Iedvesmojošas sievietes dalās pārdomās par sapņiem, mērķiem un panākumiem karjerā

18. maijā kinoteātrī "Splendid Palace" norisinājās izaugsmes un iedvesmas forums "Līdere", kurā 18 iedvesmojošas sievietes apmeklētājām un tiešsaistes skatītājām deva iespēju ieklausīties viņu pieredzes stāstos, pārdzīvojumos, mērķos un izaicinājumos karjerā.

Kas ir līderība, ko nozīmē būt aktīvai sievietei mūsdienu sabiedrībā, kādas īpašības nepieciešamas izcilai līderei un vēl daudz citi motivējoši un attīstību veicinoši stāsti iedvesmoja klausītājas visas dienas garumā.

Foruma pirmais cēliens bija par sievietes iekšējo pasauli, ko arī savā stāstā atklāja bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga. Viņa iedvesmojošā runā stāstīja par sievietes lomām dzīvē, par lomu transformāciju un spēju ikvienai sievietei saskatīt sevī līderi. Tika uzsvērts arī tas, ka sievietei jāprot sevi novērtēt, būt saskaņā ar sevi, saviem mērķiem un ne mirkli neaizmirst savu vērtību. "Sievietes ir tikpat inteliģentas kā vīrieši, tikpat atjautīgas kā vīrieši, tikpat radošas kā vīrieši, izturīgākas par vīriešiem un ar lielāku spēju pievērsties kādam mērķim ļoti mērķtiecīgā veidā," uzsvēra Vaira Vīķe–Freiberga.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Par iespējām, kas pārsteidz un neļauj apstāties, runāja SIA "Lietišķās informācijas dienests" valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna. Ņemot par pamatu savu pieredzes stāstu, kļūstot par uzņēmēju, Aiva Vīksna aizrautīgā un iedvesmojošā veidā aicināja visas foruma skatītājas nebaidīties, bet uzdrīkstēties izmantot dzīvē sniegtās iespējas, realizēt savus sapņus un kļūt par līderi sapņu profesijā. "Mēs to varam! Mēs visi kopā varam viens otru atbalstīt!" viņa sacīja, akcentējot kopības un atbalsta nozīmi sapņu piepildīšanā.

Kādam jābūt izcilam jeb autentiskam līderim un kā to panākt stāstīja "Talentor Latvia" dibinātāja Katrīna Ošleja. "Esi tāds, kāds tu esi – tāds tu esi vislabākais, visefektīvākais, dabisks un īsts," ar savu izpratni par izcilu līderi iepazīstināja Katrīna. Viņa minēja lietas, kas kopīgas visiem izciliem līderiem, novēlot arī katrai no skatītājām kļūt par šādu līderi. Piemēram, autentisks līderis pazīst sevi, atrod laiku padomāt par sevi, apzināt savas vērtības un īpašības, kā arī ētiskās robežas, ir atklāts savos uzskatos un ieklausās citos.

Uzņēmuma "Nemo" īpašniece Inga Zemdega–Grāpe, kura nodarbina 250 darbiniekus Latgalē, foruma skatītājas iepazīstināja ar stāstu par personību un tās veidošanu, uzsverot, ka personības veidošana nenozīmē, ka sievietei jācenšas būt līderei par katru cenu. Personības vērtība slēpjas pieredzes un zināšanu nodošanā citiem. "Pieredzei un zināšanām vērtība ir tikai tad, kad es spēju tās iedot citiem, iedvesmot un vienkārši dot – tad iedegas īsta personība," komentēja Inga. Kā neatņemamu personības sastāvdaļu Inga minēja mīlestību – mīlestību pret sevi, pret apkārtējiem un, protams, pret dzīvi, sakot, ka viss sākas ar mīlestību.

Uz intervijas jautājumiem par to, kā dzīvot iekšējā brīvībā un saskaņā, atbildēja džeza dziedātāja un vokālā pedagoģe Jolanta Gulbe–Paškeviča. "Pats svarīgākais ir nenovecot iekšēji," mudināja Jolanta. Viņa arī dalījās savā pieredzē par paņēmieniem saglabāt sevī iekšējo jaunību, dienā veltot stundu sev – sevis izglītošanai, prasmju pilnveidei un rūpēm par sevi. "Es iegūstu šo iekšējo brīvību un jūtos bagātāka," uzsvēra Jolanta. Viņa arī komentēja, ka lielākā mērā ir jāizdzīvo iekšējā pasaule nevis ārējā, uzsverot arī ierobežoto laiku, kas dots. Sakārtojot savu iekšējo pasauli, sievietei – līderei nepieciešams arī sameklēt savu iekšējo līdzsvaru. Kā pēc vienas neveiksmes nepadoties, bet gaidīt to iedvesmas pilno mirkli paveikt ko patiešām skaistu, izaicināt sevi un kļūt par līderi, pirmkārt, jau savās un tuvo cilvēku acīs.

