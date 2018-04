Alise Balgalve par līdzsvaru dzīvē, karūsu tirgošanu bērnībā un sava biznesa izveidi no nulles

Alise Balgalve ir uzņēmēja, kas savu darbību sāka no nulles. Meklējot ēdienu, kas palīdzēs ne vien uzturēt sevi formā, bet arī sniegs enerģiju un labsajūtu, viņa izveidoja musli. Izrādījās, ka viņa nav vienīgā, kam nepieciešams viegli pagatavojams un veselīgs enerģijas avots. Produkts, kuru Alise sāka gatavot savā virtuvē, lai paēstu brokastis, tagad ir iekarojis ne vien Latvijas, bet arī pasaules tirgu.

Tas, ka viņa kļūs par uzņēmēju, pašu Alisi nepārsteidza – jau bērnībā viņa cepusi karūsas un mēģinājusi tās pārdot, bet skolas laikā izkopusi savas organizatora spējas, iesaistoties pasākumu rīkošanā. Tagad Alise ir uzņēmuma, kas ražo musli "Graci", SIA "FELICI", vadītāja. Uzņēmumu viņa vada sešus gadus – no 25 gadu vecuma. Pavisam nesen ir atvērta rūpnīca, lai ievērojami palielinātu ražošanas apjomus un iekarotu arī pasaules tirgu. Alise uzsver, ka uzņēmums gan izstrādā, gan ražo, gan pārdod savu produktu.

"Tā nav tikai ideja, tas ir arī darbs," par to, kas ir panākumu pamatā, teic Alise. Tā kā rūpnīca strādā tikai pāris mēnešus, Alisei ir darba pilna rokas, un viņa ir apņēmības pilna neapstāties. Taujāta par to, kas viņu iedvesmo, Alise noteic, ka turpināt iesākto viņu mudina atbildība, tas, ka cilvēki paši veido visu sev apkārt un arī savu valsti: "Kurš gan cits, ja ne mēs?"

Lai arī darbā pašlaik jāpavada ļoti daudz laika, uzņēmēja cenšas nezaudēt līdzsvaru starp biznesu un ģimenes dzīvi. Viņa ir pārliecināta, ka dzīvē svarīgākās lietas ir prioritātes un līdzsvars, ko viņa iegūst, apmeklējot lekcijas, sportojot, lasot grāmatas un laikus saplānojot laiku kopā ar ģimeni.

"Skaidrs, ka ģimene ir pats svarīgākais," par to Alise ir pārliecināta. Viņa norāda, ka bērni, protams, aizņem ļoti lielu daļu viņas laika: "Ja pieaugušie var nekrāsot olas Lieldienām, tad ar bērniem tas neiet cauri." Ar bērniem ir jāievēro visas tradīcijas, jārīko ballītes un no sirds jāsvin visi svētki. "Ko tik mēs nedarām," viņa priecīgi noteic, "ar ģimeni mēs ļoti darbojamies." Daudz laika viņa pavada ne tikai ar saviem bērniem, bet arī, kā Alise pati saka, ar "paplašināto ģimeni". Tie ir viņas vecvecāki, mamma, brālis un citi tuvinieki. Kopā viņi svin ļoti daudzus svētkus. To laikā tiek dekorēta māja un gatavots ēst. "Tas prasa laiku, uzlādē un ir ļoti forši. Es esmu ļoti ģimenisks cilvēks," atzīst Alise.

Viņa ir arī pārliecināta, ka bērni ļoti palīdz uzņēmējdarbībā, jo uzlabo komunikācijas prasmes, vairo izpratni un iecietību. "Tu zini, ka nekas nav pašsaprotams," viņa skaidro, piebilstot, ka dažādi skatījumi ir daudz vieglāk izprotami, ja ikdienā komunicē arī ar bērniem.