Atrast laiku visam. Olga Kotova – pirmā sieviete no Latvijas, kas uzkāpusi Everestā

Olga Kotova, šķiet, ir viena no tām sievietēm, kura prot atrast laiku visam – lai uzbūvētu un vadītu savu biznesu, kas nodarbojas ar profesionālo pilotu apmācīšanu un konsultācijām aviācijas jomā, priecātos par mazajiem dzīves mirkļiem un izbaudītu retināto gaisu, kāpjot kalnos. Starp citu, Olga ir arī pirmā sieviete no Baltijas, kas sasniegusi Everesta virsotni. Pirms Rīgā notiekošās starptautiskās konferences "Stratēģiskā domāšana. Radoši valstij un biznesam", kurā Olga 3. martā runās par biznesa attīstību un stratēģiskiem jautājumiem, izdodas notvert darbīgo sievieti, lai nedaudz parunātu par divām no viņas kaislībām – kalnos kāpšanu un izloloto uzņēmumu.

Pirms vairāk nekā astoņiem gadiem Olga Kotova nolēma dibināt savu uzņēmumu un mācīt pilotus. Varbūt ne tiešā nozīmē, bet vismaz – vadīt uzņēmumu, kas nodarbojas ar profesionālu pilotu apmācību. Kā viņai ienākusi prātā doma par šādu uzņēmumu, kas, iespējams, kuram katram nešķiet tik ikdienišķa? Pavisam nejauši!

Foto: Privātais arhīvs

"No vienas puses – man ir liela ticība, ka jābūt stratēģiskiem mērķiem, bet no otras puses un arī pēc savas dzīves spriežot, varu teikt, ka lieli notikumi bieži vien notiek nejauši vai neplānoti." Līdzīgi bijis arī šajā gadījumā. Kā stāsta Olga, agrāk lidosta viņai bijusi teju kā mājas, jo sanācis ceļot pat vairākas reizes nedēļā. Aizbraucot uz Stokholmu un vakariņojot, viņa vilcinājusi laiku, lasot literatūru krievu valodā. Garāmejot kāds vīrietis, kurš, kā vēlāk izrādījās, bija aviācijas instruktors, noteica, ka arī pārzinot krievu alfabētu, jo viņa sieva ir no Ukrainas. Tā arī abi uzsākuši sarunu. "Vārds pa vārdam, tā mums raisījās saruna... Mēs vienkārši bijām divi cilvēki, kuri garlaikojās." Aviācijas instruktors pastāstījis par šo aizraujošo nozari un patiešām pamudinājis padomāt Olgai par šo jomu kā vietu biznesam. Atbraucot uz Rīgu, Olga apspriedusies arī ar draugu, kurš ir bijis pilots, un arī viņš teicis to pašu, ko Stokholmā satiktais vīrietis. "No tā, ko man stāstīja, bija skaidrs, ka tur ir kaut kāda niša, iespējas."

Tās ir izcilas zāles pret apsēstību ar sevi, savu svarīgumu. "Es un pasaule, kura ap mani kustas", "es un mani panākumi", "es un manas neveiksmes", bet tās domas ir caur "es" prizmu. Šādās situācijās, kad esi jūrā vai kalnos, šādai "es" prizmai nav nekādas jēgas. Tur jābūt aklam, lai neredzētu, ka tavs "es" tur ir absolūti mazsvarīgs. Olga Kotova

Olga pieņēma lēmumu aiziet no sava līdzšinējā darba un ar visiem spēkiem pievērsās jaunai idejai un biznesam, kas viņai tagad ir sirdij tuvs. "Tas, kas mani pat līdz šai dienai fascinē, ir tas, ka piloti ir cilvēki, kuri vienmēr ir zinājuši, ka viņi vēlas kļūt par pilotiem. Uz jautājumu, kāpēc viņi šeit strādā, viņi vienkārši atbild: "Vai tad ir vēl citas alternatīvas?" Ir fantastiski atrasties starp cilvēkiem, kuri dzīvo savu sapni un ar prieku iet uz darbu," tā Olga.

"Gribēju pamainīt arī darba un privātās dzīves balansu un man šķita, ka šis varētu būt arī veids, kā to izdarīt. Es vienmēr biju strādājusi ļoti daudz. Brīvdienas – tas bija nosacīts jēdziens. Tas tā bija bijis, kopš es sevi atceros. Un tad man arī parādījās hobiji, kas prasīja laiku, gribēju izzināt pasauli, bet tas nebija savienojams ar šādu darba režīmu. Man šķita interesanti mēģināt ņemt atbildību savās rokās, paskatīties, kā es to dzīvi varu sakārtot tā, kā man patīk. Toreiz likās, ka tā varētu būt jauna, interesanta pieredze. Kad tu sāc iet savu uzņēmējdarbības ceļu, no vienas puses tas tev dod neierobežotu brīvību – tu vari darīt vai nedarīt vienalga ko. Tev nav rāmju, tu tos sazīmē pats. No otras puses – tas uzliek simtprocentīgu atbildību, jo tu nevari pateikt, ka vainīgs bija kāds cits. Un tu nevari pateikt, ka tev ir slikta diena, jo kaut kas nesanāca ar klientiem, kolēģiem... Tu pats izvēlies klientus, sadarbības partnerus, darbiniekus. Un ja tev kaut kas nepatīk, tad jāpaskatās spogulī," stāsta Olga, neslēpjot, ka šobrīd darbs viņai sagādā baudu. Lai gan šī Olgas dzīves daļa ir gana interesanta, viņa piedzīvojusi neskaitāmus, burtiski elpu aizraujošus mirkļus savā brīvajā laikā, ko viņa labprāt pavada, kāpjot kalnos.