Foto: Facebook/Forums "Līdere"

Savā personīgajā pieredzē par to, ko darīt, kad kaut kas neizdodas, dalījās Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas priekšsēdētāja Ieva Plaude-Rēlingere. Ieva savā prezentācijā stāstīja par kļūdām un neveiksmēm un to, kā tās necensties izdarīt vēlreiz. Viņas uztverē neveiksme ir tad, kad cilvēks ir izdarījis visu, kas no viņa ir bijis atkarīgs, bet tomēr nesasniedz mērķi vai rezultāts ir pilnīgi citādāks nekā gaidīts. "Svarīgi saprast, ka viena kļūda var atnest neveiksmi, taču viena neveiksme nenozīmē, ka izvēlētais ceļš ir aplams," uzsvēra Ieva Plaude-Rēlingere.

Par to, kā iegūt līdzsvaru hormonos un arī dzīvē runāja ārste Dace Matule un "iVF Riga" direktore Violeta Fodina. Dace Matule pastāstīja par to, kā izvēlējās savu ceļu un pati kļuva par panākumiem bagātu ginekoloģi. Viņa runāja arī par to, kā iegūt iekšējo līdzsvaru sevī un savā dzīvē, kā nepadoties un gūt panākumus. Matule uzsvēra sievietes unikālās īpašības, kas ļauj cīnīties, būt veiksmīgām un gudrām: "Mēs nenovecojam, mēs tikai kļūstam viedākas. Kļūt viedākam nenozīmē novecot. "

"Jebkurš kritums ir jauna ceļa sākums," uzsvēra Violeta Fodina, akcentējot līdzsvara nozīmi dzīvē. Galvenā panākumu atslēga, lai gūtu šo līdzsvaru, pēc Violetas domām, meklējama harmonijā it visās dzīves situācijās. Viņa uzskata, ka īstas līderes būtība slēpjas tieši harmonijā un spējā radīt harmonisku vidi. Violeta arī dalījās savā pieredzē, kā spēja ienest savā dzīvē harmonijas pilnus brīžus, un deva padomus foruma skatītājām, kā arī viņām izdarīt to pašu.

Par to, kas ir psiholoģiskā izdegšana, kādi ir trīs dažādie izdegšanas iemesli, kāpēc kaut kas tāds vispār notiek, foruma skatītājām pastāstīja psiholoģe Marija Ābeltiņa. Marija uzsvēra, ka izdegšana ir saistīta ar pārslodzi darba vietā, nemīlamu darbu vai sajūtu, ka netiec novērtēta. Tāpēc īpaši svarīgi ir ik dienu saņemt pozitīvu un iedvesmojošu emociju devu. "Lai izaugtu varones, viņām ir vajadzīga pozitīva atgriezeniskā saite," uzsvēra Marija.

"Lauma Lingerie" valdes priekšsēdētāja Linda Matisone dalījās savā pieredzes stāstā par situāciju, kad bija jānosaka prioritātes un jāspēj situāciju atrisināt kā vienotai ģimenei. Linda savā stāstā īpaši izcēla prioritātes, kas ir izšķirīgas brīdī, kad jāizdara izvēle – karjera vai ģimene. "Ja mēs pieņemam lēmumus atbilstoši īstajām prioritātēm, tad lietas sakārtojas," uzsvēra Linda. Viņa aicināja sekot savām prioritātēm un cīnīties par to, kas katram dzīvē ir svarīgākais.

Aplūkojot nākamos stāstus, tie sevī ietvēra pieredzi, viedus padomus par dzīves izaicinājumiem, ambīcijām, par spēju nepadoties un cīnīties par saviem sapņiem, akcentējot līderi kā mērķtiecīgu un drosmīgu personību.

