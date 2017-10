Kā kurpnieks bez zābakiem. Nelas stāsts par pamatdarba pamešanu, lai darinātu rotas

Šuj, ada, darina dažādas smukumlietiņas, bet, neskatoties uz to, ka pati tās izmanto vien retu reizi, izvēlējās izveidot savu rotu uzņēmumu. Kā Nela Streņģe no finanšu un IT pasaules nolēma mesties jaunā izaicinājumā, darinot sievišķīgus aksesuārus? Lūk, par to šoreiz!

"Pamostos, pieceļos un tad līdz vēlam vakaram strādāju," par savu ikdienu īsi, kodolīgi un precīzi noteic Nela Streņģe, kuras ikdiena agrāk bija nedaudz citādāka. Aktīvā sieviete stāsta, ka viņai vienmēr patikusi radoša ķimerēšanās, tomēr savu taciņu profesionālajā jomā viņa izvēlējusies mīt finanšu un IT jomā. "Es izmācījos, strādāju. Bet tā sanāca, ka vakaros bija daudz brīvā laika. Tā arī viss sākās! Bija doma par šūšanu, rotaļlietām, bet kaut kā apstājos pie tāda sievišķīgāka hobija." Ideju par šūšanu viņa atmetusi tādēļ, ka tolaik nav bijis tādas tehnikas, kā arī tas tomēr ir nedaudz sarežģītāk, jo drēbes nepieciešams radīt vairākos izmēros, bet rotām tas pamatā ir tikai viens. "Ar rotām ir vienkāršāk!" Nelai vienmēr bijusi doma, ka vajadzētu veidot uzņēmumu, lai gan nekad viņa nebija aizdomājusies, ka tas varētu būt šāda tipa biznesiņš. "Tā dzīvē ir sanācis," piebilst Nela, skaidrojot, ka cilvēkam, kas izvēlas iet šādu ceļu, jābūt mērķtiecīgam, neatlaidīgam un ar radošu domāšanu.

Viņa gan teic – bez stresa neiztikt. Tā kā paralēli uzņēmuma veidošanai vēl strādājusi, tad brīžiem tiešām nācies izjust, kas ir negulētas naktis. "Bija diezgan smagi!" Brīdis, kad viņa nolēmusi darboties tikai savā uzņēmumā, pametot pamatdarbu, bijis tad, kad viņa sapratusi – abus darbus apvienot vairs nav iespējams. "Diezgan ilgi domāju, kas būs tā prioritāte, kā visu sakārtot, bet izdomāju, ka jāiet prom no darba un jāpamēģina strādāt sev. Bet, kad sāku, tad sāku, – tad jau viss bija pa nopietno! Tikko prātā ienāca viens joks – ja tev ir kāds mērķis, ej uz to. Ja tu nevari paiet, rāpo. Ja tu nevari parāpot, tad vismaz guli tajā virzienā. Kaut kā tā!" Ja tev ir kāds mērķis, ej uz to. Ja tu nevari paiet, rāpo. Ja tu nevari parāpot, tad vismaz guli tajā virzienā. Kaut kā tā! Nela Streņģe Šobrīd Nela uzņēmumā vairs nedarbojas viena. "Tad, kad netiku laukā no biroja, sapratu, ka vajag vēl kādas meitenes. Tas bija pēc kāda pusotra gada. Tagad katrai ir savs darbiņš. Vienai labāk padodas šis, otrais – tas, tā mēs kopā darbojamies." "Nela Strenge Gems" rotu un greznošanās kārās priecē jau četrus gadus. Un uz jautājumu, ko šajos gados var dēvēt par sasniegumiem, viņa atbild tā: "Tas, ka viss jau eksistē, – tas ir mans sasniegums. Es nekad nebiju domājusi, ka tas tā izvērtīsies." Šobrīd Nelas rotas iespējams iegādāties vairāk nekā 20 veikalos Latvijā, turklāt nākotnē viņa sapņo par iespējām tās piedāvāt arī citviet Eiropā. Foto: Privātais arhīvs Taujāta, vai Latvijā ir viegli kļūt pamanītam, viņa atbild: "Jāsaka, ka šobrīd vairs ne. Tad, kad es sāku, bija daudz vieglāk. Mazāka konkurence. Viss interneta mārketings bija sākuma stadijā. Ieliec smuku bildi, pāris eiro reklāmai, un visi jau pamana. Tagad nepieciešams iespaidīgs reklāmas budžets un tiešām ar kaut ko ir jāizceļas – vai nu ar kvalitāti, vai revolucionāru ideju. Visi kaut ko taisa, visi kaut ko rada, visi kopē viens otru… Daļēji var teikt, ka es to sāku darīt īstajā vietā un laikā, bet otrs – es ļoti daudz strādāju. Var teikt, ka ar darbu var panākt visu." Smagie darbi un atelpa, kas vajadzīga ikvienam

