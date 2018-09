Amatniecība un rokaušana nav tikai senatnīga nodarbošanās – Kristīnes un Oskara pieredzes stāsts

Kristīne Ķepale un Oskars Kupcāns ideju par savu biznesu sāka īstenot 2016. gadā. Oskaram ir iemaņas reklāmā un mārketingā, bet Kristīne jau no skolas laikiem aizrāvās ar aušanu. Kopīgi viņi nolēma dibināt tekstila izstrādājumu uzņēmumu "VUUVEN", kurā Kristīne pati gan auž dažādas šalles, spilvendrānas un sīklietu maciņus, gan arī nāk klajā ar dizaina idejām. Šoruden "VUUVEN" svinēs savu otro jubileju, un Kristīne ar Oskaru aizvien uzskata, ka radīt zīmolu bijis pareizs lēmums, tomēr uzņēmējdarbības "rozā briļļu" periods ir beidzies un nākas atzīt, ka vadīt savu uzņēmumu ir daudz grūtāk nekā, iespējams, varētu šķist.

"VUUVEN" vadību šobrīd Kristīne ir pārņēmusi savās rokās. "Tas ir lēmums, ko pieņēmām savu partnerattiecību vārdā. Proti, savienot kopīgi radītu uzņēmējdarbību ar attiecībām, mūsuprāt, ir pārāk riskanti." Kristīne stāsta, ka uzņēmuma pirmsākumos abi nebija strikti nodefinējuši robežas, tāpēc mēdza "iekāpt" viens otra lauciņā – Oskars tekstildizainā, Kristīne – mārketingā. Šobrīd Oskars palīdz ar padomiem, kā aizpildīt dažādus dokumentus vai dod ierosinājumus, kā paplašināties, taču lēmumi un galavārds pieder Kristīnei.

Kristīne nāk no Liepājas, bet jau 11 gadus dzīvo ārpus tās – 10 gadi pavadīti Rīgā, bet pirms gada abi pārcēlušies uz dzīvi Siguldā. Mākslinieciskā izpausme viņai bijusi jau no bērnības. "Manuprāt, visiem radošiem cilvēkiem tā nāk jau no bērnu kājas – ja tu esi tajā, tad jau no sākuma. Pēc devītās klases sapratu, ka negribu mācīties Liepājā, jo man tur bija par šauru. Nākot uz Rīgu, cerēju tikt Latvijas Mākslas akadēmijā, visu laiku bija doma, ka mākslas skolā esmu mācījusies un viss būs kārtībā – iešu pa taisno uz Mākslas akadēmijas iestājeksāmeniem. Lieki piebilst, ka konkurss bija ļoti liels un paliku aiz svītras. Mans plāns "B" bija Rīgas Amatniecības vidusskola, kur iestājos tekstila nodaļā. Gāju tur ar tādu domu – iešu un pamēģināšu, vai vispār man patiks, un, ja nē, pēc gada mainīšu nodaļu." Pietika ar gadu, lai Kristīne saprastu, ka tekstila nozare ir plašāka nekā no malas varētu šķist – tā spēj nodrošināt pietiekami plašu tehniku klāstu, lai sasniegtu savas radošās ambīcijas.

Foto: Andris Romanovskis

"Es nomācījos tur četrus gadus un uzreiz pēc tam sāku strādāt uzņēmumā, kas nodarbojas ar eksportu. Tur es kļuvu par "vecāko" tekstila mākslinieci – izstrādāju kolekcijas, sagatavoju diegu kolekciju pasūtījumus, taisīju arī tās izstādēm. Tajā laikā šalles un aksesuāri man bija tāla lieta, jo sākotnēji sirds un dvēsele bija interjera dizainā – spilveni, pledi, grīdas celiņi – mājas tekstils."

Pēc nostrādātiem pieciem ar pusi gadiem viņai radās vēlme darīt vairāk un turpināt attīstīties. "Jutu, ka ir potenciāls realizēt sevi jaunā līmenī. Tad jau biju satikusi Oskaru, un mums radās doma, ka gribās savu uzņēmumu. Oskara prasmes zīmolu izveidē un manas prasmes tekstila nozarē bija nepieciešamais cilvēkresurss, lai sāktu savu uzņēmumu."

Kristīne atklāj, ka visu laiku doma par savu zīmolu un uzņēmumu bijusi prātā, bet tā šķitusi pārāk nopietna un atbildīga. "Tad man bija bail nofeilot un radīt sliktu produktu. Visu laiku domāju, ko tad citi par mani teiks. Taču pēc tam, kad notika klikšķis un "VUUVEN" projekts aizgāja, sapratu, ka ir forši kaut ko darīt pašam. Es sapratu, ka Oskars ir īstais cilvēks, ar kuru to darīt. Es ar viņu jūtos droši – esmu pārliecināta tajā, ko es daru, bet man patīk vienmēr pajautāt – kā tev šķiet? Beigu galā tāpat es pieņemu lēmumu, bet partneris ir ļoti būtisks. Viņš nāca ar pareizo grūdienu īstajā laikā."