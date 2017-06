Cīņa ar alkoholu un citiem dēmoniem: ekscentriskā Lana del Reja

Lana del Reja jeb īstajā vārdā Elizabete Grānta ir viena no populārākajām amerikāņu alternatīvās popmūzikas izpildītājām, kas, starp citu, viesojusies arī Rīgā. Lai arī dziedātājas mērķis nekad neesot bijis būt slavenai un ar to viņai esot grūti sadzīvot, atpazīstamību visā pasaulē viņai sanācis iekarot, pateicoties savam izveidotajam "Youtube" kanālam, kas pavēris plašas iespējas karjerā. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar dziedātājas dzīvesstāstu un to, kas slēpjas aiz mūziķes vienmēr savādi nopietnā skatiena.

Lana del Reja jeb īstajā vārdā Elizabete Grānta dzimusi 1985. gada 21. jūnijā Ņujorkā, ASV. Viņa gājusi kādā katoļu skoliņā, kur attīstījusi interesi pret dziedāšanu un iesaistījusies baznīcas korī. Foto: Reuters/Scanpix Pusaudzes gados, precīzāk, 14 gadu vecumā, topošā dziedātāja aizrāvusies ar grādīgajiem dzērieniem, tādēļ ģimene viņu nosūtījusi uz kādu internātskolu, kur strādājis arī viņas tēvocis. "Tolaik es biju liela dzērāja. Es dzēru katru dienu. Arī vienatnē. Man tas likās sasodīti forši," par senajiem laikiem atceras dziedātāja. Viņa skaidro, ka viņas cīņa ar alkoholu ir izdziedāta arī viņas albumā "Born to Die". "Mani vecāki bija noraizējušies, arī es raizējos. Es sapratu, ka tā ir problēma brīdī, kad man to patika darīt vairāk nekā jebko citu," pirms pāris gadiem intervijā ar "GQ" atzinusi dziedātāja. Runājot par alkoholismu, viņa teic – sākotnēji tā ir tikai doma, ka tev ir arī ēnas puses, un tas viss ir normāli, brīžiem pat aizraujoši. Tomēr vēlāk nāk atklāsme, ka tumšā puse uzvar katru reizi, kad jāpieņem lēmums, un tieši tas vairs nebūt nav normāli. "Tā ir traģiskākā lieta, kas ar mani jebkad notikusi," atzinusi Lana del Reja. Pēc vidusskolas absolvēšanas jaunajai Elizabetei bija iespēja turpināt mācības, dodoties uz universitāti, tomēr šāds plāns jaunietei nav šķitis sevišķi vilinošs. Tā vietā viņa veselu gadu pavadīja pie sava tēvoča un tantes, strādājot par viesmīli. Šī gada laikā viņas onkulis iemācīja arī viņai spēlēt ģitāru.



