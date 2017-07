Drāma ārpus ekrāniem un noslēpumainā nāve: aktrises Natālijas Vudas stāsts

Uzmanības centrā viņa bija jau kopš bērnības – kā filmās, tā arī medijos viņas dzīves līkloči tika atspoguļoti bez mitas. Kā jau daudzām dīvām, arī viņas stāsts neizpaliek bez sarežģītiem dzīves pavērsieniem, drāmas un, diemžēl, traģiskas un noslēpumainas nāves. Viņa bija aktrise. Viņa bija Natālija Vuda.

Natālija Vuda piedzima 1938. gadā Kalifornijā, un jau kopš bērnības centās sevi pierādīt kā aktrise. Jau četru gadu vecumā Natālija bija manāma savā pirmajā lomā filmā "Happy Land". Meitene ar tumšajām matu cirtām un piemīlīgo skatienu drīz vien parādījās arī daudzās citās filmās.

Foto: Vida Press



16 gadu vecumā Natālija vēl neapzinājās, ka darbojas pie vienas no visu laiku atzītākajām viņas filmām – "Rebel Wihout a Cause", taču paralēli filmām, kurās Natālija piedalījās ar sajūsmu, līguma vai mātes dēļ viņai bija jāņem dalība arī ne tik spožos projektos, ko citkārt Natālija apietu ar līkumu.

Labu iespēju meklējumos Natālija bija arī ilgu laiku pēc tam, tomēr sešdesmitajos gados viņa guva daudzas no savām vislabākajām lomām, piemēram, filmās "Splendor in the Grass", "West Side Story".

Karjeras pēdējos gadus Natālija lavierēja starp izcilām un samērā traģiskām atsauksmēm par savu tēlojumu. Natālija reiz teikusi: "Man nebija nojausmas, kas es esmu. Es biju tāda, kādu viņi mani vēlējās."

Foto: Vida Press



Dzīves laikā viņa trīs reizes nominēta "Oskaram" un astoņas – "Zelta globusam", trīs reizes arī iegūstot augsto apbalvojumu.