Iedvesmojoši foto: Sievietes sociālajos tīklos atrāda savu uzvaru pār lieko svaru

Liekais svars ir viena no izplatītākajām veselības problēmām mūsdienās – no tā cieš gan pieaugušie, gan bērni. Iemesli tam ir dažādi – straujais dzīves ritms, kas veselīgu dzīvesveidu padara grūtāk iespējamu, sēdošs darbs, slinkums, kā arī neveselīgu našķu pieejamība un popularitāte. Tomēr jāpatur prātā, ka tikai tu pati esi atbildīga par savu veselību.

Mainīt savus paradumus un pievērsties veselīgākam dzīvesveidam var šķist ļoti grūti, bet tas nebūt nav nepaveicami. Ir iespējams atbrīvoties ne tikai no pieciem, bet vairākiem desmitiem kilogramu, ja vien ir vēlēšanās mainīt savus paradumus un uzlabot veselību. To parāda arī neskaitāmi sieviešu stāsti, kas publicēti sociālajos tīklos - piedāvājam iepazīties ar dažiem no tiem.

Viena no sievietēm, kas sociālajos tīklos nebaidās dalīties savā pieredzē cīņā ar lieko svaru, ir Megana Lensa. Viņa divu gadu laikā ir zaudējusi teju 60 kilogramus. Mērķi viņai izdevies sasniegt, ievērojot divus pamatprincipus. Pirmais no tiem ir atteikšanās no ieturēšanās ātrās ēdināšanas vietās un burgeru aizstāšana ar mājās gatavotām maltītēm, bet otrs princips ir pievēršanās fiziskajām aktivitātēm, Lensas stāstu izklāsta "Health".

Ievērojami savu svaru ir samazinājusi arī Siera Millere. Viņai ir izdevies atbrīvoties no 34 kilogramiem. Viņa atzīst, ka mēdz sevi šaustīt, jo sākotnēji izvirzītais mērķis bija atbrīvoties no 45 kilogramiem, bet progress apstājās tad, kad bija zaudēti 34. "Ir smagi apzināties, ka dari visu pareizi, ēd visas pareizās lietas un trenējies četras-piecas reizes nedēļā, bet svari paliek nekustīgi," viņa atzīt. Tomēr Millere norāda, ka viņai ir ļoti daudz, kāpēc būt pateicīgai – viņa jūtas labāk un var sportot, svars nepieaug, tāpēc turpmāk viņa ir apņēmusies koncentrēties uz savām sajūtām, nevis skaitli, ko rāda svari.

Ar iespaidīgiem rezultātiem lepojas arī Mollija Smita. Viņai ir izdevies atbrīvoties no vairāk nekā 40 kilogramiem, sasniedzot apmēram 65 kilogramu svaru. Viņa savā kontā nekautrējas publicēt fotogrāfijas, kas uzņemtas laikā, kad viņa cieta no liekā svara, kā arī mēdz parādīt, cik maldīgs var būt "Instragram" radītais iespaids par cilvēka ķermeni. Foto, kur sieviete izskatās slaidāka un nav redzamas viņas ķermeņa patiesās aprises, uzņemt ir patiešām vienkārši. Smita aicina nekad nesalīdzināt sevi ar sociālajos tīklos redzamajiem daiļavu attēliem, jo arī viņa pati cenšas publicēt sev glaimojošas bildes.

Jāpiebilst gan, ka savu stāstu par cīņu ar lieko svaru sociālo tīklu lietotājiem uztic ne tikai sievietes. To dara arī vīrieši, piemēram, Džons Deivids Glods raksta, ka 20 gadu vecumā bija uzņēmis vienvirziena kursu uz sirdstrieku un citām nopietnām veselības problēmām, ar kurām viņš saskārtos jau 40 gadu vecumā. Viņš atzīst, ka baidījās palikt viens mājās, jo apzinājās, ka liekā svara dēļ sirdstriekas draudi ir pavisam reāli. Viņš arī zināja, ka neveselīgs uzturs un mazkustīgs dzīvesveids bija viņa paša izvēle. Viņš pats darīja sev pāri. Šobrīd ir pagājuši seši gadi, kopš Džons nolēma mainīt savu dzīvi.

