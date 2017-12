Bulīmija jaunībā un 30 gadi diētu valgā. Anetes stāsts par apburtā loka pārraušanu

"Cik sevi atceros, vienmēr esmu cīnījusies ar liekajiem kilogramiem," savu stāstāmo iesāk Anete, kuras ikdiena šobrīd paiet bankā – vietā, kur strādā jau 23. gadu. Lai gan bērnībā bijusi aktīva un enerģiska, viņa teic, ka tomēr esot bijusi "diezgan labi barots bērns". "Bērnībā gan savu lieko svaru neizjutu kā traucēkli. Tad nāca pusaudžu gadi, un, protams, mani liekie kilogrami kļuva par milzīgu problēmu. 13 gados mammas grāmatu plauktā atradu brošūriņu "Būsim slaidi", un sākās mana iepazīšanās ar uzturzinātnes pasauli. Drīz vien zināju no galvas, cik kurā produktā ir kaloriju un kādam jābūt normālam ķermeņa masas indeksam. Taču, kā jau tas pusaudžu gados bieži vien notiek, jaunības maksimālismā aizrāvos par daudz…"

"Tā kā pēc dabas esmu teicamniece un perfekcioniste, drīz vien mani piemeklēja bulīmija… Vidusskolas laikā mēdzu mehāniski saēsties līdz nelabumam un tad, vainas apziņas mocīta, mēģināju atbrīvoties no ēdiena visiem iespējamiem paņēmieniem. Toreiz gan vēl nezināju, kas ar mani notiek un ka tā ir slimība. Tā tas turpinājās diezgan ilgi."

Kad Anete mācījās augstskolā, kādā amerikāņu žurnālā viņa izlasīja par ēšanas traucējumiem – anoreksiju un bulīmiju. "Es biju šokā, ka kaut kas tāds notiek ar mani, jo neuztvēru sevi kā slimu. Tas laikam bija pamatīgs trieciens, un es apzināti sāku rāpties ārā no tā purva. Kopš tās reizes vairs lēkmju nav bijis, bet atkal parādījās pamatīga liekā svara problēma, jo ēdu diezgan daudz, it īpaši stresa situācijās, bet vairs neatbrīvojos no apēstā."