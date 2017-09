Aktrise, biznesa sieviete, māte un pavarda kurinātāja: Gvinetas Paltrovas dzīvesstāsts

Šonedēļ, precīzāk 27. septembrī, Gvineta Keita Paltrova svin savu 45 dzimšanas dienu. Kā viņa kļuva par pasaulē atzītu aktrisi, māti un biznesa sievieti? Lūk, šajā stāstā.

Dzimusi radošā ģimenē; Gvinetai šovbiznesa pasaule nebija sveša jau no mazotnes. Jau piecu gadu vecumā piedalījusies teātra izrādē, nebija nekāds brīnums, ka nedaudz vēlāk viņas aģents izvirzīja viņu nelielām lomiņām arī filmās. Viņas pirmās lomas bija 1991. gadā filmās "Shout" un "Hook". Pametot mākslas vēstures studijas, viņa pievērsās aktrises lomai pilnībā.

Foto: AFP/Scanpix

Viņas lēmums drīz vien atmaksājās. Neilgi pēc tam viņa gozējās kopā ar dažādām kino zvaigznēm, piemēram, filmās "Malice"(1993), "Flesh and Bone"(1993) un citās. Jāuzteic arī viņas dalībā filmā "Se7en" (1995) kopā ar Morganu Frīmenu un Bredu Pitu. Uzmanības cienīga bija Gvinetas loma filmā "Shakespeare in Love"(1998), kura palīdzēja viņai iegūt pirmo "Oskaru" un "Zelta globusu", kļūstot par vienu no pieprasītākajām Holivudas aktrisēm. Tiesa, ar laiku gan viņas spozme nedaudz pablāvēja neizteiksmīgo lomu dēļ, tādēļ viņa pat nolēma izmēģināt arī ko jaunu, palīdzot, piemēram, režisēt īsfilmu "Dealbreakers" (2005).

Nedaudz atpūtusies no slavas vārdiem lielisko prasmju atrādīšanas dēļ, viņa fanu redzeslokā atgriezās 2008. gadā, piedaloties filmā "Iron Man". Labvēlīgie filmas panākumi palīdzēja Gvinetai pieņemt lēmumu piedalīties vēl pāris supervaroņu filmās. Šobrīd aktrise strādā pie filmām "Avengers: Infinity War", "Untitled Avengers Movie", kas jau atkal ļauj viņai iejusties supervaroņu pasaulē.

Aktrise karjeras laikā dažādām balvām nominēta 49 reizes, bet 23 reizes mājās devusies kā uzvarētāja, tostarp iegūstot jau iepriekšminēto "Oskaru" un vienu "Zelta globusu". Viņa reiz atzinusi: "Darbs kļūst daudz sarežģītāks, kad tu kļūsti vecāks. Tu iemācies vairāk un gūsti jaunas pieredzes. Sāpēs ir daudz izteiktākas un prieks – krāšņāks."