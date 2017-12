Piepildi sapni par skaistām krūtīm

"Polytech Health & Aesthetics" silikona krūšu implanti ar "Microthene" pārklājumu garantē drošu un estētiski ilglaicīgu pēcoperācijas rezultātu.

Vācijā ražotie "Polytech Health & Aesthetics" krūšu implanti nodrošina zemāko iespējamo komplikāciju iespējamību pēc krūšu formas uzlabošanas un krūšu palielināšanas operācijām.

"Polytech" silikona krūšu implanti ar "Microthane" pārklājumu strauji kļūst par mūsdienu un nākotnes implantiem, tai pat laikā saglabājot vācu kvalitātes augstos standartus un tehnoloģiskos sasniegumus.

Tie ir ražoti un iepakoti Vācijā, Dīburgā – nelielā pilsētā blakus Frankfurtei.

Plastikas ķirurgs Dr. Ansis Ģīlis savā praksē izmanto "Polytech" krūšu implantus un rekonstruktīvos gadījumos un sarežģītās atkārtotās krūšu estētiskās operācijās izvēlas implantus ar mikropoliuretāna pārklājumu drošākam pēcoperācijas rezultātam.

Garantēti zemākais pēcoperācijas komplikāciju risks.

Veicot jebkuru operāciju tās primārais mērķis ir sasniegt visaugstākos rezultātus un pēc iespējas samazināt jebkuru iespējamo blakus parādību risku. Tas kļuvis iesējams praksē ieviešot un izmantojot "Polytech" silikona implantus ar "Microthane" pārklājumu, jo tie uzrāda zemāko iespējamo kapsulas kontraktūras gadījumu skaitu (vidēji 1,2%).

Tieši zemais kapsulas kontraktūru skaits padara "Microthane" pārklājumu unikālu salīdzinot ar līdz šim plaši pielietotajiem parastajiem teksturētajiem vai gludajiem krūšu implantiem.

"Microthane" mikropoliuretāna 2 mm putu pārklājums, to nereti dēvē par "vācu samtu" ķermenī rada īpaši maigu saskari ar audiem un veicina implanta labu saaugšanu ar krūts saistaudiem. Izveidojas īpaši plāna saistaudu kapsula un krūtis pēc taustes un izskata ir pilnīgi dabiskas, praktiski nejūtot atšķirību pirms un pēc operācijas. Šis apstāklis ir ļoti svarīgs , lai krūts pēc formas un taustes nemainīgas saglabātos ilgi pēc operācijas, arī pēc bērna piedzimšanas un barošanas ar krūti.

Implanti ar "Microthane" pārklājumu pieejami jau daudzus desmitus gadu, to kvalitāte un ražošana laikam ejot ir būtiski mainījusies, ieviešot drošākas un inovatīvākas tehnoloģijas.

Ja agrāk "Polytech" silikona implantus ar "Microthane" pārklājumu uzskatīja par vienīgo glābiņu sarežģītu gadījumu koriģēšanai, kā arī pacientiem ar augstu kapsulas kontraktūras risku, tad patlaban tos iesaka kā pirmo izvēli pirmreizējai krūšu formas korekcijai.

Pēcoperācijas rezultāts ir estētiski baudāms un garantēti drošs ilgus gadus.

Izmantotā literatūra: Stefano Pompei et al The Modern Polyurethane Coated Implant in Breast Augmentation : Long term Clinical experience., Aesthetic Plastic Surgery Journal 2016, 1-6.