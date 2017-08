Ašie jautājumi par dzīvi: Ievas Bondares laimes atslēga un attiecību filozofija

Latvijā ir tik daudz iedvesmoju sieviešu. Lai noskaidrotu viņu skaistuma un laimes noslēpumus, kā arī filozofiju par attiecībām, izraudzījāmies pāris ekspresjautājumus, kuru atbildes atklāj kaut daļiņu no viņu būtības. Šoreiz uz jautājumiem atbild māksliniece Ieva Bondare.

Ja būtu iespēja, ko ņemtu līdzi uz vientuļas salas?

Uz vientuļu salu es noteikti dotos kopā ar savu ģimeni.

Labākais našķis, ko apēst vakarā, kad ļoti kaut ko gribas, bet tīri teorētiski ēst nevajadzētu?

Es nekad neatsaku našķiem. Bet man tie vienmēr ir bijuši augļi, ogas, rieksti. Tie ir tie našķi, ko es varu teikt, ka tie ir "mani", jo saldumus es nemīlu. Ar tiem var našķēties, kad gribas.

Mīļākā dziesma?

Kāda no Renāra Kaupera dziesmiņām, jo tajās ir īpaša sirsnība un mīļums. Bet nevienu negribētu izcelt.

Apģērba gabals, kas nekad neiziet no modes, un ko vienmēr vajadzētu glabāt skapī?

Protams, klasiskā melnā kleitiņa.

Kā uzturēt sevi formā?

Domāt pozitīvi un būt starp labiem cilvēkiem, tad ir viss kārtībā. Tad acis mirdz un mugura ir taisna, un ir laba forma.

Kā saglabāt mūžīgo jaunību?

Galvenais sirdī būt jaunam. Kāds tev ir dzimšanas gads pasē, tas ne vienmēr ir līdzvērtīgs vecumam. Cik jauns tu būsi sirdī, tik arī būsi!

Kā restartēt sevi pēc garas darba nedēļas?

Manas baterijas uzlādē saule. Gaisma un saule ir mani enerģijas avoti.

Īpašības, ko vīrietī vērtējat visaugstāk?

Uzticība un godīgums.

Vai iespējama īsta un ilgstoša draudzība starp vīrieti un sievieti, ja viņi nav romantiskās attiecībās?

Laikam jau ir. Tā vismaz raksta grāmatas un ir arī apkārtējo vidū novērots.

Kas pietrūkst mūsdienu vīrietim Latvijā?

Es negribētu to attiecināt uz visiem vīriešiem. Ir jau arī mums ideāli vīrieši, teiksim tā. Līdz ar to es negribētu teikt, ka kādam kaut kas pietrūkst. Tas ir atkarīgs no tā, kādas prasības ir otrai pusei.

Ko nekad nepiedotu savai otrai pusītei?

Man nepatīk vārds nekad. Nekad nesaki nekad. Viss atkarīgs no situācijas.