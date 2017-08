Pret ādas novecošanu nav ne vakcīnu, ne tabletīšu. Vai ir iespējams novecot skaisti vai lēnāk?

Mēs dzīvojam laikā, kad novērtējam un tiecamies pēc visa skaistā. Skaistums nereti tiek saistīts arī ar mūžīgo jaunību, tādēļ, gadiem ejot, arvien vairāk sākam meklēt iespējas, kā to saglabāt un izskatīties cienījami savā vecumā. Citi, nespēdami atrast risinājumi paši, dodas palīdzību meklēt pie ekspertiem – kāds pie plastiskā ķirurga, cits – kosmetologa. Tomēr aktuāls ir jautājums – vai iespējams novecot skaisti vai lēnāk? Kas ir estētiskā medicīna un vai tā konkurē ar plastisko ķirurģiju? Par šiem un citiem jautājumiem "ToBook.lv" sarunājas ar estētiskās medicīnas centra "Art of Beauty" īpašnieci Veroniku Streļcovu (attēlā).

Novecošanās – tās nav tikai krunciņas

Novecošanās nebūt neaprobežojas vien ar "pieredzes krunciņām". Tas ir ļoti komplekss un dinamisks process, kas skar praktiski visu organismu. Uzskaitīt visas novecošanas pazīmes ir bezjēdzīgi, uzsver Veronika, atgādinot, ka pašlaik skaistuma industrijā izdala divus novecošanas veidus – fotonovecošana un hronoloģiskā novecošana.

Iekšējās jeb hronoloģiskās novecošanās izmaiņas ir ādas dabiskā novecošanās procesa neizbēgama daļa. Ģenētisku īpatnību dēļ cilvēka āda noveco atšķirīgi, un tas izskaidro to, kāpēc vienā vecumā atsevišķiem cilvēkiem āda izskatās jaunāka un svaigāka nekā viņu vienaudžiem. Hronoloģiskā novecošana ir ģenētiski ieprogrammēts visa organisma novecošanas process, kas sākas aptuveni 25 gadu vecumā. Tā ir īstā novecošana, kuru nav iespējams apturēt. Tomēr dažus novecošanas procesus iespējams palēnināt un nogludināt vai notušēt to ārējās pazīmes.

Tomēr visbūtiskākās izmaiņas, ādai novecojot, rada ārēji faktori. Fotonovecošana – tā ir UV starojuma ietekmē bojāta āda, kas noved pie priekšlaicīgas ādas novecošanas. Fotonovecošanas simptomi mēdz būt arī ļoti jauniem cilvēkiem, pat 20 –25 gadu vecumā, kas pavada pārāk daudz laika saulē vai bieži apmeklē solāriju. Jāpiebilst, ka, savlaicīgi reaģējot, to var labot, jo fotonovecošana ļaujas korekcijām.

Lai patiešām izskatītos jaunāka par saviem gadiem un būtu lieliskā fiziskajā formā, vērts izstrādāt un realizēt rīcības plānu, piemēram, medicīnas centra "Art of Beauty" piedāvāto kompleksu pieeju, sākot no uztura un beidzot ar kosmetoloģiskām procedūrām.

Nav jēgas veidot "baby face", mums nav tāda mērķa – klientam piešķirt bērna seju. Mēs vēlamies, lai cilvēks noveco akurāti, kopti, cienīgi, maksimāli komfortabli. Krunciņas? Lai ir! Tās ir kā rota, padara skaistu. Galvenais, lai viss būtu sakopts, akurāts un estētisks. Mēs esam par sejas estētiku. Bet veselība pirmajā vietā. Lai nebūtu izsitumu, iekaisumu – mēs cīnāmies par veselīgu ādu! Veronika Streļcova, "Art of Beauty"

Estētiskās medicīnas un kosmetoloģijas pamatuzdevumi un plašais piedāvājumu spektrs

Vairums neredz un nezina atšķirību starp kosmetoloģiju un estētisko medicīnu. Arī "vienkāršie" kosmetologi savos kabinetos piedāvā aparātu procedūras – gluži kā estētiskajā medicīnā. Kāda ir atšķirība?

Estētiskā medicīna ir medicīnas virziens, kas nodarbojas ar cilvēka ārienes korekcijām, izmantojot dažādas medicīnas metodes, izņemot ķirurģiskās operācijas, kuri veikšanai nepieciešama operāciju zāle un vispārējā anestēzija.