Psiholoģe, "Triviums" pasniedzēja Ieva Stokenberga foruma skatītājām pastāstīja, kādi faktori un cik lielā mērā nosaka personas laimes līmeni. Viņa uzsvēra, ka pusi no laimes sajūtas veido iedzimtība jeb bioloģiskais faktors. Otru pusi veido apstākļi, notikumi un, kā saka Ieva – mentālā higiēna – spēja novērtēt to, kas ir izbaudīšana, laipnība, attiecībās ieguldītais laiks. "Nedomājiet, ka laimi var nopirkt, neļaujieties tam, ka kāds to mēģina jums pārdot, bet gudri izmantojiet tos ceļabiedrus, kurus jūs gribat sev par atbalstu, lai palīdzētu pašas sev," ar viedu padomu, kā būt laimīgām, dalījās Ieva.

Interviju par ambīcijām un sasniegumiem, kā noticēt sev un piepildīt savu sapni, sniedza aktrise, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekle Dana Bjorka. Viņa stāstīja par savām ambīcijām un savu ceļu pretī sen lolotam sapnim – kļūt par aktrisi. Ceļš nebija viegls, bet ambīcijas un ticība sev palīdzēja Danai sasniegt savus mērķus. "Tās grūtības un tie pārbaudījumi, ar ko es tiku galā, pilnīgi un galīgi noslāpēja un nogalināja manī to nepareizo stereotipu, ka ambīcijas ir sliktas," savā pieredzē dalījās Dana.

Līga Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, pastāstīja par kompromisu mākslu un veidiem, kā sasniegt savu mērķi. Ar kompromisiem teju visiem dzīvē nākas sastapties, pieņemot lēmumus gan biznesā, gan ģimenē. Līga uzsvēra, ka bieži vien kompromiss abām pusēm sagādā kādu zaudējumu, bet, kā panākt to, lai abi būtu ieguvēji? Runājot par kompromisu pieņemšanu, Līga akcentēja: "Pieņemot kompromisu, jābūt nelokāmai attiecībā pret savām vērtībām, jo atsakoties no vērtībām, mēs atsakāmies pašas no sevis."

"Sievietēm – līderēm visu laiku jāpaplašina kosmoss vai vismaz kāda galaktika, vēlams nevis pašai sadegot, bet radot tik daudz enerģijas, ka tie stikla griesti, kas sabiedrībā sievietei ir uzlikti, šķīst, " ar šādiem vārdiem apmeklētājas un klausītājas uzrunāja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola. Viņa stāstīja par savu pieredzi, kā atrast līdzsvaru un nepazaudēt sevi, sev svarīgās dzīves sastāvdaļas – kosmosā, politikā, ģimenē un šahā. Dana uzsvēra, ka, lai sieviete būtu veiksmīga, ir nepieciešams viens atbalsta punkts, kas nodrošina piederības sajūtu, piemēram, ģimene. Runājot par līdzsvaru starp dažādām dzīves jomām, Dana uzskata, ka svarīgi ir rituāli, stratēģija, drosme, gudra resursu izmantošana un, protams, emocijas.

Foto: DELFI

Diskusijā par sievieti un viņas biznesu piedalījās uzņēmējas – Anita Viļuma, Ilze Švāne, Jana Zubricka un Lilita Bērziņa. "Ja mēs runājam par biznesu – mēs darām to, kas mums patīk, un tajā mirklī arī rodas bizness," ar savu viedokli dalījās Ilze Švāne. Uzņēmējas skaidroja, kā nokļuvušas biznesa pasaulē, kādas bija grūtības un veiksmes, sperot pirmos soļus biznesa pasaulē. Tika runāts par to, kā bizness mainījis viņu raksturu, dzīves uztveri un dzīvi kopumā, kā arī par nākotnes izaicinājumiem, plāniem, lai sasniegtu nospraustos mērķus biznesā.

Foruma noslēgumā forums "Līdere" dibinātāja Solvita Kabakova iepazīstināja apmeklētājas un tiešraides skatītājas ar nākamā gada foruma programmu un norises laiku, jau nosaucot 14 no 20 harizmātiskām lektorēm, kas uz skatuves kāps nākamgad. "Ņemot vērā milzīgo interesi, ir skaidrs, ka Latvijas aktīvās sievietes ir izslāpušas pēc kvalitatīva satura, pieredzes apmaiņas, iedvesmas un kopā būšanas," uzsvēra Solvita. Tas arī ir kļuvis par pamatu pārliecībai, ka šāda iniciatīva ir ļoti nepieciešama un forums "Līdere" tika pasludināts par ikgadēju pasākumu visām aktīvām, uz izaugsmi vērstām Latvijas sievietēm. Ir zināms, ka 2019. gada 14. maijā forums "Līdere 2019" notiks VEF Kultūras pilī, pulcējot vēl lielāku skatītāju pulku.