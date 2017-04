Ceļš cauri modes džungļiem: kā Liene gadu skolojās Ņujorkā, lai attīstītu nozari Latvijā

Liene Krekovska ir 24 gadus veca kuldīdzniece, kura jau kopš vidusskolas laikiem sevi vairāk saistījusi ar Rīgu. Vēloties kaut ko mainīt savā ikdienā un iegūt vēl neizjustas emocijas, pēc augstskolas absolvēšanas Liene pieteikusies programmā, kas 12 mēnešus par viņas mājām pārvērta Ņujorku, ASV. Šai meitenei bijusi neatsverama pieredze, lai bagātinātu sevi, bet pēc tam pilnveidotu modes lauciņu tepat pie mums.

Runājot par modi, tā Lieni interesējusi jau kopš pamatskolas laikiem, kad viņa vairākus gadus apmeklējusi modeļu skolu, bet nekad tā īsti nebija aizdomājusies, ka darbošanos modes lauciņā iespējams attīstīt profesionāli. "Vienmēr esmu bijusi ļoti mērķtiecīga un tiekusies pēc jaunām iespējām un izaicinājumiem. Manuprāt, lielu lomu manā dzīvē ir nospēlējis fakts, ka jau no 16 gadu vecuma dzīvoju salīdzinoši tālu no ģimenes un man vajadzēja pašai uzņemties atbildību un veidot dzīvi tā, kā es uzskatīju par pareizu. Vecāki mani vienmēr ir atbalstījuši manās izvēlēs, bet nekad nav centušies tās ietekmēt vai mainīt manas domas," stāsta Liene.

Pēc vidusskolas Liene uzsākusi studijas Banku augstskolā programmā "Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbība". Studiju laikā Liene paguvusi arī doties "Erasmus" apmaiņas studijās uz Parīzi, Francijā, kas bijis ilgi lolots sapnis un šķitis neticami, ka viņai bija iespēja tur pavadīt četrus neaizmirstamus mēnešus. Gan studijas, gan arī pieredze, dzīvojot vēl tālāk no mājām, kā stāsta pati, atnesusi neatsveramu pienesumu personības izaugsmē, kā arī ievirzījusi savā tālākajā profesionālajā karjerā. Pēc atgriešanās Latvijā Liene uzsākusi savu pirmo praksi, kas nu jau skaidrāk ievirzījusi meiteni modes industrijā, jo viņa bijusi praktikante PR aģentūrā, kas specializējas modes un skaistumkopšanas industrijās. "Tad arī tā pa īstam pirmo reizi saskāros ar industrijas profesionāļiem Latvijā, kas deva pārliecību – esmu uz pareizā ceļa un vēlos turpināt iesākto," atminas Liene.

Foto: Privātais arhīvs

Pēc prakses Lienes karjeras ceļš turpinājās caur modes džungļiem – viņa uzsāka darboties Rīgas modes nedēļā, kur nu jau aizvadīti četri darbīgi gadi. "Esot daļai no visa lielā Rīgas modes nedēļas mehānisma, sapratu, cik būtiski ir strādāt komandā un vienam otru atbalstīt, un tajā pašā laikā uzņemties arī līderību brīžos, kad tāda nepieciešama. Šī pieredze laikam visspilgtāk iezīmēja to, ka it tik ļoti svarīgi darīt lietas, kas tev sagādā prieku un gandarījumu, jo Rīgas modes nedēļas komanda sastāv no pulciņa industrijas entuziastu, kas dara šo darbu, jo tā ir viņu sirdslieta," stāsta Liene, piebilstot, ka paralēli darbiem pie Rīgas modes nedēļas, Liene darbojās arī citos projektos.

"Pēc augstskolas beigšanas šķita, ka mana dzīve atkal lēnām sāk ieiet noteiktā ritmā. Pienāca brīdis kad sapratu – vēlos mesties iekšā jaunos piedzīvojumos. Emociju vadīta, pieteicos Baltijas–Amerikas brīvības fonda Profesionālās prakses programmai, kas piedāvā iespēju uz gadu doties uz ASV praksē sev atbilstošā un paša izvēlētā jomā. Konkrētajā gadā uz šo stipendiju pieteicās 200 pretendenti no Baltijas valstīm un apstiprināti tika tikai 20. Es biju viena no viņiem," priecīgajās atmiņās dalās jauniete. Programmas mērķis ir sniegt Baltijas valstu jaunajiem profesionāļiem iespēju doties uz gadu uz ASV, lai pilnveidotu jau esošās iemaņas un iegūtu jaunas, un pēc pavadītā gada, atgriežoties mājās, šīs jaunās zināšanas un prasmes varētu likt lietā un veicināt tās pašas konkrētās industrijas attīstību. Vienīgais nosacījums – pēc gada Amerikā, divi gadi jānostrādā Baltijā. Programma, kā stāsta Liene, ikkatram no praktikantiem nodrošina ceļu turp un atpakaļ, ikmēneša stipendiju, kas sedz visas dzīvošanas izmaksas ASV, kā arī apdrošināšanu un vienu kopīgu ceļojumu kopā ar visiem praktikantiem. "Manuprāt, tā ir lieliska iespēja, ko noteikti vajadzētu izmantot, jo šī pieredze gada garumā sniedz iespēju iepazīt pavisam atšķirīgu tirgu no Eiropas un vienreizēju dzīves pieredzi, kas pavisam noteikti var pavērt jaunas iespējas un idejas jauniem projektiem."