Atšķirībā no estētiskās kosmetoloģijas, kur speciālistam pietiek ar vidējo izglītību, estētiskajā medicīnā visas tehnoloģijas un metodes (ieskaitot injekcijas un aparātu procedūras), nozīmē un izpilda tikai ārsts, t.i., speciālists ar augstāko izglītību.

Estētiskajā medicīnā tiek izmantotas tādas metodes kā sejas kontūrplastika, ķīmiskais pīlings, biorevitalizācija, botulīna terapija, PRP terapija, fototerapija, lāzerterapija u.c. Savukārt estētiskās kosmetoloģijas mērķis ir padarīt cilvēku skaistu, nepakļaujot viņu nopietnām medicīniskajām manipulācijām, t.i., nodrošinot depilāciju un bioepilāciju, fizioprocedūras, masāžu, profesionālu ādas tīrīšanu, dažādas ietīšanas procedūras un tamlīdzīgi.

Cīņa ar novecošanas izraisītām kosmetoloģiskajām problēmām, gan dažādām ādas saslimšanām, piemēram, rozāciju un kuperozi, ir ikdiena šīs jomas pārstāvjiem. Turklāt izlabot var gan ādas apsārtumu un iekaisumu, gan, pateicoties estētiskās medicīnas un kosmetoloģijas iespēju daudzveidībai, uzlabot sejas formu.

Runājot par ādas problēmām, kā stāsta Streļcova, daudzi dermatologi izvēlas ārstēšanu ar medicīniskiem preparātiem, speciāliem krēmiem, kuriem it kā vajadzētu mazināt saslimšanas simptomus. Tomēr speciāliste skaidro, ka pārsvarā antibakteriālie krēmi, kas zudina problēmu uz īsu brīdi, neatrisina to pilnībā. Galvenais iemesls – klīniski nav apstiprināts saslimšanas izraisītājs. Šeit talkā var nākt dažādi aparāti, piemēram, gaismas terapija, kas noņem iekaisumu un, iespējams, likvidē kairinātājus un slimības ierosinātājus līdz minimumam.

Nenoliedzami, estētiskajā medicīnā ir plašs iespēju spektrs. Pastāvīgi tiek meklētas jaunas, viegli pārciešamas un efektīvas cilvēka ārienes korekcijas metodes, turklāt šajos meklējumos pats svarīgākais kritērijs – lai šīs metodes būtu drošas un nekaitētu vispārējam veselības stāvoklim. Gudra un pamatota dažādu estētiskās medicīnas metožu pielietošana palīdz ievērojami uzlabot ādas kvalitāti, palēnināt novecošanas procesu, kā arī uzturēt plastiskās ķirurģijas rezultātus.

To, ka estētiskā medicīna konkurē ar plastisko ķirurģiju, īsti apgalvot nevar – abas nozares risina tās pašas problēmas, viena otru papildinot. Bet tikai tad, ja profesionāli abas jomas pārstāvji sadarbojas, var iegūt daudz efektīvāku un ilgstošāku rezultātu, uzsver skaistumkopšanas un estētiskās medicīnas eksperte.

Šobrīd estētiskās medicīnas pamatuzdevums ir maksimāli izslēgt plastisko operāciju nepieciešamību. Un var droši apgalvot, ka šai misijai ir fantastiski panākumi – ja agrāk pie plastiskā ķirurga vērsās vidēji 45 gadu vecumā, tad tagad šis termiņš ir pārbīdījies vismaz par 10, 15 gadiem. Veronika Streļcova, "Art of Beauty"

Katrai kosmetoloģiskajai metodei, tāpat kā katrai plastiskajai operācijai ir savi, visnotaļ konkrēti uzdevumi. Cīņa ar ādas novecošanu sākas ar profilaksi. Un, ja sieviete vai vīrietis aizdomājas par jaunības saglabāšanu 30 gadu vecumā, tad estētiskā medicīna un kosmetoloģija pilnīgi noteikti var palīdzēt. Ja ceļš uz aizgājušo skaistumu un jaunību sākas pēc 50 gadu sliekšņa, tad pareizāk būtu konsultēties gan pie ārsta-kosmetologa, gan pie plastiskā ķirurga.

