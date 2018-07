Novērs urīnpūšļa iekaisumu - pirms tas ir sācies

Ja arī tev ir gadījies apaukstēt urīnpūsli, un, jo īpaši, ja šāda problēma piemeklējusi vairākkārt, lūk, noderīgs padoms, kā bez antibiotikām novērst urīnpūšļa iekaisumu jeb cistītu pirms tas vēl ir sācies.

Urīnpūšļa iekaisums jeb tā dēvētais cistīts, kas itin ātri mēdz pāriet nieru iekaisumā, ļoti bieži piemeklē tieši vasarā, jo, sēžot uz zemes vai peldoties vēsā ūdenī, organisms gluži vienkārši nav pieradis pie šādiem ekstremāliem apstākļiem.

Lielāks risks iegūt urīnpūšļa iekaisumu ir tad, ja ziemā esi slimojis ar respiratorajām saslimšanām, piemēram, gripu, un tādēļ organisms ir novārdzis.

Ir cilvēki, kam šādi iekaisumi atkārtojas vienu, otru, trešo reizi, un tad ir jāmeklē risinājumi, kā no tiem tikt vaļā, jo antibiotikas nevar lietot mūžīgi.

Īpaši tad, ja urīnpūšļa iekaisums atkārtojas, nevajadzētu gaidīt brīdi, kad tas atkal būs klāt, un to, visticamāk, nāksies ārstēt ar antibiotikām. Iekaisumu var savlaicīgi novērst, dabīgā veidā nostiprinot urīnizvades sistēmas orgānu veselību. Dabā ir ļoti spēcīgi augi, kas iedarbojas tieši - atjaunojot un stiprinot urīnpūšļa, nieru un citu urīnizvades sistēmas orgānu veselību. Un šo brīnumaugu spēks ir apvienots vienā dabas preparātā Kidney+. Nostiprinot veselību ar šo preparātu, organisms pakāpeniski uzkrāj dabas augu vērtīgās vielas un iegūst spēju pretoties iekaisumiem. Īpaša priekšrocība ir tā, ka Kidney+ var lietot ilgstoši, un tas nebojā citu orgānu, piemēram, kuņģa veselību, kā tas mēdz būt, lietojot antibiotikas.

Kidney+ sastāvā ir pētersīļi. Pētersīļos esošā aktīvo vielu apiola, miristicīna un ētrisko vielu kombinācija novērš spazmas, kā arī tai ir urīndzenoša iedarbība. Vēl pētersīļi satur virkni vitamīnu un minerālvielu, kas organismā darbojas kā antioksidanti – izvada brīvos radikāļus, kā arī veicina šūnu atjaunošanos un reģenerāciju. Pētersīļos esošās vielas palīdz nostiprināt urīnizvades sistēmas orgānu imunitāti.

Vēl Kidney+ sastāvā ir ļoti vērtīgais augs irbene. Ar to var uzņemt trieciendevu c vitamīna (viena odziņa ir līdzvērtīga askorbīnskābes tabletei), kā arī irbene satur virkni vitamīnu, fitoncīdus un tanīnus, kas dabīgā veidā iznīcina urīnpūšļa iekaisumu izraisošās baktērijas, kā arī rada antioksidantu iedarbību. Tādejādi irbenēs esošo vielu komplekss novērš iekaisuma rašanās iespējamību.

Kā arī Kidney+ satur pienenes. Arī to sastāvs ļoti labi ietekmē urīnizvades sistēmas orgānu veselību, novērš iekaisumu, kā arī pienenēm ir urīndzenoša iedarbība.

Vēl Kidney+ sastāvā ir īpašs augs – tribulis, kas ir populārākais dabas augs vīriešiem prostatas veselības uzlabošanai.

Ļoti noderīgi ir Kidney+ lietot profilaktiski kursa veidā pirms aktīvās sezonas - sēdēšanās uz zemes, peldēšanās. Protams, ja iekaisuma process jau ir sācies, visbiežāk to var novērst tikai ar antibiotikām. Taču arī tad ļoti vērtīgi ir lietot Kidney+, jo tas stiprinās urīnizvades sistēmas orgānu imūnsistēmu, līdz ar to antibiotikas iedarbosies ātrāk un efektīvāk.

Attīrot organismu, uzlabosies izskats un āda.

Lietojot Kidney+, ir vēl kāds liels ieguvums, notiek dabīga un pamatīga organisma attīrīšanās. Tāpēc šis preparāts ir ieteicams cilvēkiem, kas vēlas uzlabot ne tikai veselību, bet arī izskatu - īpaši ādu, noregulēt svaru u.c.

No pārtikas, apkārtējās vides, kaitīgajiem ieradumiem un stresa organismā ikdienu uzkrājas toksīni un citas kaitīgas vielas. Nieres darbojas kā filtrs, caur tām nemitīgi tiek filtrētas asinis, šādā veidā attīrot organismu no toksīniem, šūnu atkritumvielām, mikrobiem, kas kopā ar asins plazmu tiek izvadīti no organisma caur urīnceļiem. Kidney+ priekšrocība – to lietojot, visa netīrība no organisma tiks izvadīta daudz ātrāk un efektīvāk.

Pēc preparāta lietošanas kursa parasti uzlabojas gan cilvēka pašsajūta, gan izskats, jo īpaši āda, kā arī noregulējas ķermeņa svars. Efektu ļoti labi jutīsiet tad, ja to lietosies paralēli notievēšanas vai organisma attīrīšanas diētai.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.