Dana Bjorka: nav jābaidās no pārmaiņām un sevis!

"Jūtos īstajā vietā," – tā trīs mēnešus pēc stāšanās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktores amatā sarunā ar "Delfi" atzīst Dana Bjorka. Tieši šis dzīves posms viņai ļāvis beidzot iegūt iekšējo brīvību. Nākotnei ir tālejoši plāni. "Vēlos, lai mūsu teātris kļūtu par labāko pasaulē! Vai domājat, ka tas nav iespējams?" ar plašu smaidu jautā Dana, ļaujot noprast, ka visas robežas ir tikai mūsu galvās. Par to, cik vērtīgi ir ļaut vaļu veselīgajām ambīcijām un nospraust nereālus mērķus, viņa 18. maijā stāstīs forumā "Līdere".

Teātra vadītāja 32 gadu vecumā! Pirmā sieviete vēsturē, kura vada Čehova vārdā nosaukto Rīgas Krievu teātri. Liktenis lutina, kāds padomās. Tomēr patiesībā stāsts ir nevis par veiksmi, bet mīlestību pret darbu, mērķtiecību, gribasspēku, sevis pieņemšanu un veselīgām ambīcijām.

Vienmēr meklējiet alternatīvas

Foto: Ольга Быкова

Danas Bjorkas biogrāfija rāda, cik svarīgi ir nekad nepadoties, meklēt alternatīvas un nepamest izvēlēto ceļu.

Dana neslēpj, ka Kultūras akadēmijā ar pirmo reizi iestāties viņai neizdevās. Toreiz viņa ļoti pārdzīvoja, tomēr tā vietā, lai bezdarbīgi gaidītu nākamo uzņemšanu pēc gada, iestājās Kultūras koledžā, izvēloties kultūras menedžmentu ar specializāciju "amatierteātru režisors", bet otrajā gadā arī Dailes teātra bijušā mākslinieciskā vadītāja Mihaila Gruzdova vadītajā kursā, lai sagatavotos akadēmijai.

Mērķis tika sasniegts – akadēmija pabeigta, var ķerties pie darba. Tomēr valstī – ekonomiskā krīze, darba nav, ir tikai viena vakance – Krievu teātrī. Bet arī ar to ir neraža – tobrīd teātris bija slēgts uz rekonstrukciju, kas nozīmē to, ka jaunu izrāžu un lomu nav. Ko darīt? Mācīties, nolēma Dana, un iestājās maģistratūrā, lai apgūtu menedžmentu, kā rezultātā viņa izveidoja fondu, kurš līdz pat šim brīdim īsteno dažādus kultūras projektus.

Laikā, kad bija jāpieņem lēmums par pieteikšanos teātra direktora amatam, uz Danas pleciem jau bija sakrāta pieklājīga pieredze – nospēlētas lomas, producētas izrādes, pasākumi. No vienas puses raugoties, par ko gan tur domāt?! No otras – Dana tikko bija izgājusi pie vīra, apstiprinātas jaunas lomas četrās izrādēs, turklāt saņemts vairāk nekā vilinošs piedāvājums no citas valsts, kuru pieņemot, dzīve pavērstos pavisam citādi.