejā; troksnis ausī; galvas reiboņi; ārējās auss ejas iekaisums; hroniskas klepus lēkmes, pilnuma sajūta ausī, nepatīkama smaka no auss, kā arī izdalījumi no ārējās auss ejas.

Jāsaka, ka auss sēra diagnostika ir gaužām vienkārša, un tā ietver anamnēzi un otoskopisku izmeklēšanu.

Biežuma sastopamības ziņā auss ejas nosprostojumu ar sēra korķiem sastop aptuveni 10 % bērnu populācijas, 5 % veseliem pieaugušajiem, turpretī gados vecākiem cilvēkiem līdz pat 50 % gadījumu. Uz jautājumu, kas tādā situācijā darāms, vispirms – nevajadzētu nodarboties ar pašdarbību un mēģināt izķeksēt sēra korķi pašrocīgi, jo veikalos nopērkamie vates aplikatori domāti kosmētikas noņemšanai, kam tie arī savulaik tika radīti, bet lielākā daļa cilvēku ir izdomājuši, ka to vienīgais pielietojums ir tīrīt ausis. Visticamāk, ka sēra korķa gadījumā rezultāts būs tūlītējs, t.i., izpaudīsies kāds no iepriekš uzskaitītajiem simptomiem, bet sliktākā gadījumā dažiem pašdarbniekiem izdodas pat pārdurt bungu plēvīti, un asiņojošo ausi vēl pēc tam "paārstēt" ar ausu puķi ģerāniju. Joprojām, arī Amerikā, sēra korķu evakuācija no auss tiek uzticēta vienīgi un tikai ārstam.

Kā jau minēju, sērs auss ejā ir labvēlīgs faktors, tomēr eksistē virkne nosacījumu, kad auss sēru no ārējās auss ejas nepieciešams evakuēt. Tie ir visi tie gadījumi, kas izraisa attiecīgo simptomātiku. Auss sēru nepieciešams evakuēt, ja nepieciešama ārējās auss ejas un/vai bungu plēvītes apskate. Obligāts nosacījums ārējās auss ejas atbrīvošanai no auss sēra pat nelielos daudzumos ir tiem cilvēkiem, kuri dzirdes traucējumu kompensēšanai lieto dzirdes tehniskās palīgiekārtas, t.i. dzirdes aparātus, it īpaši auss kanālā esošos dzirdes aparātu, jo auss ejā esošais sērs var izraisīt atgriezenisko saiti dzirdes aparātā, tādējādi samazinot dzirdes aparāta skaļumu, kā arī pat bojāt pašu dzirdes aparātu. Cilvēkiem, kuri lieto dzirdes aparātus, auss apskate būtu jāveic ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos.

Kādas metodes izmantot sēra korķu evakuācijai no ārējās auss ejas? Eksistē vairākas.