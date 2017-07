Redzes lāzerkorekcija

Jau vairāk nekā divdesmit gadu pasaulē praktizē redzes lāzerkorekcijas. Par redzes korekcijas iespējām ar lāzeru stāsta oftalmologs profesors Igors Solomatins (Dr. Solomatina acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrs).

- Kā šo gadu laikā ir mainījusies mediķu un pacientu attieksme pret redzes lāzerkorekciju?

- Atceros, ka pirmo reizi par noslēpumaino tehnoloģiju dzirdēju 90. gadu sākumā.

Pēc vairāku gadu informācijas apkopošanas 1999. gadā devos uz Vāciju, kur tieši no rūpnīcas, ko tagad sauc Cari Zeiss Meditec, iegādājos tolaik modernāko, tikko radīto jaunākās paaudzes lāzeru. Manās rokās bija nokļuvis visīstākais tehnikas brīnums: lidojošs lāzera punkts pāris sekundēs likvidēja tuvredzību līdz pat 12 dioptrijām!

Kad sākām praktizēt šo metodi, attieksme bija pavisam citāda, piesardzīgāka nekā tagad. Patlaban mums ir daudz labāka aparatūra un mēs spējam daudz labāk prognozēt operācijas rezultātu, tomēr nevar aizmirst, ka šo gadu laikā esam uzkrājuši pieredzi, un tagad varam teikt, ka šī ir droša operācija, kas dod efektu uz visu mūžu.

- Ar kādām grūtībām jums bija jāsaskaras, sākot izmantot redzes lāzerkorekciju?

- Mēs bijām pirmie Baltijā, kas sāka praktizēt šo metodi, līdz ar to par šo jauninājumu oftalmoloģijā mums arī vajadzēja informēt un izglītot sabiedrību. Pēc lāzera iegādes sapratu, ka ir jāatrisina būtiska problēma - cilvēku nezināšana un neticēšana. Latvijā par lāzerkorekciju neviens neko nezināja, bet Amerikā par šādām operācijām zināja vai bija dzirdējis katrs garāmgājējs. Ir pagājis laiks, un ar gandarījumu varu secināt, ka arī Latvijā katrs garāmgājējs zina par lāzerkorekciju. šo gadu laikā ar kolēģiem esam veikuši vairāk nekā desmit tūkstošus šādu operāciju. Operāciju sniegtais efekts ir acīm redzams un neapstrīdams, bet gandarījums, ko izjūtam par katra pacienta atgūto redzi, ir neaprakstāms.

- Kas, jūsuprāt, kalpo par iemeslu klīnikas veiksmes stāstā?

- Noteikti tie ir mūsu ārsti, sadarbības partneri un klienti, kas mums uzticas. Par spīti tam, ka mūsu klīnika ir pieredzes bagātākā un modernākā Baltijā, joprojām ik dienu notiek nemitīga attīstība. Ārsti uzstājas un piedalās visos pasaules lielākajos nozares profesionāļu forumos, apgūst visu jauno un savā darbā izmanto tikai mūsdienīgākās ārstēšanas un diagnostikas metodes. Mūsu acu centrā strādā tikai labākie un zinātgribošākie ārsti. Pašlaik mēs spējam koriģēt redzi, ja ir tuvredzība robežās no -0,5 līdz -11 dioptrijām un tālredzība līdz + 4 dioptrijām. Ja šie rādītāji ir lielāki, varam piedāvāt citas metodes. Nenoliedzami, salīdzinājumā ar laiku pirms desmit gadiem iespējas ir stipri augušas un mūsu acu klīnikas arsenālā ir arī premium klases intraokulāras lēcas, ar kuru palīdzību var koriģēt gan stipras pakāpes tuvredzību un tālredzību, gan arī redzi, kas saistīta ar vecumu, tā dēvēto presbiopiju.

- Kādi nosacījumi jāievēro, lai pacients veiktu lāzerkorekciju?

- Lāzeroperācijas veic pacientiem no 18 gadu vecuma, ja viņu redzes asums nav mainījies divus gadus. Vecuma augšējās robežas redzes korekcijai ar lāzeru gandrīz nav. Galvenais nosacījums -lai nebūtu acu pataloģiju, kas nav savienojamas ar šo operāciju. Mēs veicam šo operāciju cilvēkiem, kam ir veselas acis un kam nav smagu vispārējo slimību, piemēram, diabēts, sirds slimības. Jebkurā gadījumā pamatīgi izmeklējam acs ābolu, lai pārliecinātos, ka tur nav nekādu izmaiņu, kas pēc tam varētu radīt redzes pasliktināšanos, piemēram, katarakta, glaukoma, tīklenes izmaiņas utt. Protams, katrs pacients prasa individuālu pieeju. Mums ir daudz aparatūras, kas palīdz atrast atbildi uz jautājumu, vai cilvēkam var veikt šādu lāzeroperāciju.

- Kāda ir šī operācija?

- Operācija ilgst vidēji desmit minūtes abām acīm. Lāzeri ir ļoti precīzi un ātri, tie nekairina acis. Mūsu rīcībā ir eksimerlāzers, kā arī vienīgais Latvijā Cari Zeiss femtolāzers. Femtosekunžu lāzera korekcija ir precīzāka nekā eksimerlāzera korekcija, pacientiem ir mazākas komplikācijas un sāpes. Tā ir dārgāka metode, tomēr acīm vairāk saudzējoša, un tai ir ļoti spoža nākotne. Kuru lāzeru izmantot, parasti ir ārsta un pacienta kopēja izvēle, bet atsevišķos gadījumos to nosaka radzenes biezums un acs ābola stāvoklis.

- Paldies par atbildēm! Lai Jums veicas!