10 ekspresjautājumi par dzīvi: atbild Lelde Lietaviete

Latvijā ir tik daudz iedvesmoju sieviešu. Lai noskaidrotu viņu skaistuma, veiksmes un labsajūtas noslēpumus, izraudzījāmies desmit ekspresjautājumus, kuru atbildes atklāj kaut daļiņu no viņu būtības. Šoreiz uz jautājumiem atbild pasākumu un TV raidījuma "Tête-à-Tête ar Rīgu" vadītāja Lelde Lietaviete.

Kāds ir tavs skaistuma noslēpums?

Man šķiet, ka mūsdienās skaistumkopšanas nozare piedāvā tik ārkārtīgi daudz dažādu līdzekļu, kā nepārtraukti "būt skaistai", ka tajā visā var itin viegli nojukt! Reklāmas plakāti kliedz skaļāk viens par otru, un tā vietā, lai tiešām celtu mūsu pašapziņu, to nepārtraukti smādē. No personīgās pieredzes varu teikt, ka vārdus "tu esi skaista" saņēmu tikai tad, kad pati tā sāku justies iekšēji, kad atradu savu līdzsvaru. Skaistuma noslēpums slēpjas mirdzošajās acīs, tāpēc esmu uzticīga idejas "nav nevienas sievietes, kura nebūtu skaista, ir tikai tādas, kuras to vēl nav sapratušas" piekritēja! Kas attiecas uz ķermeņa kopšanu, nav labākas trīssavienības par – miegs, ūdens un sports.

Kā sevi uzturēt formā?

Ir iespēja "ieguglēt" vingrinājumus internetā, kuriem tīri labi var sekot līdzi, netērējot lieku naudu, taču es tomēr dodu priekšroku treniņiem "taustāma" trenera vadībā sporta zālē. Vasaras sezonā es noteikti ieteiktu doties ārā, nevis uzturēties telpās, un izvēlēties riteņbraukšanu, skriešanu vai, piemēram, nūjošanu. Pati tikai šogad skriešanu atklāju kā patīkamu un vērtīgu nodarbi. Iepriekš sevi uzskatīju par pilnīgu "Nē skriešanai!" cilvēku, un tas viss tikai tāpēc, ka to darīju nepareizi.

Treniņu process ir jāuzsāk lēnām, slodzi uzmanīgi un nesteidzīgi palielinot. Iepriekš biju izskrējusi ārā, uz maksimumu "nodevusi uguņus" tā, ka pēc tam dur visās iespējamās vietās, un tieši šī iemesla dēļ ieguvusi nepatīkamu pieredzi.

A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Jun 5, 2017 at 1:27pm PDT

Kādas īpašības visvairāk novērtē cilvēkos?

Man simpatizē cilvēki, kuri ir vērsti uz sevis attīstību un izglītošanos, personas, kam ir ambīcijas un "deg" acis par savu lietu, pat ja tas ir neliels hobijs. Tādi, kas kaut ko vēlas no dzīves. Pukstētājiem un īdētājiem metu līkumu.



Ko attiecībās vērtē visaugstāk?



Vēlmi kopīgi augt, gatavību izrunāt un risināt problēmas, jo tādas ir katram, un ja tie nav kaitīgi ieradumi, pieņemt otra vājības un necensties mīcīt kā mālu pa savam.



Ko nekad nepiedotu savai otrajai pusītei?



Es izvairos no formas "nekad", un arī savā prātā cenšos neizspēlēt šādas ainas, kad varētu justies tik sāpināta, lai visam liktu punktu. Kosmoss ir ļoti acīgs un domas pārtver gaismas ātrumā!



Kāds varētu būt laimīgas laulības noslēpums?





A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Apr 11, 2017 at 7:06am PDT Jau laikus pieņemt faktu, ka ideālu attiecību nav. Jā, tas, iespējams, atvieglotu nepārtraukto dzīšanos pēc ideāla, un ļautu vienkārši un īsti izbaudīt kopā ejamo ceļu.

Viena lieta, kas nekad neiziet no modes un ko vienmēr vajadzētu glabāt skapī. Ar ko to vislabāk sakombinēt? Melnas, klasiskas augstpapēžu laiviņas. Pati arī vairāk izvēlos brīvu, sportisku apģērbu, jo ikdienā skrienot tā, protams, ir ērtāk, bet ir žēl skatīties, ka dāmas aizmirst par savu sievišķību. Kurpēm, kuras liek iztaisnot muguru un padara gaitu elegantāku, ir jābūt katras sievietes skapī. Kāda ir tava iecienītākā šīs vasaras stila detaļa, apģērba gabals, aksesuārs? Koša mugursoma ar aplikācijām vai interesantu apdruku, ko ikdienā var gaumīgi uzmest uz viena pleca, ērti izmantot, dodoties pilsētas ielās ar velosipēdu, vasaras karstākajos festivālos vai pārgājienā ar draugiem. Visiem ir bijuši dzīvē brīži, kad kaut kas neizdodas gluži tā, kā vēlētos. Kā šādos mirkļos sevi mierini un motivē nepadoties? Ja esi centies un darījis visu labāko, ko tajā brīdī spēji, tad pēc tam sevi nosodīt par neizdošanos nav vērts. Esmu paškritiska, tāpēc cīņa ar saviem iekšējiem pārmetumiem ir nepārtraukta un melotu, ja teiktu, ka esmu tikusi ar to galā. "Ņem to visu vieglāk!" – šos vārdus atkārtoju sev kā mantru, un kādā brīdī tas arī nostrādā. A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on Oct 24, 2016 at 6:45am PDT

Saprotams, ka steidzīgā ikdienas rutīna var nogurdināt. Kā sevi "restartē"?



Es gūstu baudu no darba, ko daru, tāpēc godīgi jāsaka – rutīna ir izslēgta no manas dienaskārtības! Mani iedvesmo, sajūsmina un aizrauj cilvēki, ar kuriem ikdienā tiekos, un ir grūti šo sajūtu nesasmelties pašam. Paralēli darbam TV, esmu iesaistījusies vairākos interesantos projektos – veidoju publikācijas grāmatai "Latvijas leģendas" un žurnālam "Lete", darbojos "Ideju pavasarī", ko izveidojis Imanta Ziedoņa fonds, šogad iesaistīšos arī "Ghetto Games" festivāla komandā. Ir tāds brīnišķīgs teiciens – jo vairāk plāno, jo vairāk var izdarīt!