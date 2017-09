Pieci noskaņojumi, pieci mēteļi: aizpildi testu, lai atrastu savu ideālo mēteli

Neviens apģērba gabals nenosaka tava tērpa toni tik ļoti kā mētelis. Nav brīnums, ka tā ir neatņemama mūsdienīgas sievietes garderobes sastāvdaļa, lai kāds arī būtu viņas stils. Šosezon "Max&Co" turpina piedāvāt to, ko prot vislabāk, – augstākās klases virsdrēbes. Dizaineri no Itālijas ir parūpējušies, lai mēteļu kolekcija "Il Mio Cappotto" būtu nevainojamas kvalitātes, pievēršot īpašu uzmanību detaļām. Kapsulas kolekcija sastāv no pieciem dažādiem dizainiem, kas balstīti uz pieciem dažādiem noskaņojumiem un mūzām. Tikpat moderna, cik daudzveidīga, kolekcija aicina valkātāju šosezon izpaust savu stilu ar mēteli.

Piedāvājam aizpildīt testu, lai uzzinātu, kurš stils jums piestāv labāk un atrast jums ideālo mēteli no zīmols "Max&Co", kuru pielaikot mēs aicinām 28. septembrī. Veikalā gaidīs gardas uzkodas un jaunā rudens/ziemas 2017 kolekcija! Par "Max&Co" "Max&Co" ir laikmetīgās modes zīmols, kas radīts Itālijā. Viegli valkājamas, ar skaistu dizainu un rūpīgu šuvumu – tās ir drēbes un aksesuāri, kas katru dienu padara īpašu visām modīgajām sievietēm. "Max&Co" sieviete ir reizē šika un dinamiska. Viņa savas drēbes izvēlas rūpīgi un valkā bezrūpīgi. "Max&Co" darbojas piecos kontinentos ar vairāk nekā 400 veikaliem, kā arī tiešsaistē. www.maxandco.com www.abmodeks.lv "Max&Co" veikali Rīgā: tirdzniecības centrā "Spice" Lielirbes ielā 29 un tirdzniecības centrā "Galleria Riga" Dzirnavu ielā 67.