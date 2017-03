Enerģijas avots, kas neizsīkst. Lauras stāsts par mīlestību pret dzīvi un pasauli

Laura Pļavniece ir ļoti aktīva un enerģiska sieviete, kas paspēj apvienot darbu ar neskaitāmām brīvā laika aktivitātēm un pamanās pievērst uzmanību tam, lai labais nepaliktu nepateikts. Viņa nekautrējas izteikt komplimentus ne vien pazīstamiem, bet arī pilnīgi svešiem cilvēkiem. Laura ir pārliecināta, ka ikvienam pašam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi, kā arī apkārtējo vidi. Lai arī līdzcilvēki mēdz uzskatīt, ka viņa dzīvo pašas radītā utopijā, Laura vaicā, kāpēc gan viņai skumt un pārdzīvot, ja var izvēlēties būt priecīga.

Pašlaik sieviete strādā par mārketinga speciālisti banku sektorā. Viņa nepārtraukti cenšas sevi attīstīt un pilnveidot, regulāri apmeklē dejošanas nodarbības, iesaistās aktivitātēs, kas mudina cilvēkus būt atbildīgiem pret apkārtējo vidi, sporto un šogad ir uzsākusi dalību arī Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas projektā "Fit Model Latvija 2017", par ko Laura uzzināja pavisam nejauši.

Mosties piecos no rīta, lai pagūtu izlietot enerģiju

Pirms intervijas Laura bija sagatavojusi sarakstu ar visām savām nodarbēm un hobijiem, lai nekas nepaliktu nepateikts. Tas patiešām nav īss, bet sieviete nebēdā – daudzās aktivitātes dara viņu priecīgu un ļauj izlietot enerģiju, kuras viņai nudien netrūkst.

Foto: Sergejs Urbanovičs

Divas reizes nedēļā pēc darba Laura dodas uz dejošanas nodarbībām. "Daru to pati sev," viņa stāsta, norādot, ka viņai tas patīk. Viņa regulāri apmeklē dažādus kursus un nodarbības, kas palīdz sevi pilnveidot. Pavisam nesen Laura pabeidza fitnesa treneru skolu. "Palikusi tikai pēdējā astīte – federācijā nokārtot formalitātes", Laura paskaidro. Ikdienā viņa neatsaka dalību dažādos pasākumos un projektos, kas ne vien prasa laiku, bet arī enerģiju.

Laura ikdienā guļ sešas stundas. Guļot vairāk, viņa nejūtas labi. No rītiem sieviete mostas pulksten 5 vai 5.15, lai dotos skriet. "Man ir tā, ka man ir ļoti daudz enerģijas un tad man ir jāatrod, kur to likt lietā," stāsta Laura. Skriešana ir viens no veidiem, kā to izdarīt. Skrien viņa trīs reizes nedēļā, un dara to ne tikai vasarā, kad laikapstākļi ir silti un patīkami. Laura atklāj, ka vienmēr izbauda savu rīta skrējienu – tā ir dienas daļa, ko viņa var veltīt tikai sev. Protams, reizēm Laura ļauj sev nedaudz atpūsties un no rīta paguļ nedaudz ilgāk.

Dalās ar zināšanām un vairo labo

Laura stāsta, ka viņa ir ļoti priecīga katru reizi, kad var padalīties ar savām zināšanām un kādam palīdzēt. Viņa laiku pa laikam veido ēdienkartes un uztura plānu draudzenēm, kas vēlas sākt dzīvot veselīgāk un atbrīvoties no kāda lieka kilograma.

Foto: Privātā arhīva foto

"Esmu ļoti aizrāvusies ar to tāpēc, ka tas, ka es varu kādam palīdzēt ar savām zināšanām, ir ļoti forši. Tas taču neko nemaksā. Tikai nedaudz laika, bet pēc tam ir gandarījums," nosaka Laura, piebilstos, ka vienmēr ir ļoti priecīga, redzot, ka draudzenei, ņemot vērā viņas ieteikumus, ir izdevies uzlabot savu figūru vai dzirdot, ka ēdienkarte palīdzējusi uzlabot pašsajūtu.