Dažkārt darba Nelai esot tik daudz, ka rodoties sajūta – rotas tiek darinātas kā konveijerā, tomēr arī tādos brīžos vajag nedaudz atvilkt elpu, atpūsties un atkal šim procesam pieiet ar radošumu un prieku. "Privātās dzīves vienkārši nav. Nu, labi. Es jokoju! Nav tik traki. Bet es esmu darbaholiķis, un tā laikam ir arī tā atslēga visam," tā Nela, piebilstot – šāda tipa cilvēkam dažkārt ir grūti. Foto: Privātais arhīvs Vaicāta, kam strādāt ir grūtāk – sev vai kādam citam, viņa teic, ka viss slēpjas garantijās – ja strādā sev un sliktāk strādā, pašam pēc tam būs jākož pirkstos. "Man patīk mans darbs un lietderīgi pavadīts laiks," Nela stāsta par to, kas viņu šajā biznesā bīda uz priekšu. Tomēr tagad atšķirībā no sākuma, kad strādājusi bez mitas, darbīgā sieviete cenšas sevi pasaudzēt, ieplānojot atvaļinājumus un stingri nosakot sev likumu – brīvdienās strādāt nedrīkst. Viņa gan atzīst – ne vienmēr tas izdodas. Tieši ceļojumi – gan pa Latviju, gan ārzemēm – ļauj Nelai atpūtināt prātu un savu darba instrumentu – rokas. "Man daži draugi saka, ka es laikam dzīvoju, lai ceļotu!" Kā kurpnieks bez zābakiem

Nela stāsta, ka piedāvājumā ir arī rotas no dabīgiem akmeņiem, kam ir sava nozīme vai piedēvēta kāda horoskopa zīme. Viņa pati arī uzskata, ka tajā kaut kas ir, un tic šim spēkam. "Ir ļoti interesanti, ka parasti tas, ko cilvēks izvēlas, pat nezinot par akmeņiem, viņam der. Kaut kāda intuīcija!" Nela piebilst, ka viņas sirdī iekritis labradorīts un rožu kvarcs. "Katram rotas nozīmē ko citu – kāds grib kaut ko izcelt, cits noslēpt. Vēl kāds grib, lai viņam ir īstais akmens, kas dos pārliecību vai veiksmi. Nav vienas atbildes. Rotas ir, lai dzīve būtu skaistāka." Arī iepriekš nebiju nekāds rotu fans. Man patīk, kā izskatās citiem, bet es parasti pati aizmirstu. Tas ir tāpat kā teicienā par kurpnieku bez zābakiem. Nela Streņģe Interesanti, ka pati sieviete rotas izvēlas reti – vien uz lieliem pasākumiem. "Es arī iepriekš nebiju nekāds rotu fans. Man patīk, kā izskatās citiem, bet es parasti pati aizmirstu. Tas ir tāpat kā teicienā par kurpnieku bez zābakiem." Foto: Privātais arhīvs Lai arī mums varētu šķist, ka Ziemassvētki vēl ir aiz kalniem, šādos uzņēmumos sākas viens no darbīgākajiem laikiem, tādēļ Nelas tuvākie un tālākie mērķi ir pārdzīvot Ziemassvētkus.