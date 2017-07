Ģimenes traģēdijas un cīņa ar vēzi: šarmantā skaistule Sofija Vergara

Kolumbiešu izcelsmes daiļavu Sofiju Vergaru nevar nepamanīt. Skaistums, laba humora izjūta un eksotisks šarms. Tomēr, neskatoties uz to, seriāla "Modern Family" aktrise paspējusi izdzīvot daudz ko. Romantiskas likstas, cīņa par apaugļotām olšūnām, ģimenes traģēdijas un veselības problēmas.

Modeles darbu Sofija uzsāka 17 gadu vecumā, kad viņa bija reklāmas seja pazīstamajam zīmolam "Pepsi". Tomēr attīstīt sevi tikai modeles profesijā nebija īsti Sofijas sākotnējos plānos – viņa uzsāka studēt zobārstniecību. Taču ap to laiku viņa apprecējās ar savu skolas laiku mīlestību Hosē Gonzalesu, un pasaulē laida dēlu Manolo. Diemžēl precētu ļaužu dzīve abiem sevišķi nepadevās un gadu pēc dēla dzimšanas pāris pašķīrās. Līdz ar attiecību pajukšanu, Sofija pameta studijas un devās meklēt laimi.

Kopš tā laika Sofijas karjera tikai attīstījās – paralēli modeles darbam viņa atrādīja savas aktierprasmes meksikāņu seriālos. Deviņdesmitajos gados Sofija vadīja dažādus šovus un drīz vien kļuva saistoša arī angliski runājošajiem ļaudīm. Jāatzīst, ka šī desmitgade Sofijai bija diezgan varena.

Tomēr nevar teikt, ka viss bija arī gluži rožaini. Nošauts tika viņas brālis Rafaels, kas jaunajai zvaigznei bija diezgan liels trieciens, jo Sofijai ģimene ir ļoti svarīga un tuva. Sofija vēlāk skaidrojusi, ka, tā kā viņu ģimene ir visai veiksmīga (arī viņas radi min taciņas šovbiznesa pasaulē), tad brālis allaž baidījies no šāda tipa starpgadījumiem. Viņam bijuši arī miesassargi, tomēr ne liktenīgajā naktī. Jāpiebilst, ka Sofijas brāļa slepkava nekad tā arī netika saukta pie atbildības.



Sākoties jaunam gadsimtam, Sofija pilnveidoja sevi kā aktrisi. Viņas pirmā loma filmā bija "Big Trouble" (2002), bet pēc tam sekoja arī citas, piemēram, "Chasing Papi" (2003),"Meet the Browns" (2008) un "Madea Goes to Jail" (2009). 2009. gadā viņa izmēģināja savus spēkus arī uz Brodvejas skatuves, kā arī uzsāka savu uzvaras gājienu seriālā "Modern Family", iejūtoties Glorijas Delgado-Pričetas lomā. Komēdijseriāls iemantoja tūlītēju popularitāti un drīz vien ieguva arī dažādas balvas, kas tikai spodrināja Sofijas slavu. Aktrise, pateicoties šim seriālam, vairākkārt nominēta "Zelta globusam".

Paralēli seriālam Sofija piedalās arī citos projektos, ierunājot, piemēram, aizkadra balsi dažādās multfilmās vai filmējoties arī citās filmās.

Taču kino pasaule nebūt nav vienīgā joma, kas saista daiļo sievieti. Aktrise izveidojusi arī savu apģērbu, smaržu un aksesuāru līniju.