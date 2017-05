Mūsdienu tehnoloģijas ceļā uz ideālo figūru

Kad pludmales sezona tuvojas, bet mūsu ķermenis ir vēl tālu no ideālām aprisēm, vairumā sievietes paniski sāk domāt par ātrām un efektīvām tievēšanas un figūras korekcijas metodēm. Pirmais kas nāk prātā – stingra diēta. Bet diētai ir vairāki trūkumi, un visskumjākais ir tas, ka ilgtermiņā dzelžaina diētas ievērošana ne tikai neveicina svara zudumu, bet arī var kaitēt veselībai. Turklāt ar diētas palīdzību ne vienmēr ir iespējams samazināt apkārtmērus tur, kur tas būtu vēlams – parasti sākumā apjoms mazinās zonās, kuras būtu vēlams atstāt iepriekšējās formās (krūtis, gurni, utt.)

Ir jāatceras, zaudēt svaru ātri ir bīstami veselībai, tāpēc ir jāizvēlas tāds risinājums, lai svara mazinājums būtu ne vairāk par 1-2 kilogramiem mēnesī.

Tiem, kuri nav gatavi ievērot stingrās diētas, vēlas dabūt slaidu un harmonisku figūru pēc iespējas ātrāk, palīgā var nākt mūsdienu estētiskā medicīna. Šodien esošās jaunākās un efektīvākās skaistumkopšanas tehnoloģijas, palīdz realizēt sen lolotos sapņus - izskatīties skaistai un vingrai, vienlaikus ņemot baudu. Un visgalvenākais – nekaitējot veselībai.

Šodien mēs izskatīsim 3 visefektīvākās metodes figūras korekcijai, kuru efektivitāte ir pierādīta ar vairākiem zinātniskiem pētījumiem un, protams, ar miljons sieviešu, un pēdējā laikā arī vīriešu, veiksmīgiem rezultātiem.

1) Endermoloģija® LPG (tautā pazīstamā kā LPG masāža) – mehāniskā (aparātu) pašu organisma rezervju stimulācija vielmaiņas procesu aktivizācijai un normalizācijai.

Kādiem mērķiem tiek veikta procedūra?

Cīņai ar lokāliem tauku nogulumiem, celulītu, ādas ļenganumu un ar tūsku.

Metodes priekšrocības

Atšķirībā no vairuma estētiskās medicīnas tehnoloģijām, Endermoloģija® LPG ir absolūti fizioloģiska, neitrāla pēc iedarbības, un patiešām nesāpīga. Šī procedūra ir tik droša un patīkama, ka to var taisīt pat barojošām māmiņām un grūtniecēm.

Cik procedūras ir vajadzīgas, rezultāta sasniegšanai (apjomu mazināšana, ādas tonusa palielināšana, celulīta samazināšana)?

No 6 līdz 12 procedūras 2-3 reizes nedēļā atkarībā no vecuma, dzīvesveida, klienta apkārtmēriem pirms procedūru kursa un... no LPG Cellu M6® aparāta modeļa.

Svarīgi!

Procedūras efekts var ievērojami atšķirties atkarībā no LPG aparāta modeļa, ar kuru tiek veikta procedūra. Pēdējais revolucionārais LPG Systems kompānijas izgudrojums – aparāts LPG Cellu M6® Alliance – tika prezentēts sabiedrībai pavisam nesen – 2017. gada martā. Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem, rezultāti pēc LPG masāžas procedūras ar LPG Cellu M6® Alliance parādās ātrās (pēc 1-2 nedēļām) un ir izteiktāki nekā ar iepriekšējās paaudzes aparātiem.

Endermoloģija® (LPG masāža) un tās rezultāti neattiecas uz citām iekārtam, kuri ir aprīkoti ir rullīšiem un vakuumu, piemēram, B-Flexy, un citi.

Vairāk par procedūru lasiet šeit.

2) Kriolipolīze – notievēšana ar aukstumu.

Kriolipolīze – procedūra, kura tiek veikta ar mērķi samazināt nevēlamo ķermeņa (pēc nepieciešamības, arī sejas) apjomu ar kontrolētās tauku šūnas saldēšanas palīdzību (-10º С). Speciālisti figūras korekcijas jomā salīdzina kriolipolīzes efektivitāti ar liposakciju, tikai bez sāpēm un citām blakusparādībām.

Kādiem mērķiem tiek veikta procedūra?

Lokālo tauku nogulumu samazināšana, vēdera, sānu, galifē zonās, rokām (peļu vēderiņi), kāju iekšpusē. Vienā procedūrā tiek apstrādāta viena problēmzona.

Metodes priekšrocība

Pēc pirmās procedūras, kuras ilgums ir 50-60 minūtes, tauku slānis apstrādes zonā tiek vidēji samazināts par 23%-25% (efekts parādās 3-4 nedēļu laikā pēc seansa). Procedūru ir nepieciešams veikt tikai 1 reizi mēnesī (uz to pašu zonu), kas ideāli piemērots mūsdienu sievietēm un vīriešiem, kuriem vienmēr trūkst laika, lai apmeklētu figūras korekcijas speciālistu vairākās reizes nedēļā.

Cik procedūras ir nepieciešamas, rezultāta sasniegšanai (apjomu mazināšana)?

No 1 līdz 5 procedūrām reizi 28 dienās. Procedūru skaits ir atkarīgs no sākotnējā apjoma, klienta dzīvesveida un vecuma.

Svarīgi!

Klasiskā kriolipolīze, kuras efektivitāte ir zinātniski pierādīta, notiek tikai, ja izpildās trīs nosacījumi: vakuuma iedarbība un krokas noturēšana visas procedūras laikā, audu sasildīšana līdz -10º С, procedūras ilgums 50-60 minūtes.

Vairāk par procedūru lasiet šeit.

3) Biostimulācija Ultratone – elektromuskuļu stimulācija.

Lai izskatītos pievilcīgi, ir nepieciešams kontrolēt ne tikai savu svaru, bet arī muskuļu tonusu. Tomēr diemžēl ne visiem ir laiks un iespēja pavadīt vairākās stundas nedēļā intensīvi sportojot. Jaunākās tehnoloģijas, bet precīzāk – elektromuskuļu stimulācija - var nākt palīgā.

Kādiem mērķiem tiek veikta procedūra?

Biostumulācija Ultratone tiek veikta muskuļu tonusa palielināšanai, figūras atgūšanai pēc dzemdībām, cīņai ar celulītu, ādas tonusa uzlabošanai.

Metodes priekšrocības

Biostmulāciju var vienlaikus veikt vairākām ķermeņa zonām. Viena seansa ilgums ir tikai 30-40 minūtes, bet to var salīdzināt ar 1.5 stundu ilgu intensīvu sporta nodarbību ar personālo treneri.

Cik procedūras ir nepieciešamas rezultāta sasniegšanai?

10-15 procedūras atkarībā no sākotnējā apjoma, klienta dzīvesveida un vecuma.

Vairāk par procedūru lasiet šeit.

Īpaši ieinteresētājiem veiksmīga rezultāta sasniegšanai tiek sastādīta kombinēta programma, kura sastāv no vairākām tehnoloģijām. Tas ļauj sasniegt rezultātu ātrāk un noturēt to ilgāk.

