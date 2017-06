Izaicinājuma '30 dienas svārkos' aizsācēja Ance: sievišķība nenozīmē sēdēt mājās pie katliem

Šogad jau trešo reizi jūnijā notiek akcija "30 dienas svārkos", kā laikā sievietes visu jūnija mēnesi ir aicinātas tērpties svārkos un kleitās. Idejas autore Ance Anna Šternberga neslēpj pārsteigumu un prieku par lielo atsaucību un sieviešu vēlmi piedalīties šai akcijā, kas bija vērojama iepriekšējos gados, jo tā aizsākās kā izaicinājums sev, ar ko Ance bija nolēmusi dalīties savā emuārā.

Ance sevi sauc par uztura treneri un naturopāti, vienlaikus norādot, ka īsi raksturot savu nodarbošanos viņa nevar, jo dara ļoti daudz un dažādu lietu: "Es konsultēju cilvēkus, es pasniedzu lekcijas, meistarklases, man ir veselības blogs "Topi Vesels"." Viņa norāda, ka ikdienā galvenais uzdevums ir aicināt līdzcilvēkus būt veseliem.

Interese par veselības jautājumiem Ancei parādījās 14 gadu vecumā, kad ārsti viņai diagnosticēja reimatoīdo artrītu un paredzēja dzīvi ratiņkrēslā. Tomēr ne viņa, ne viņas tuvinieki nebija gatavi samierināties un pieņemt šādu nākotni, un sāka meklēt dažādus risinājumus ārpus tradicionālās medicīnas. Tagad Ance joprojām staigā, ir aktīva un moža, viņa ir studējusi Londonā Naturopātijas medicīnas koledžā un labprāt dalās ar iegūtajām zināšanām arī ar citiem. Vairāk par Anci un viņas ceļu uz atlabšanu tu vari lasīt šeit.

Izaicinājums sev pārtop sievišķības apzināšanās akcijā

Ance ir pārliecināta, ka veselība nenozīmē tikai veselīgu uzturu, bet arī fiziskās aktivitātes un būšanu harmonijā ar sevi. "Tajā kādā brīdī ieslēdzas arī tā sievišķības tematika, jo es esmu sieviete, galu galā," jautāta par to, kā radās ideja akcijai "30 dienas svārkos", saka Ance. Tas notika pirms trīs gadiem, kad viņa pārtraukusi attiecības un daudz prātoja par sievišķību un tās nozīmi.

Īpašu vērību Ance pievērsa tam, kā notiek sievišķības apzināšanās ikdienā, katrā darbībā. Viņa norāda: "Tas vīrišķīgais laikmets, kas mums ir, prasa no sievietes ļoti daudz – gan enerģiju, gan izturību, noturību pret stresu." Ance nosmej, ka sievietei ir jāpaspēj viss, vienlaikus smaidot un esot sievišķīgai. Viņa vēlējās izprast un apzināties savu sievišķību caur paradumiem un ikdienu.

Foto: Privātā arhīva foto

"Es domāju – nu labi, pamēģināšu 30 dienas no vietas vilkt tikai svārkus. Es pati sabijos no tās idejas, jo es domāju, ka es nevaru to vienkārši izdarīt. Tad iedomājos, ka varbūt vēl kāda bez manis grib tādu pašu izaicinājumu, un es vienkārši par to uzrakstīju mājaslapā. Es dalījos ar savām sajūtām. Es tajā brīdī biju viena – viena pati ar ideju un ar savu mājaslapu."

Ance bija pārsteigta un pat nedaudz apstulbusi no tā, cik lielu popularitāti iemantoja viņas aicinājums. Viss notika organiski, un, redzot, cik daudz dažādu sieviešu dzīvē var mainīt vienkārša svārku uzvilkšana, Ance nosprieda, ka apstāties nedrīkst: "Tik vienkārša, tik banāla lieta, galu galā, var mainīt tik ļoti daudz tavā ikdienā."

Mēs katra savā sievišķībā esam citādāka

Netrūkst sieviešu, kas neizsakāmi priecājas par to, kā svārku un kleitu valkāšana ietekmējušas viņu attiecības ar mīļoto vīrieti. Kungi nekautrējoties dāmām atklāt savu prieku par vizuālajām izmaiņām sievietes izskatā. Tāpat Ance ir satikusi daudz sieviešu, kam izaicinājums palīdzējis kļūt pašpārliecinātākām un apzināties savu vērtību.

Vienlaikus gan Ance norāda, ka svārkiem ir simboliska nozīme, un katrai sievietei sevis apzināšanās notiek citādāk: "Sievišķība jau katrai ir tāds individuāls jautājums. Mēs katra esam citādāka savā sievišķībā un to izprotam citādāk. Mēs jau varam darīt visas tās trakās un aktīvās, un pat vīrišķīgās lietas, skriešanas un darīšanas. Mums jau nav jāsēž mājās kā mājsaimniecēm, bet ir jautājums, kā mēs to darām. Tajā brīdī, kad es personīgi uzvelku tos svārkus, es uzreiz iegūstu gan citu stāju, gan nosvērtāku gaitu."

Foto: Privātā arhīva foto

Jāpiebilst arī, ka Ance nevēlas, lai atšķirību atzīšanu jauktu ar vienlīdzības un iespēju mazināšanu: "Nav jau tā, ka sievišķība uzreiz nozīmē, ka viņa ir kaut kāda pazemināta vērtība. Tā absolūti nav. Tas ir vienkārši smieklīgi. Tas nenozīmē sēdēt mājās pie katliem."

"30 dienas svārkos" Ance vairs neorganizē vienatnē, arī pieejamo aktivitāšu skaits izaicinājuma laikā ir kļuvis lielāks. Akcijas organizatori informē, ka tās laikā sievietes ne vien nēsā svārkus, bet arī dalās zināšanās, rīkojot un apmeklējot bezmaksas seminārus, lekcijas, meistarklases un citus pasākumus. To rīkošanā brīvprātīgi iesaistās arvien vairāk sabiedriski aktīvu personu un uzņēmumu. Pilna pasākumu programma, aktualitātes un jaunumi pieejama šeit.

Lai atpazītu cita citu un radītu kopības sajūtu, akcijas dalībnieces tiek aicinātas izmantot atpazīšanās zīmi – violetu lenti, kas apsieta ap roku, piestiprināta pie somas vai kādā citā redzamā vietā. Der jebkāda violeta lente vai aproce – iegādāta auduma veikalā vai pašas darināta.