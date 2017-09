Narkologs Jānis Strazdiņš: 'Sievietes, nekrītiet mūsdienu dzīves izliktās alkohola lamatās!'

Sievietes krīzes situācijās, piemēram, badā, karā ir izturīgākas nekā vīrieši. Taču alkohols sievieti ievaino ātrāk un iznīcinošāk – sievietes ātrāk kļūst atkarīgas, viņām ātrāk parādās iekšējo orgānu, arī smadzeņu bojājumi. Tāpēc sievietes ātrāk degradējas intelektuāli un kā personība. Narkologs Jānis Strazdiņš stāsta par situācijām mūsdienu dzīvē, kas sievieti grūž alkohola bedrē.

Atkarība sākas ar vīna glāzi

Iemesls, kāpēc sievietei alkohols ir iznīcinošāks, ir fizioloģiski izskaidrojams. Sievietes organismā ir par 10 procentiem mazāk šķidruma nekā vīrietim, tāpēc alkohols mazāk atšķaidās. Līdz ar to toksiskais trieciens pa aknām, sirdi un smadzenēm (tie ir orgāni, ko alkohols visvairāk bojā) sievietei ir spēcīgāks un iznīcinošāks.

Sievietes, kā zināms, ir arī emocionālākas un jūtīgākas, viņas jūt visu, arī tuvojošās briesmas... Sievietes bieži dzer dēļ problēmām attiecībās, ar bērniem, darbā. Vīns ir kā zāles, kas atslābina, noņem depresiju un ļauj justies labāk.

Vīns allaž ir bijis sieviešu iecienīts dzēriens, un bieži alkoholisms sievietēm sākas tieši ar nevainīgu vīna glāzi – vienu, otru, trešo... Tas kļūst par ieradumu iedzert, kad ģimenes nav mājās, vīns dod spēku, darot mājas darbus. Taču vīns ir ļoti viltīgs dzēriens: garšīgs, aromātisks, daudz tiek slavētas tā labās īpašības, piemēram, spēja veicināt gremošanu, taču tas satur lielu daudzumu spirta – vidēji apmēram 10-13%, bet portvīni pat 19%. Turklāt vīns savu viltīgo dabu atkāj tikai ar laiku, kad cilvēkam jau ir izveidojusies alkohola panesība, un, lai izjustu sākotnējo baudu no dzēriena, cilvēkam ir jādzer vairāk. Un tā jau ir acīmredzama un bīstama alkohola atkarības pazīme.

Jānis Strazdiņš savā praksē bieži saskaras ar sievietēm, kurām ceļš uz alkohola atkarību sācies kā ieradums baudīt vakaru divvientulībā ar vīna glāzi. Šīm sievietēm bieži nav ģimenes un bērnu, vīna vakari ir arvien regulārāki, līdz kļūst par dzīves nepieciešamību...

Pēc tam rodas vēlme dzert ko stiprāku – konjaku, brendiju, sieviešu iecienīts dzēriens ir melnais upeņu balzams. Kad vairs nevar atļauties dārgos alkoholiskos dzērienus, sāk dzert lētākus. Pašlaik arvien vairāk sieviešu kļūst atkarīgas no alus. Agrāk sievietes tik daudz alu nedzēra, novērojis narkologs.

Sievietes sāk ārstēties novēloti

Sabiedrībā valda uzskats, ka sieviešu alkoholisms ir baisāks, un šāds priekšstats ir izveidojies, jo sievietes pie narkologa visbiežāk nonāk novēloti, kad jau ir izveidojusies spēcīga alkohola atkarība, izteikti iekšējo orgānu un smadzeņu bojājumi, intelekta un personības degradēšanās.

Jānis Strazdiņš izskaidro iemeslu: "Sievietes ir viltīgākas, viņas prot ilgstoši noslēpt savu problēmu – ar kosmētiku, smaržām, māk aptīt ap pirkstu ģimenes locekļus, darbā priekšniecību, līdz jau ir kļuvušas pilnībā atkarīgas. Sievietēm arī ir daudz grūtāk atzīt, ka viņas ir atkarīgas no alkohola."

Emancipācija sievietes grūž alkoholismā

Dzer ne tikai sociāli maznodrošinātas un trūcīgas sievietes. Alkohola atkarībā nonāk izglītotas, turīgas sievietes, jo viņas bieži apmeklē dažādas prezentācijas, pieņemšanas, kur alkohols liecina par cilvēka sociālo statusu.

Savukārt sievietes uzņēmējas bieži dzer, lai mazinātu stresu. Smagu triecienu devusi finanšu krīze valstī. Narkologs atklāj: "Daudzas sievietes, kuras bija turējušās desmit un vairāk gadu, piedzīvojot finansiālus zaudējumus, atsāka dzert."

Narkologs mūsdienu sabiedrībā saskata ļoti bīstamu tendenci – sievietes kļūst emancipētākas un daudzējādā ziņā nostājas līdzās vīrietim: ieņem atbildīgus amatus, ir strādīgākas un atbildīgākas, tāpēc bieži arī pelna vairāk. Taču līdz ar to viņām zūd iekšējā barjera, ka sieviete nedrīkst dzert tāpat kā vīrietis, un viņa nostājas līdzās vīrietim arī dzeršanas ziņā. Diemžēl nodzeras krietni ātrāk.

Narkologs atklāj: "Šobrīd pie manis terapijā ceturtā daļa pacientu ir sievietes, un tas ir krietni vairāk nekā pirms piecpadsmit, divdesmit gadiem." Sievieti spēcīgi spēj ietekmēt cilvēki, kas viņai ir līdzās. Piemēram, ļoti bīstami ir dzīvot ar vīru alkoholiķi. Jāņa Strazdiņa praksē vairākkārt ir bijuši gadījumi, kad sieviete nodzeras, glābjot vīru vai brāli alkoholiķi. Lai viņš nepiedzertos un nākamajā dienā varētu aiziet uz darbu, viņa izdzer viņa alkoholu – vienu, otru, trešo reizi, līdz nemanot pati kļūst atkarīga.

Kā arī ļoti svarīga ir sabiedrība, kas sievietei ir līdzās, – draugi, paziņas. Kompānijā, kur alkohols ir kulta objekts, "draugi" gluži vienkārši neļaus neiedzert – piedāvās vienu, otru, trešo dzērienu, sieviete bieži iekrīt šajās lamatās, un tās viņai kļūst liktenīgas.

