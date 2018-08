Nabas saites mezenhimālo cilmes šūnu pielietojums ārstēšanā

Kā notiek ārstēšana ar cilmes šūnām?

Nedaudz vēstures: 1970. gadā zinātnieks Deksters un kolēģi bija pirmie, kuri parādīja, ka adherentas stromālas šūnas (avots: kaulu smadzenes) jeb cilmes šūnas, spēj uzturēt apkārt esošo šūnu augšanu un dzīvotspēju, bez papildus augšanas faktoru pievienošanas.

Ievadot mezenhimālās cilmes šūnas organismā, tās nonāk asinsritē, uztverot signālus no bojātiem organisma reģioniem un audiem. Tad cilmes šūnas migrē uz bojājuma vietām un pārveidojas par funkcionālām šūnām vai atjauno bojātos audus. Tas tiek panākts pateicoties :

parakrīnai aktivitātei. Cilmes šūnas izdala augšanas faktorus, citokīnus un hormonus, kuri bojātajām šūnām "liek sapurināties" un atjaunot spēkus, lai turpinātu normālu augšanu un funkcijas;

veidojot ārpus šūnas vezikulas. Kad no cilmes šūnām izdalās tādi kā mazi burbulīši, kuri iekšā satur atjaunojošus peptīdus un proteīnus, mRNS un microRNS. Šīs vezikulas aizceļo pie "bēdīgajām" šūnām, nodod šo burbulīti un tiek atjaunotas bojāto šūnu rezerves;

caur "šūnu-šūnu" mijiedarbību, veidojot nano-caurulīšu tuneļus. Šūnas savā starpā veido tunelīšus, caur kuriem cilmes šūna spēj atdot visu no sevis, lai tikai šī "slimajā" šūna "izveseļotos" un atjaunotos.





Mezenhimālās cilmes šūnas var iegūt no plaša audu klāsta, piemēram, no kaulu smadzenēm, adipocītiem (taukaudiem), ceļa saitēm, ādas, placentas, zobu pulpas, nabas saites, perifērajām asinīm, matu folikulām un citiem avotiem. Taču jāatceras, ka iegūto šūnu vecums ir vienāds ar saimnieka vecumu. Tāpēc vislabākās un ar vislielākajām "superspējām" ir cilmes šūnas no nabas saites. Šīs šūnas ir jaunas, spējīgas ātrāk dalīties un veikt savu funkcionālo "misiju". Materiāla iegūšanas process ir iespējams tikai vienu reizi dzīvē – dzemdību laikā un ir pilnīgi nesāpīgs un drošs, kā arī iegūtais šūnu daudzums ir būtiski lielāks nekā no citiem avotiem.

Kādu saslimšanu ārstēšanā lieto šīs šūnas?

Nabas saites mezenhimālās cilmes šūnas tiek pielietotas plaša spektra slimību ārstēšanā. Vislabākie rezultāti un sasniegumi ir kardiovaskulārās saslimšanās, skrimšļaudu atjaunošanā, locītavu bojājumu labošanā, perifēro nervu labošanā, osteoartrīta gadījumos, diabēta ārstēšanā, plašos un smagos apdegumos, dziļu rētu un brūču ārstēšanā. Kā arī tiek strādāts, lai tiktu izārstēta sarkanā vilkēde, muguras smadzeņu iekaisumi, kardiomiopātija, aknu mazspēja un aknu ciroze, I un II tipa diabēts, reimatoīdais artrīts, čūlainais kolīts, hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas gadījumā, kad organisms izstrādā pret reakciju, klīniskās ekstremitātes išēmija, multiplā skleroze.

Kur var izdalīt un glabāt cilmes šūnas?

"iVF Riga" Cilmes šūnu centrs ir vienīgais šūnu centrs Latvijā, kuram ir izsniegta zāļu valsts aģentūras licence nabas saites audu izdalīšanai, pavairošanai un izsniegšanai. Atšķirībā no citiem piedāvājumiem, iVF Riga Cilmes šūnu centrs šūnas no nabas saites audiem izdala, noraksturo un iesaldē, tādejādi klientam ir pilnīga informācija par sava nodotā materiāla kvalitāti, daudzumu un dzīvotspēju. Lai nodrošinātu visu iepriekš minēto, "iVF Riga" Cilmes šūnu centra laboratorija tika izbūvēta speciāli pēc GMP (Good Manufacturing Practice) standartiem, lai nodrošinātu produkta augsto kvalitāti un sterilitāti.

Ja jums ir kādi interesējoši jautājumi, tad varat vērsties ar tiem pa e-pastu: cilmessunas@ivfriga.eu. Bet ja vēlaties satikt speciālistus un aprunāties par jautājumiem cilmes šūnu saglabāšanā, tad varat atnākt ciemos, iepriekš piesakoties pa tālruni - (+371) 67 111 117.