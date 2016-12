Par brīviem radikāļiem un to postošo ietekmi uz visām organisma šūnām runā daudz. Tieši āda ir tas orgāns, kur uzskatāmi redzams nodarītais bojājums. Brīvie radikāļi ir kā nemanāmie ienaidnieki, kas klusi, bet neatlaidīgi bojā šūnas, pasliktinot to funkcijas, radot hronisku iekaisumu, līdz tās vairs nav spējīgas normāli darboties jeb vienkāršiem vārdiem runājot, noveco.

Vai tiešām tā ir Dona Kihota cīņa ar vējdzirnavām? Šis jautājums vedināja Latvijā labi zināma farmācijas zīmola LYL love your life® komandu meklēt atbildes un nonākt pie inovatīva risinājuma - cīņai pret šo postošo procesu, kas liek novecot mūsu organisam, jābūt dubultai: gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Rezultātā dabā spēcīgākais zināmais antioksidants astaksantīns tagad ir pieejams ne tikai iekšķīgi lietojamu kapsulu formā, bet arī kā dermokosmētikas krēmi sejas ādai un acu zonai.

Komentēt jauno tandēmu aicinājām speciālistes, kuras saviem klientiem veiksmīgi palīdz cīņā par skaistu novecošanos un kvalitatīvu ilgdzīvi.

Mg.sc.sal. uzturzinātnē, uztura speciāliste Linda Šlēziņa apstiprina faktu, ka astaksantīnu šajā ziņā dēvē par "superantioksidantu". Tā efektivitāte slēpjas spējā pasargāt no brīvo radikāļu kaitējuma vienlaikus abas šūnas membrānas puses, pretēji pārējiem antioksidantiem. Tas ir 65 reizes spēcīgāks par C vitamīnu, 14 reizes - par E vitamīnu un 54 reizes - par beta-karotīnu attiecībā uz spēju pasargāt šūnas no bojājumiem. Latvijā šis "antioksidantu karalis" ir pieejams kā uztura bagātinātājs LYL ASTAXANthin - absolūti dabīgs un iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. Antioksidantu komplekss LYL ASTAXANthin satur 4mg dabīgā astaksantīna, kas ir optimālā vienas dienas deva.

Savukārt, dermatoloģe Lauma Valeine atzīst, ka krēmi, kuru sastāvā augstā koncentrācijā ir dabā sastopamie aktīvie antioksidanti, ir nenovērtējama palīdzība ādai. Tie būs piemēroti ikdienas ādas kopšanai un novecošanas profilaksei, darbosies atjaunojoši arī saules bojātai un vīstošai ādai. Sejas krēms LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème un krēms acu zonai LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème ir dermatoloģiski testēti un to efektivitāte ir pierādīta ar inovatīvām ādas stāvokļa diagnostikas metodēm: 97% liftinga efekts, par 82% dziļāka mitrināšana, par 64% mazinās smalkās grumbiņas.

Abi šie dermokosmētikas produkti ir augstas koncentrācijas anti-aging krēmi, kas paredzēti gan ikdienas, gan intensīvai lietošanai, visiem ādas tipiem, visos vecumos, taču, jo īpaši pēc 25 gadu vecuma, kad sākas ādas novecošana.

Krēmiem piemīt labas mitrinošās īpašības, tas nozīmē, āda tiek mitrināta visas dienas garumā, un ir jūtams izteikts savelkošs jeb liftinga efekts.

Pēc 4 nedēļu regulāras LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème lietošanas āda kļūst tvirtāka, uzlabojas ādas vispārējais stāvoklis, izlīdzinās virspusējās krunciņas, vidēji dziļās krunciņas kļūst nemanāmākas. Testos tika novērota arī labvēlīga iedarbība cilvēkiem ar ādas apsārtumu un pigmentāciju.

Arī pēc 4 nedēļu regulāras LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème lietošanas ievērojami uzlabojas acu zonas ādas stāvoklis, āda kļūst elastīgāka, redzami samazinās sausuma radītās virspusējās krunciņas, kā arī uzlabojas vidēji dziļo jeb mīmisko krunciņu (t.s. vārnu kājiņas) stāvoklis, tās kļūst nemanāmākas.

Spēcīgs arguments ir tas, ka abu krēmu formula ir radīta tā, lai tos varētu lietot gan no rīta, gan vakarā, nodrošinot ādas komforta sajūtu visas diennakts garumā.

Vēl vērts ir izcelt to, ka krēmā esošās aktīvās vielas veicina ādas intensīvu reģenerāciju un dzīšanu. Šī īpašība krēmu padara vēlamu ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, jo produkts šajā gadījumā ir kā "trīs vienā" – kopjošs anti-aging krēms rītam un vakaram, un pretiekaisuma produkts pēc skūšanās.

