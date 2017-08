'Cilvēki izvairās no izaicinājumiem, bet man tādus vajag'. Sanita par izvēlēm, kas mainīja dzīvi

Kā teic Sanita Petruševica, viņa nāk no Vecumniekiem un, cik sevi atceras, vienmēr savu dzīvi saistījusi ar sportu. Skolas laikā viņa sev iedzinusi kaislību pret aktīvu dzīvesveidu un joprojām uzskata, ka tā ir norma. Par savu izvēli aktīvi nodarboties ar fitnesu un vienas nakts laikā kļūt par vegāni stāsta pati Sanita.

Lai arī nodarboties ar sportu kādu laiku bijis ierosinājums no vecāku puses, mīļi paskubināta, viņa krita aktīva dzīvesveida mīlestībā. "Varētu teikt, ka es ar to saslimu. Sports ir tuvs sirdij," piebilst Sanita.

Aktīvā sieviete stāsta, ka labu pamatu vieglatlētikai un sportošanai kopumā devusi Murjāņu sporta ģimnāzija, kur viņa mācījusies vidusskolā. Nedaudz pamēģinājusi pierādīt savus spēkus arī skeletonā, viņa pēc skolas absolvēšanas nolēmusi, ka savu dzīvi tomēr ar sportu saistīt nevēlas, bet notika citādi!

Foto: Privātais arhīvs

"Organisms bija pieradis, ka aktīvi trenējos un attiecīgi ēdu pareizi. Tad, kad neko nedarīju, paliku dikti liela. Pēc diviem gadiem es atsāku trenēties, bet tīri sava labuma dēļ. Es jutos slikti. Es zināju, kāda es varu būt. Bet, nemanāmi pieņemoties svarā, es sapratu, ka gribu savu kādreizējo formu." Viņa teic, ka, ņemot vērā viņas auguma īpatnības, liekie kilogrami, lai arī to nebija neiedomājami daudz, izskatījās samērā iespaidīgi. Tad arī viņa saprata, ka vienkārši kaut kas jādara, lai justos labāk un izskatītos tā, kā vēlas.

Es domāju, ka savā ziņā ir vajadzīgs sevi mazliet pamocīt un tikt tam pāri. Jo vairāk tu sevi izaicini, jo vairāk tu vari izdarīt. Cilvēki izvairās no izaicinājumiem, bet es esmu sapratusi, ka man tādus vajag. Sanita Petruševica

Tā pirms diviem gadiem Sanita atsākusi iesākto ceļu pie tvirta auguma veidošanas. Kādu laiku nodarbojusies ar sportu, aktīvā sieviete nolēmusi pievērsties tieši vieglatlētikai, lai atkal izjustu sacensību garšu. Tomēr traumas dēļ viņa šo sapni neizdzīvoja. Pārrāvusi Ahileja cīpslu, pārcietusi operāciju un atlabšanas periodu, viņa sāka visu no pašiem pamatiem. "Man gribējās atsākt piedalīties sacensībās tīri sevis dēļ. Atmosfēra ir tas, kas man patīk sacensībās. Cilvēki, gatavošanās process, starts un daļa adrenalīna." Šīs ir arī tās vilinošās sajūtas, kuras viņa atceras no bērnības, jo agrāk piedalījusies sacensībās, skrienot 100 metru skrējienu, 100 metru barjeras, kā arī piedalījusies daudzcīņā. Viņa teic, ka rezultāti tolaik esot bijuši pat ļoti augsti, tomēr profesionāli nav varējusi iedomāties sevi ar šo pasauli saistām. "Ja tu neesi elites sportists, ar to īpaši nopelnīt nevari."