"Brīdī, kad sapratu, ka es patiešām došos uz ASV, sajūtas nebija aprakstāmas. Klusībā pie sevis cerēju, ka varētu izdoties nokļūt tieši Ņujorkā, jo brīdī, kad tiku apstiprināta programmai, nebija skaidri zināms, kur tieši došos, jo pēc tam seko smalks process, kurā katram cilvēkam tiek piemeklēta kompānija, kura atbilstu konkrētā cilvēka spējām, prasmēm, interesēm un otrā pusē kompānija spētu sniegt vēlamo pieredzi. Manuprāt, visas zvaigznes bija sastājušās pareizi, lai es nokļūtu vienreizējā uzņēmumā, kurš mani uzņēma ar atplestām rokām un tajā pašā laikā tieši tur, kur es visvairāk vēlējos – Ņujorkā," skaidro Liene, kura tolaik nokļuvusi pašā Manhetenas sirdī, strādājot uzņēmumā "Brand Assembly". "Ņemot vērā, ka uzņēmuma darbības lauks ir ļoti plašs, bet tajā strādāja tikai pieci cilvēki bez manis, man bija lieliska iespēja būt daļai no visiem šiem procesiem un mācīties, kā uzņēmums funkcionē un attīsta savu darbību," tā Liene. Viņas pienākumi esot bijuši dažādi – sākot ar līgumu izsūtīšanu un jaunu zīmolu piesaistīšanu, beidzot ar mēbeļu izvēli un iekārtojumu veidošanu. Darbs netrūka arī Ņujorkas modes nedēļas laikā, kad bijis jāstrādā virsstundas, tomēr viņa nelaida garām nevienu izdevību: "Apmeklēju vairākas skates un zīmolu prezentācijas Ņujorkas modes nedēļas laikā, kas atkal radīja jaunas idejas un vēsmas, ko vēlējos atvest atpakaļ uz Latviju."

Foto: Bridget Badore

"Kopumā aizvadītais gads Ņujorkā man deva jaunu perspektīvu un skatu uz modes biznesu, jo nebūt nav tā, ka cilvēki šajā industrijā ir nejauki un pārspīlēti naidīgi savā starpā, bet gan spēj savstarpēji sadarboties un palīdzēt viens otram, lai bizness ātrāk spētu attīstīties. Bet viena lieta, kas pavisam noteikti apstiprinājās – jāstrādā ir neprātīgi daudz un nepārtraukti, ja vēlies kaut ko patiesi sasniegt, it īpaši tik ļoti straujajā Ņujorkā – vietā, kur cilvēki strādā vismaz 12 stundas dienā vai dažkārt pat vairāk."

Tomēr, dzīvojot tur, nācies piedzīvot ne mazums interesantu situāciju. "Bieži vien mums šķiet, ka latviešu taču ir tik maz uz visas populācijas fona, bet dzīvojot Ņujorkā, es kārtējo reizi pārliecinājos, cik gan pasaule ir maza un spējīgie latvieši pamanās būt visur. Tā kā es uzņēmumā bieži biju kontaktpersona mūsu klientiem un sadarbības parteriem, man nācās sazināties ar ļoti lielu cilvēku skaitu. Un kādu dienu, ar e-pastiem sarakstoties ar vienu no mūsu klientiem, pamanīju, ka meitenes vārds e-pastā šķiet ļoti dzirdēts un atgādina man kādu. Vēlāk papētot savus sociālos tīklus un pievienotos draugus tajos, secināju, ka tā ir meitene, ar kuru pirms aptuveni desmit gadiem esmu bijusi vienā vasaras nometnē, bet šobrīd viņa jau patstāvīgi dzīvo Ņujorkā un ir apprecējusies ar vietējo amerikāni. Tas šķita tik neparasti, jo viena lieta būtu nejauši satikt kādu nepazīstamu latvieti, bet tad, kad tu saproti, ka patiesībā zini šo cilvēku, liekas, ka pasaule patiesi ir ļoti maza. Un beigās satiku šo meitene mūsu rīkotajā pasākumā Losandželosā," stāsta Liene. Gluži tāpat reiz nācies sastapt latviešu zīmola pārstāves, ar kurām tikusies vairākkārt un tikai otrajā reizē visas sapratušas, ka var runāt arī dzimtajā valodā.



Atskatoties atpakaļ, Liene teic, ka aizbraukt uz Ņujorku, uz kādu laiku pametot mājas Latvijā, esot bijis viegli, un gadā laikā viņa tā arī nav paspējusi sailgoties pēc dzīves šeit, bet tas galvenokārt saistīts ar straujo dzīves ritmu Ņujorkā, kas dzinis uz priekšu un neļāvis kaut mirkli apdomāties. Tomēr nevar noliegt arī to, ka Lienei šī pilsēta ir ļoti mīļa: "Kas man šķita nedaudz sirreāli – pēc nedēļas gara ceļojuma pa ASV, atgriežoties Ņujorkā, bija sajūta ka tās ir manas mājas un es pēc tām ilgojos. Tāpēc domāju, ka kaut kad dzīvē tur vēl atgriezīšos, lai jau atkal tiektos jaunu mērķu virzienā."

Atgriezties Latvijā, kā stāsta Liene, neesot bijis viegli, jo straujā un tik mainīgā dzīve otrpus okeānam jau Lieni bija pārņēmusi un devusi dzinuli to dzīvot vēl straujāk, tomēr viņa apzinājusies, ka Latvijā tas tā nebūs un būs nepieciešams kāds laiks, lai pārslēgtos uz Latvijas apgriezieniem.

Iegūtās zināšanas Lienei palīdzēšot ikdienā, tomēr viņa vēlētos, lai būtu iespēja vēl plašāk izmantot savas zināšanas un dalīties ar savu pieredzi. "Esmu vēl meklējumos un ideju ģenerēšanas procesā, lai spētu dod maksimālu labumu Latvijas modes industrijai un lai mēs spētu sasniegt mūsu potenciāla robežas."