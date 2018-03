Reģistrācija kampaņai 'Ieved stadionā zvaigzni!' vēl tikai līdz 1.aprīlim

Reģistrācija ilgs vēl tikai līdz 1.aprīlim. Pēc nedēļas uzzināsim, kurš bērns no Latvijas iegūs iespēju doties uz 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli

Vadošā restorānu ķēde "McDonald's" kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" ietvaros sniegs iespēju bērnam no Latvijas kopā ar vienu no vecākiem doties uz 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli 15. jūlijā Maskavā un, kā čempionāta oficiālajam spēlētāja pavadonim, pirms spēles ievest stadionā kādu no futbola zvaigznēm. 8. aprīlī, McDonald's rīkos oficiālās atlases sacensības, lai noteiktu laimīgo uzvarētāju, kurš šajā vasarā Maskavā pārstāvēs Latviju.

Lai noteiktu uzvarētāju, kurš pārstāvēs Latviju 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēlē, "McDonald's" sadarbībā ar futbola skolu METTA, organizē atlases sacensības, kurām var pieteikt ikvienu bērnu vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Atlases sacensības norisināsies š.g. 8. aprīlī no 10:30 līdz 13:00 (reģistrācija no 9:30) "Elektrum Olimpiskajā centrā", Rīgā, Grostonas ielā 6b. Reģistrēties sacensībām var līdz 1.aprīlim, aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā www.mcdonalds.lv/futbols.

Mediju pārstāvji, kopā ar pasākuma dalībniekiem, ir aicināti apmeklēt atlases sacensības un piedzīvot kāda bērna sapņa piepildījumu. Oficiālā pasākuma atklāšana būs 10:30.

"Bērnam, kurš tiks izvēlēts kā oficiālais 2018 FIFA World Cup RussiaTM spēlētāja pavadonis, būs vienreizēja iespēja būt daļai no kaut kā patiešām īpaša, pavadot laukumā īstas futbola leģendas pirms izšķirošās spēles. Es varu tikai iedomāties, cik neticamu sajūtu piedzīvos šie laimīgie spēlētāju pavadoņi, kuriem būs tā iespēja doties laukumā ar saviem varoņiem. Tā būs pieredze, ko viņi nekad neaizmirsīs," saka Vladimirs Janevskis, "McDonald's" vadītājs Baltijas valstīs.

"McDonald's" spēlētāju pavadoņu programma ir sniegusi iespēju vairākiem tūkstošiem bērnu pasaulē stāvēt plecu pie pleca ar futbola zvaigznēm kopš programmas aizsākšanas 2002. gadā. 2016.gadā mazais Krists Komorovskis, kuram tad bija 8 gadi, uzvarēja "McDonald's" rīkotajā kampaņā "Ieved stadionā zvaigzni!" un devās uz UEFA EURO 2016TM Francijā. Bet 2014. gadā kampaņā uzvarēja Linards Lazdāns un devās uz FIFA Pasaules Kausa finālspēli Brazīlijā kopā ar tēti Jāni. Šī gada atlases sacensību uzvarētājs kopā ar vienu no vecākiem dosies uz 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli, kas norisināsies 15.jūlijā, Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Balvā uzvarētājam un viņa vecākam "McDonald's" nodrošinās pilnībā apmaksātu ceļojuma komplektu: aviobiļetes, uzturēšanos viesnīcā, pilsētas apskati, iespēju klātienē apmeklēt 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli, kā arī dāvanas un suvenīrus. Uzvarētājs piedalīsies arī īpašā programmā kopā ar programmas dalībniekiem no citām valstīm.

"McDonald's", sadarbībā ar futbola skolu METTA, ir sagatavojis dalībniekiem vieglus un aizraujošus uzdevumus, lai ikviens bērns, neskatoties uz viņa vecumu vai iepriekšējām futbola zināšanām varētu veiksmīgi tos izpildīt. Sacensībās bērnam kopā ar vecāku būs jāveic kopumā seši uzdevumi. Vienlīdzīgas iespējas uzvarēt ir gan 6 gadus vecam, gan 10 gadus vecam dalībniekam.