Pirmās novecošanās pazīmes un risinājumi

"Art of Beauty" koncentrējas uz atjaunošanas procedūrām klientiem vecumā virs 30 gadiem, tomēr piedāvājumā ir arī procedūras jaunākām sievietēm, kuras vēlas rūpēties par savu ādu jau savlaicīgi.

Nobriedušas ādas stāvoklis atkarīgs no tā, kā tā ir kopta līdz 20 gadu vecumam (pūtīšu pēdas, agrīnas krunciņas utt.). Kopumā āda tiek uzskatīta par jaunu līdz 25 gadu vecumam, tomēr tas nenozīmē, ka no šī vecuma pēkšņi sāk parādīties krunciņas. Tiesa, var novērot pirmās ādas novecošanas pazīmes, proti, samazinās elastība, tonuss un tvirtums, parādās noslieces uz sausumu un lobīšanos, vitamīnu trūkuma rezultātā pasliktinās sejas krāsa, āda kļūst plānāka, gan.

Tas ir arī iemesls, kādēļ "Art of Beauty" pievērš lielu uzmanību arī gados jaunām klientēm. Jo īpaši svarīgi tas ir, ja ir problemātiska āda, kam nepieciešama profesionāla kopšana. Tikai kosmetologs var noteikt problēmas cēloni un rast profesionālu risinājumu.

Pret novecošanu nav ne tabletīšu, ne vakcīnu. Var tikai kopt, izmantot reģenerējošo kosmētiku. Kādam tas šķitīs laikietilpīgi, kādam – dārgi. Bet, ja pārkārto savu domāšanu, ja pieņem ka tā ir jābūt, ka šiem izdevumiem jābūt budžetā, kosmetologs mēnesī, lai izskatītos labi, svaigi, pievilcīgi. Tā jābūt. Diemžēl ne visi to saprot. Veronika Streļcova, "Art of Beauty"

"Mūsu medicīnas centrā kosmetologs pastāstīs, kādas sastāvdaļas jāmeklē kopjošajos līdzekļos, bet no kādām jāizvairās. Tāpat speciālists izstrādās un izskaidros ādas kopšanas kursu, lai visīsākajā laika periodā efektīvi atrisinātu problēmu. Īpaši jāakcentē vārds "kurss", jo vienreizēja vizīte pie ārsta diez vai atrisinās problēmu. Kosmetologs palīdzēs izvēlēties līdzekļus ādas kopšanai mājās, lai arī ārpus kosmetologa kabineta ādas problēmas tiktu efektīvi apkarotas," Veronika Streļcova uzskaita, kam tiek pievērsta uzmanība.

Gluži tāpat vecumā no 18 līdz 25 gadiem parādās pirmās celulīta pazīmes, kas, ja ar to necīnās no paša sākuma, var būt ilggadēja problēma. Ar šo ligu veiksmīgi cīnās centrā "Art of Beauty" izstrādātās figūras korekcijas autormetodes.

Piedāvājumi

Taču nav noslēpums, ka, vismaz aplūkojot pirmo reizi salona piedāvājumus, var apmulst svešvārdu un medicīnas terminu juceklī, kas nezinātājam var sagādāt ne vienu vien jautājumu. Salona īpašniece teic, ka, lai gan aprakstos parasti jomas pārstāvji cenšas izmantot saprotamus vārdus, jāņem vērā, ka, strādājot medicīnas nozarē, ir procesi, kurus ar ikdienišķu leksiku aizstāt nebūtu prātīgi.

Piemēram, radiofrekvenču koagulācija asinsvadiem – šī procedūra paredzēta asinsvadu ārstēšanai. Cilvēki, kas cieš no kuperozes vai kam ir kāju asinsvadu saslimšanas, šos terminus saprot.

Asinsvadu radiofrekvenču koagulācija ar "Thermavein™" aparātu darbības princips ir sekojošs: radioviļņu enerģija nokļūst pie asinsvada caur sterilu, vienreiz lietojamo hroma-niķeļa tērauda adatu. Šīs enerģijas ietekmē siltums nekavējoties ietekmē asinsvadu, izraisot sieniņu saaugšanu, nebojājot ādu un apkārtējos audus. Sešas līdz astoņas nedēļas pēc procedūras apstrādātais asinsvads sairst un izvadās no organisma. Pirms procedūras nepieciešama konsultācija, kurā sertificēts speciālists – ārsts veic detalizētu problēmas diagnostiku un nosaka, vai procedūrai nav kontrindikāciju.

