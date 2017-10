Sirds un asinsvadu veselība – ne tikai vecu cilvēku problēma

Apmaksāta informācija

Sirds un asinsvadu slimības ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem gan Eiropā, gan Latvijā. Īpaši skumji ir tas, ka no šīm slimībām mirst arī salīdzinoši jauni cilvēki. Lai gan pamazām vērojami uzlabojumi, tomēr joprojām situācija Latvijā šajā ziņā ir dramatiski slikta – vecuma posmā līdz 64 gadiem mirstība no šīm slimībām ir pat trīs reizes lielāka nekā vidēji Eiropā. Ja gribas nodzīvot ilgu mūžu, rūpes par sirds un asinsvadu veselību nedrīkst atlikt kaut kad uz vēlāku laiku – tās ir rūpes visa mūža garumā.