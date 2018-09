Dženifera Hadsone: no talantu šova līdz 'Oskaram' un ģimenes traģēdijai

Talantīgās aktrises un dziedātājas Dženiferas Hadsones ceļš uz slavu un panākumiem sākās ar pārliecinošu pieteikumu konkursā "American Idol". Pēc izkrišanas no šova un septītās vietas iegūšanas, viņa pierādīja pasaulei, ka ir sava talanta vētra – "Oskara" statuetes iegūšana būtiski ietekmējusi Hadsones karjeru. Tomēr paralēli augošajiem panākumiem Holivudā, viņas ģimenē norisinājās traģiski notikumi. Jau pavisam drīz slavenā dziedātāja būs redzama jaunākajā konkursa "The Voice" sezonā, kur jau otro reizi iejutīsies tiesneses lomā.

Dženifera Hadsone piedzima 1981. gada 12. septembrī Čikāgā, ASV. Viņas mamma Darnela (Darnell) un autobusa šoferis Semuels (Samuel) mazās meitenes samtaino balsi "atklāja" aptuveni sešu gadu vecumā. Dženiferas ģimenē auga arī māsa un brālis, informē portāls "Hello Magazine". Vecāki savus bērnus audzinājuši, balstoties tradicionālās vērtībās, uzsverot ģimenes un arī baznīcas nozīmi.

Hadsone, kurai drīz apritēs 37 gadi, atminas: "Es sēdēju klēpī vecmammai, kamēr notika baznīcas kora mēģinājums. Kad viņa nevarēja paņemt pareizo noti, es viņai to nodziedāju. Viņa manai mammai pēc tam teica, ka būšu dziedātāja." Līdzīgi kā Areta Franklina (Aretha Franklin) un Vitnija Hjūstone vairākus gadus iepriekš, Dženifera izpildīja gospeļu mūziku savā draudzes korī. Tāpat no septiņu gadu vecuma viņa bieži dziedāja kāzās, kristībās un pat bērēs. Savukārt skolā Hadsone bija iemīļojusi talantu konkursus un mūziklus, vēsta portāls "Hello Magazine".

Vēlāk Dženifera beidza studijas Langstonas universitātē (Langston University) un Čikāgas Kenedija Kinga pilsētas koledžā (Chicago's Kennedy King City College), tomēr pirmā lielā uzstāšanās jaunajai dziedātājai bija uz Disneja kruīza kuģa. Šim darba piedāvājumam tika rīkots pat speciāls konkurss, kur Dženifera plūca uzvaras laurus, norāda "Hello Magazine". 2015. gadā Hadsone izdevumam "W" stāsta: "Tas bija lieliski. Es centos kļūt par izpildītāju. Īstenībā to uztvēru kā testu, lai izlemtu, vai piedalīties "American Idol". Domāju pie sevis – es uzkāpšu uz šī kuģa, ja es netikšu ar to galā, tad man nav jādodas uz talantu šova noklausīšanos. Pārbaudi tomēr izturēju."

Kā norāda portāls "Hello Magazine", 2004. gadā tieši Dženiferas mamma bija tā, kas mudināja meitu piedalīties "American Idol" trešās sezonas konkursā. Jaunā dziedātāja paklausīja un devās uz Atlantu, lai parādītu savu spožo balsi plašākai publikai un šova tiesnešiem. Viņa atstāja lielisku pirmo iespaidu un tika labāko 12 izpildītāju vidū. Lai gan Dženiferas samtainā balss un pārliecinošās dziedāšanas spējas ļāva viņai parādīt savus talantus, tomēr dziedātāja nevarēja pārliecināt žūrijas locekli Saimonu Kauvelu (Simon Cowell).

Hadsone tika izbalsota no konkursa un palika godpilnajā septītajā vietā. Pēc izbalsošanas Dženifera "MTV" norādīja, ka neviens īsti nezina, kāpēc tas tā notika. Tomēr viņai šķiet, ka tas vienkārši bijis lemts, informē portāls "People". "Es nedomāju, ka tas tika balstīts manā talantā, bet, ja tā notika, tad esmu apzagta," atzīst Dženifera. Ilgi nākamie panākumi nebija jāgaida, jo pavisam drīz talantīgā dziedātāja parādīja ne tikai balvu cienīgas vokālās prasmes, bet arī izcilu aktierspēli.