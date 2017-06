Ekrānos no deviņu mēnešu vecuma – māsu Olsenu slavas stāsts

Mērija Keita un Ešlija Olsenas lielai daļai ļaužu saistās ar Mišelas lomu no populārā seriāla "Pilna māja", taču pagaidām dvīnes aktrišu karjerai pielikušas punktu, aktīvi darbojoties modes biznesā. Tā kā māsām šodien aprit 31 gads, piedāvājam nelielu ieskatu viņu ceļā līdz pasaules slavai.

Jau pavisam agri jeb vien nieka deviņu mēnešu vecumā abas māsas nokļuva popularitātes spozmē, piedaloties seriālā "Pilna mājā" ("Full House"). Viņas atveidoja ģimenes jaunāko atvasi Mišelu. Seriāls ilga astoņus gadus, kuru laikā abas māsas iemīļoja ne tikai ļaudis Amerikā, bet arī citviet pasaulē.

Foto: Reuters/Scanpix

12 gadu vecumā jaunās meitenes bija iemantojušas atpazīstamību gandrīz visā pasaulē. Noteikti jāizceļ seriāls "Kā divas ūdenslāses" ("Two of a Kind"), kurā šoreiz māsas iejutās katra savā tēlā. Runājot par filmām, pirmo reizi uz lielajiem ekrāniem māsas bija redzamas 1995. gadā filmā "It Takes Two". Atskatoties atpakaļ, Mērija Keita teikusi, ka abām ar māsu ir paveicies, ka viss dzīvē iegrozījies tieši tā, un nekā citādi, jo mīlestība pret darbu ritot abām asinīs.

Foto: Vida Press

2004. gads dvīnēm bija ražīgs. Viņas nolēma paplašināt savas zināšanas, iestājoties universitātē Ņujorkā, nāca klajā savu otro filmu "New York Minute", kā arī iegādājās atlikušo daļu kompānijas "Dualstar" (tā bijusi viņu kompānija jau kopš sešu gadu vecuma, tomēr viņām līdz tam pār to nav bijusi absolūta vara), kļūstot par tās vienīgajām īpašniecēm. Jāpiebilst, ka ne viss bijis tik rožaini, jo šajā laikā Mērija Keita devās uz rehabilitācijas centru, lai atkoptos no ēšanas traucējumiem un tiktu gala ar veselību bendējošo anoreksiju. Turklāt tieši šajā gadā viņa izšķīrās arī no drauga. Līdz ar šo un "Dualstar" īpašnieces titula iegūšanu, Mērija Keita pameta universitāti, lai varētu koncentrēties un laiku veltīt biznesam.

Ešlija un Mērija Keita kļuva par mazo meiteņu elku. Viņu sejas un vārdi parādījās it visur – tika izveidota pat apģērbu kolekcija un videospēles, slavinot jaunās māsas.