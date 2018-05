Saules aizsardzības ABC

Kas jāzina, izvēloties saules aizsargkrēmu? No kādām sastāvdaļām labāk izvairīties un kāpēc?

Kādēļ lietot saules aizsargkrēmu?

Tā uzdevums ir novērst ādas apdegumus un mazināt ādas vēža risku, sargāt no brīvajiem radikāļiem un fotonovecošanās, sausuma, krunciņām un pigmentācijas plankumiem. Bet ko tu teiksi, uzzinot, ka atsevišķi aizsargkrēmi satur vielas, kas var veicināt to, no kā cenšas tevi pasargāt?

Dabīgie filtri pret ķīmiskajiem

Pastāv divu veidu saules aizsargfiltri – dabīgie un ķīmiskie.

Ķīmiskie filtri (saukti arī par sintētiskajiem un organiskajiem) iesūcas ādā, absorbējot UV starus. Ņem vērā, ka viens ķīmiskais filtrs nenodrošina pilnīgu UV aizsardzību, tādēļ formulās tiek apvienoti vairāki. Tas nozīmē, ka, izvēloties šī tipa aizsargkrēmus, visbiežāk dabūsi 2–6 ķīmisko filtru kokteili. Daži no šiem filtriem saistās ar augstāku alerģijas risku un tendenci ģenerēt brīvos radikāļus. Pētījumos konstatēts, ka atsevišķi ķīmiskie filtri var negatīvi ietekmēt cilvēka endokrīno sistēmu, izjaucot hormonu līdzsvaru un pat iespaidojot auglību. Ķīmiskie filtri nonāk ne tikai vidē, bet arī asinīs un pat mātes pienā. UV starojuma un karstuma ietekmē (piemēram, ilgstoši atstājot savu sintētisko aizsargkrēmu tiešos saules staros) ķīmiskas sastāvdaļas var radīt toksiskus blakusproduktus. Īpaši bīstami hormonālai iedarbībai ir pakļaut bērnus un pusaudžus, tāpēc vienmēr rūpīgi izvērtē kosmētikas sastāvu.

Dabīgie filtri (saukti arī par fiziskajiem un minerālfiltriem) ir tikai divi – dabīgie minerāli cinka oksīds vai titāna dioksīds. Tie neiekļūst ādā, bet veido aizsargkārtiņu, kas fiziski atstaro UV starus. Viens pats cinka oksīds spēj nodrošināt plaša spektra aizsardzību – aizsargā gan no UVB, gan UVA starojuma. UVB starojuma iedarbība redzama uzreiz – tie izraisa gan iedegumu, gan apdegumu. UVA stari ir viltīgāki – tie ir klātesoši arī apmākušās dienās un spēj ietekmēt ādu pat caur loga stiklu. Sekas nav redzamas uzreiz, bet atklājas laika gaitā – pēc tam, kad āda gadiem ilgi bezrūpīgi pakļauta UVA starojuma ietekmei. Un tagad ļoti nopietni – UV starojums veicina ādas vēža veidošanos. Vienīgais veids, kā sevi pasargāt – neļauties sauļošanās neprātam, zvilnot pludmalē no rīta līdz vakaram, un rūpēties par pienācīgu ādas aizsardzību, dodot priekšroku dabīgiem saules aizsarglīdzekļiem, kas jau sen atzīti ne tikai par drošākiem, bet arī efektīvākiem.

Dabīgie saules aizsarglīdzekļi darbojas jau kopš uzklāšanas brīža. Tā kā to iedarbība nav saistīta ar ķīmiskām reakcijām, tie darbojas, kamēr vien paliek uz ādas.

Ņem vērā

Formulām pievienoti dabīgie filtri nemazina ķīmisko filtru radītos riskus. Ķīmiskie filtri nereti tiek dēvēti arī par organiskajiem – tas tādēļ, ka tie iegūti organiskās sintēzes ceļā (ir ķīmiski sintezēti), nevis tādēļ, ka to pamatā būtu dabīgas sastāvdaļas!

Turies pa gabalu

Iepazīsti un vienmēr kritiski izvērtē kosmētikas sastāvu! Te būs ķīmisko UV filtru melnais saraksts – ja saules aizsargkrēms satur šīs sastāvdaļas, labāk būs, ja atstāsi to veikala plauktā.

Benzophenone-3 (Oxybenzone) – plaši izplatīts sintētiskais UV filtrs. 1–9 % absorbējas ādā. Var negatīvi ietekmēt endokrīnās sistēmas darbību, izjaucot hormonu līdzsvaru. Var izraisīt ekzēmai līdzīgu ādas reakciju, niezi.

Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) – izplatīts sintētiskais UV filtrs. Atrasts pat mātes pienā. Hormonāla iedarbība, pētījumos atrasta korelācija ar dzīvnieku uzvedības traucējumiem, vairogdziedzera un reproduktīvās sistēmas problēmām.

Octocrylene (Octocrilene) – uzsūcas ādā, UV staru ietekmē ģenerē brīvos radikāļus, kas bojā ādas šūnas. Var būt toksisks apkārtējai videi.

Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) – plaši izplatīts sintētiskais UV filtrs. Neiekļūst tik dziļi ādā un nodrošina visefektīvāko UVA aizsardzību starp visiem ķīmiskajiem filtriem, taču nav stabils un vienmēr jāapvieno ar citiem filtriem un stabilizatoriem – saules staru ietekmē rada blakusproduktus, kas var izraisīt alerģijas.

Homosalate (Benzoic Acid) – plaši izplatīts sintētiskais UV filtrs. Var ietekmēt estrogēna, androgēnu, progesterona līmeni. Sabrūkot var rasties toksiski blakusprodukti.

Ehylhexyl Salicylate (Octisalate) – plaši izplatīts sintētiskais UV filtrs, palīdz stabilizēt citus filtrus (galvenais, kas jāvērtē – šo papildu filtru radītie riski), iekļūst dziļi ādā.

Visu "Madara" saules aizsarglīdzekļu efektivitāti nodrošina dabīgs UV filtrs – cinka oksīds. SPF indeksi noteikti un apstiprināti neatkarīgā laboratorijā. Jaunie aizsargkrēmi apvieno plaša spektra UVA/UVB aizsardzību ar izcilām kopjošajām un atjaunojošajām īpašībām. Nesatur nanodaļiņas, ķīmiskus filtrus, sintētiskus konservantus, krāsvielas un smaržvielas. ECOCERT/Cosmos sertificēti.

"City CC toni koriģējošs krēms" SPF15 40 ml / 27,90 eiro

Sun30 Saules aizsargkrēms ķermenim, rokām un sejai SPF30 100 ml / 19,90 eiro

SPF30 Saules aizsargkrēms sejai 40 ml / 29,90 eiro

Madaracosmetics.LV

Meklē "MÁDARA" kosmētiku arī zīmola veikalos Rīgā, t/c Galerija Centrs, Alfa un Spice, ražotnes veikalā "MÁDARA Factory Store" Mārupē, Zeltiņu ielā 131, kā arī "Stockmann" un veikalos "Douglas" visā Latvijā.

