Uzzini savus riska faktorus sirds un asinsvadu saslimšanai

Informācija apmaksāta un sagatavota sadarbībā ar KRKA

Latvijā ir vieni no augstākajiem rādītājiem mirstībai no sirds un asinsvadu slimībām (SAS) Eiropas Savienībā, turklāt šīs slimības skar arī salīdzinoši jaunus cilvēkus. Ir aprēķināts, ka mirstību no SAS būtu iespējams samazināt par 80%, ja vien cilvēki apzinātos un laikus reaģētu uz riskiem, kas paaugstina iespēju saslimt ar SAS. Pārbaudi, cik daudzi no galvenajiem riskiem attiecas uz tevi!