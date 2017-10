Sirds un asinsvadu saslimstība: Latvijā vieni no sliktākajiem rādītājiem ES

Apmaksāta informācija

Viens no biežākajiem nāves cēloņiem Eiropas Savienībā ir sirds un asinsvadu saslimšanas (SAS), turklāt Latvijā situācija ir sliktāka nekā vidēji ES. No visām ES valstīm tikai Latvija un Bulgārija ietilpst to valstu grupā, kurā risks nomirt no SAS ir ļoti augsts. Īpaši satraucoši, ka no SAS mirst arī salīdzinoši jauni cilvēki – mirstība no SAS vecuma grupā līdz 64 gadiem Latvijā ir 3 reizes lielāka nekā vidēji ES.