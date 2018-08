Vasara – īstais brīdis organisma attīrīšanai

Viena no iespējamiem iemesliem problēmām, kas nomoka daudzus – trausli nagi, liekais svars, enerģijas trūkums, nogurusi āda, ir piesārņots organisms. Piesārņots organisms? Tas noteikti nav man! Tā gribētos domāt. Un tomēr sejas āda zaudē veselīgo toni, parādās celulīts, ķermeņa aprises izplūst un drēbes, kas derēja vēl pirms gada, jānoraksta vēsturei. Bet mēs taču tā cenšamies dzīvot veselīgi! Kas notiek?

Kāpēc nepieciešama organisma attīrīšana?

Organisma tauku šūnās uzkrājas ne tikai liekās enerģijas rezerves, bet arī dažādas kaitīgās vielas un toksīni. Lai šī nelāgā "uzkrājuma" dēļ tā neaizietu bojā, mūsu šūna pastiprināti piesaista ūdeni. Tāpēc ar laiku cilvēks spiests pāriet uz lielāku apģērba izmēru – auguma apkārtmēri pamazām pieaug.

Neticami, bet šo neizvadīto sārņu daudzums organismā var sasniegt pat 2 – 6 kilogramus. Tie ir sastopami visur apkārtējā vidē un nonāk organismā ar ūdeni, pārtiku un gaisu, taču lielākoties tie rodas kā atkritumi normālas šūnu darbības rezultātā.

Palielināts toksīnu daudzums negatīvi ietekmē veselību, iznīcina veselīgās baktērijas, izraisa dažādas alerģijas, vājina imunitāti un kalpo par cēloni dažādām slimībām.

Kā varu zināt, vai piesārņots organisms?

Ja uz sevi vari attiecināt kādus no zemāk uzskaitītajiem simptomiem – tas visdrīzāk norāda uz to, ka organismam nepieciešama attīrīšana. Piesārņota organisma simptomi:

Hronisks nogurums;

Liekais svars;

Pasliktinās sejas ādas stāvoklis, āda kļūst pelēka, nespodra, veidojas maisiņi zem acīm;

Rodas alerģiski izsitumi, akne, ekzēma;

Samazinās imunitāte, rodas dažādas saslimšanas;

Veidojas celulīts;

Galvassāpes;

Bezmiegs;

Depresija;

Pasliktinās matu augšana;

Trausli nagi;

Slikta elpa;

Nepatīkams ķermeņa aromāts.

Kāpēc veikt organisma attīrīšanu?

Organisma attīrīšanai ir pozitīva ietekme uz mūsu veselību, izskatu un vispārējo pašsajūtu:

Uzlabojas imunitāte;

Samazinās svars un apkārtmēri;

Uzlabojas ādas stāvoklis;

Pieaug enerģijas līmenis;

Tiek izvadītas visas kaitīgās vielas no organisma.

Vasara – labākais laiks veikt organisma attīrīšanu!

Organisma attīrīšanas kurss būtu jāveic no divām nedēļām līdz pat diviem mēnešiem. Šajā laikā ar sabalansēta uztura palīdzību no organisma iespējams izvadīt kaitīgo vielu radītos sāļus un sārņus, attīrīt zarnas.

Dārzeņi ir viens no stūrakmeņiem sabalansētam uzturam. Vasara mūs lutina ar vietējiem augļiem, ogām un svaigiem dārzeņiem. Tāpēc tieši šobrīd, kad dārzeņu iekļaušana ēdienkartē prasa vismazāko piepūli, ir īstais brīdis organisma attīrīšanai.

Attīrīšanas kursa laikā varat izmantot īpaši speciālistu veidotu ēdienkarti, bet varat to izveidot arī paši. Daži ieteikumi. Parasti, veidojot savu maltītes porciju ikdienā, dārzeņiem jāsastāda vismaz puse no šķīvja satura. Attīrīšanas kursa laikā, šo proporciju vēlams palielināt līdz pat 70%. Kursa laikā ieteicams pilnībā atteikties no sāļiem, saldiem un ļoti trekniem ēdieniem. Noteikti papildiniet savu ēdienkarti ar "veselīgo tauku" avotiem – riekstiem, sēklām, avokado. Lai ēdiena garšas padarītu interesantākas, noteikti izmantojiet dažādus garšaugus. Ja pērkat gatavo garšaugu maisījumus, pārliecinieties, vai to sastāvā ir tikai dabīgas sastāvdaļas un vai tajā jau nav pievienots sāls. Jebkurš garšas pastiprinātājs, mākslīgai aromatizētājs u.tml., kas pievienots pārtikai, veicina organisma piesārņošanos.

Organisma attīrīšanas procesā svarīga ir pietiekama ūdens dzeršana. Taču izvairies no gāzēta ūdens lietošanas lielos daudzumos vai ūdens dzeršanas, kam pievienotas mākslīgās garšas. Negāzētam ūdenim pievienotas svaigas piparmētru lapas, gurķa šķēlītes vai ogas padarīs to aizraujošāku.

Lai stimulētu attīrīšanas procesu, kursi var papildināt ar ārstniecības augu tējām vai dabīgiem preparātiem, kas radīti šim mērķim, kā arī ieteicamas limfas stimulācijas masāžas un pirts apmeklējumi.

Izmanto dabas spēku un tiec vaļā no toksīniem!

Attīri organismu ar pilnīgi dabīgiem un izmeklētiem augu valsts komponentiem. Figura Line "Refine" ir īpaši izstrādāts Ziemeļu dabas iedvesmots ārstniecības augu ekstraktu komplekss, kas palīdz atbrīvoties no "nelāgajiem uzkrājumiem".

Figura Line "Refine" ir dabīgs - kapsulu sastāvā ietilpst 10 dažādi augu ekstrakti. Piemēram, nātres ekstrakts, kas samazina iekaisumus, uzlabo visa ķermeņa funkcijas, kā arī palīdz izvadīt kaitīgās vielas no organisma; salvijas, ķiploka, zaļā tējas ekstrakti, kas palīdz kontrolēt tauku metabolismu, uzlabo vielmaiņu, kā arī citi ārstniecības augu ekstrakti.

Vairāk par "Refine" lasi šeit >

Augu kompleksa lietošana:

Veicina organisma attīrīšanās/izvadīšanas procesus;

Palīdz nodrošināt veselīgu gremošanas sistēmas darbību, veicina zarnu peristaltiku;

Paaugstina vielmaiņas līmeni;

Palīdz kontrolēt tauku metabolismu;

Labvēlīgi ietekmē cukura līmeni asinīs;

Antibakteriāla, pretiekaisuma, pretsēnīšu iedarbība.

Lietojot augu kompleksu "Refine", iesakām ievērot veselīga uztura principus un dienā izdzert vismaz 1,5-2 litrus negāzēta ūdens.

Atgādinām – uztura bagātinātāja lietošana neaizstāj veselīgu un sabalansētu uzturu.