Labo vairot un radīt prieku Laura cenšas arī ar laipnu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Viņa neaizmirst pateikties sētniekiem, kas pārtrauc savu darbu, lai palaistu garām gājējus. Cilvēkus, kas tīra ielas viņas dzīvesvietas tuvumā, sieviete regulāri sveicina. Tāpat viņa vienmēr cenšas būt laipna pret apkalpojošo personālu un nekautrējas izteikt komplimentus arī pilnīgi svešiem cilvēkiem. Viņa ir pārliecināta, ka tad, ja redzi, ka cilvēks lieliski izskatās, to vajag pateikt, nevis tikai nodomāt.

Foto: Privātā arhīva foto

"Ir jābūt atvērtam pret pasauli un jābūt jaukam. Pateicīgam par to, kas ir," pārliecināta Laura. Viņa atklāj, ka laipnība pret citiem liek arī viņai pašai justies labāk: "Man patīk dot citiem, jo es pati no tā it kā uzlādējos."

Īpaša ir katra diena, ne tikai svētki

Ievērojot Lauras pozitīvo attieksmi pret pasauli un ticību tam, ka viņas padarītajam ir nozīme, cilvēki mēdz norādīt, ka viņas pārliecība ir utopiska un ikvienam ir jāapzinās skarbā realitāte. Sieviete gan šādam uzskatam nepiekrīt: "Ja tev ir izvēle būt labā garastāvoklī vai sliktā, nu kāpēc nebūt labā garastāvoklī?"

Viņa norāda, ka ikviena diena ir īpaša un nav jāgaida līdz svētkiem, lai izskatītos un justos labi. "Šodien ir šodiena, tad baudām to! Tas nenozīmē, ka es ēdu kūkas un daru visu tā, it kā pēdējā dzīves dienā. Nē, nebūt. Vienkārši, ja tajā dienā man ir dažādas iespējas, es tās izbaudu."

Foto: Privātā arhīva foto

Viens no veidiem, kā viņa cenšas padarīt pasauli labāku, ir arī rūpes par vidi un atkritumu šķirošanas popularizēšana. Vasarās Laura kopā ar domubiedriem piedalās dažādos pasākumos, kuros ar radošu piemēru palīdzību cenšas pievērst sabiedrības uzmanību atkritumu šķirošanai: "Ir jāpaskatās apkārt, ir jāsavāc aiz sevis, jo mēs jau tepat vien dzīvosim."

"Es uzskatu, ka ir jāuzņemas atbildība. Tas varbūt skan ļoti utopiski, un ir vieglāk nedomāt. Cilvēki uzskata, ka viens neizmainīs pasauli un nepanāks, ka visi šķiro atkritumus. Nu pilnīgas muļķības! Ja tu sāksi šķirot, arī tavi draugi sāks aizdomāties, viņu bērni sāks aizdomāties," pārliecināta Laura.

Katru dienu jauni izaicinājumi

Šogad Laura ir uzsākusi dalību konkursā "Fit Model Latvia 2017". Pirms pieteikšanās viņa par to zināja visai maz. Sieviete atklāj, ka projektā viņa ir iemācījusies ļoti daudz jauna, iepazinusies ar brīnišķīgiem cilvēkiem un saskārusies ar jauniem izaicinājumiem.

Laura atklāj, kas vislielākais pārsteigums viņai bija tas, cik sarežģīta ir pozēšana – fitnesa modeļu izpildījumā tas izskatās ļoti vienkārši. "Vienlaikus ir jāsasprindzina visi muskuļi un ir jāatrod sava labākā poza, bet tajā pašā laikā tev ir jārada tā elegance, viegluma sajūta un vēl jāsmaida, un vēl, protams, papēži," viņa skaidro.

Foto: Sergejs Urbanovičs

Laura stāsta, ka visām dalībniecēm projekta laikā ir jāpārvar sevi un visas sasniegušas rezultātus, kam pašas spēj noticēt tikai ar grūtībām. Arī Laura nav izņēmums. Kāda individuālā treniņa laikā treneris atvilka ļoti augstu kasti. Nodarbībā Laura piedalījās ar vēl vienu meiteni: "Mēs stāvam katra savā galā, un viņš saka: "Nu, lecam virsū! Katra pa 15 reizēm" Es vienkārši paskatījos uz viņu. Manī tā sajūta no sākuma bija tāda "uzlēkt? 15 reizes?"". Otra meitene, kas piedalījās treniņā uzlēca un Laura arī to izdarīja. Viņa atklāj, ka nebija domājusi, ka spēj to izdarīt.