Bet radiofrekvenču atjaunošanas un periorbitālās acu zonas liftinga procedūrai ar Vācijā ražoto aparātu "X-Lite Biopotential" ir cita specifika.

Ar terminu "RF - Radio Fregmency" apzīmē kosmetoloģiskās un ārstnieciskās procedūras, kurās izmanto elektrostrāvu radioviļņu diapazonā. Tāpat tas var attiekties uz dažāda tipa ierīcēm (mono-, bi- un miltipolārām), kas ģenerē bioloģiskos audus ietekmējošu starojumu. "X-Lite Biopotential" ir jaunas paaudzes aparāts, kas ir bipolāro aparātu modifikācija, labojot bipolāro tehnoloģiju galveno trūkumu – pārāk virspusēju iedarbību uz ādu. Aparāta darbības pamatā ir fotodinamiskā terapija un radioviļņu enerģija. Fotodinamiskā terapija paredzēta ādas virsslāņa atjaunošanai, savukārt radioviļņu enerģija – bioloģisko audu liftingam. Manipulu diametrs nav liels, tādēļ ar šo aparātu var ļoti ērti veikt procedūras acu perioribālajā apvidū, ļaujot gūt acīmredzamus rezultātus. Sinerģija, t.i., vienlaicīga tehnoloģiju iedarbība, paaugstina atjaunošanas procedūru efektivitāti, daudz pilnvērtīgāk stimulē ādu un hipodermu.

Tūlīt pēc procedūras novērojams bioloģisko audu liftings un prolongēta liftinga procesa aktivācija, bet vēlāk – dermas kolagēna karkasa atjaunošana, ādas elastības uzlabošanās, samazinās grumbu garums un dziļums.

Kas būtiski – apkārtējie audi netiek pakļauti kaitīgai ietekmei. Darbs notiek 37-42oC, kas nozīmē, ka nav nekāda apdeguma, fibrozes vai atrofijas riska apstrādātajās zonās, atšķirībā no pirmās paaudzes aparātiem – monopolārajiem, kuros bioloģiski audi tiek uzsildīti līdz 60oC un notiek proteīnu denaturācija, koagulācijas un nekrozes sākums, tāpat kā magnētiskais lauks negatīvi ietekmē iekšējos orgānus. Šis fakts ārstiem-kosmetologiem raisījis lielas bažas, tādēļ tika radīti jaunas paaudzes – bipolārie aparāti. Tiesa, ne visiem ir piemērotas procedūras ar aparātu "X-Lite Biopotential", tādēļ vērts doties uz konsultāciju ar ekspertiem.

Streļcova atgādina, ka, lai arī kosmetologs – tas ir ilgs un pastāvīgs process, ir svarīgi rūpēties par sevi. "Varētu to salīdzināt ar zobu tīrīšanu, jo nekas cits nemaz nav paredzēts – pret novecošanu nav ne tabletīšu, ne vakcīnu. Var tikai kopt, izmantot reģenerējošo kosmētiku. Kādam tas šķitīs laikietilpīgi, kādam – dārgi. Bet, ja pārkārto savu domāšanu, ja pieņem ka tā ir jābūt, ka šiem izdevumiem jābūt budžetā, kosmetologs mēnesī, lai izskatītos labi, svaigi, pievilcīgi. Tā jābūt. Diemžēl ne visi to saprot."

Estētiskās kosmetoloģijas medicīnas centra "Art of Beauty" pamatuzdevums ir padarīt savu klientu ādu veselu, un, pateicoties industrijas attīstībai un kolektīvam, viņiem tas arī izdodas. "Mēs vienmēr priecāsimies jūs redzēt medicīnas centrā "Art of Beauty"!" rezumē Veronika Streļcova.

"Art of Beauty" ir viena no modernākajām estētiskās medicīnas klīnikām, kas piedāvā pilnu sejas atjaunināšanas un ķermeņa korekcijas procedūru spektru. Klīnika atrodas Rīgas klusajā centrā, Antonijas ielā 12. Lai iegūtu plašāku informāciju par klīnikas piedāvātajiem pakalpojumiem, apmeklējiet mājaslapu, kā arī "ToBook.lv", lai rezervētu sev nepieciešamo skaistumkopšanas pakalpojumu ātrāk kā jebkad – bez zvanīšanas, bez gaidīšanas, jebkurā diennakts laikā!