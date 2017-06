Kad labākais draugs ir arī biznesa partneris. 'Piparmētras' meitenes un viņu zīmols ar svaiguma garšu

Pirms pieciem gadiem, 1. septembrī, Rebekai Geslerei sākās jauns dzīves posms – tika uzsāktas studijas augstskolā. Bieži vien jauns sākums ietver sevī neziņu, bailes – kas un kā būs, satraukumu. Dodoties uz pirmo lekciju, šīs sajūtas piemeklēja arī Rebeku, bet meitene pirms tam lūgusi Dievu, lai noliek blakus īstos cilvēkus. Nokavējot lekcijas sākumu, viņa apsēdās tobrīd vienīgajā brīvajā vietā – blakus Līgai Rīgai. Tā sākās stāsts par skaistu draudzību, kopīgi izveidotu biznesu, bet pāri visam, kā saka pašas meitenes – stāsts par Dieva svētību.

Studējot 3. kursā, meitenes saprata, ka vēlas kopīgi darboties, jo viena otrā saskatīja līdzīgu dzīves uztveri un saskaņu savā starpā. Laikā, kad Rebeka studēja Francijā, viņā parādījās liela vēlēšanās pašai kaut ko radīt. "Pirms tam jau ļoti labi biju iepazinusi Līgu un zināju – viņa man ir tuvs cilvēks, kurš saprot manas vērtības, tāpēc, kad atbraucu atpakaļ, paaicināju Līgu uz liktenīgo sarunu par kopīgu darbošanos," stāsta Rebeka, kura bija pārliecināta, ka ar nevienu citu strādāt kopā negribētu. "Vai nu es to darītu kopā ar Līgu, vai viena pati."

Piparmētra īstenībā ilgi pie mums nāca, bet, kad atnāca, tad abas uzreiz sapratām – tas ir īstais. Līga Rīga

Sākumā Rebekai nebija konkrētas idejas, ko tieši viņa gribētu radīt. Bija vienkārši stipra gribēšana un vēlēšanās radoši darboties. Idejas parādījās, kad Līga piekrita mesties iekšā biznesā un izveidot savu uzņēmumu, ko draudzenes nosauca par "Piparmētru". Līga stāsta, ka varianti nosaukumam bijuši daudz, bet, šobrīd par tiem iedomājoties, abām jāsmejas un jāsaka vārdi – pilnīgi garām. "Piparmētra īstenībā ilgi pie mums nāca, bet, kad atnāca, tad abas uzreiz sapratām – tas ir īstais." Rebeka papildina draudzeni sakot: "Par citiem variantiem bija divējādas sajūtas, nevarēja saprast – ir vai nav, bet ar piparmētru tiešām uzreiz – jā, tas ir īstais. Mums patīk svaigas lietas, un piparmētra noteikti asociējas ar svaigumu, tāpat mums ļoti garšo piparmētru tēja." Viņas uzsver, ka uzņēmuma nosaukums rada tikai pozitīvas sajūtas un līdz ar tā izveidi piparmētra vairs nesaistās tikai ar ēdienu, meitenes piešķīrušas jaunu nozīmi šim vārdam. Zīmols šogad otro gadu piedāvā oriģinālu plānotāju, kartītes ar īpašiem tekstiem, pie sienas liekamus plakātus, pierakstu klades, kā arī jaunāko veikumu – ceļa krūzes piedzīvojumiem.

Tuvojoties 2017. gadam, cilvēkiem tika piedāvāti dažnedažādi plānotāji. Meitenes no "Piparmētras" par lielo konkurenci nebēdā, gluži otrādi – priecājas. "Tu redzi, kur tev ir jāaug, redzi tās lietas, kas varbūt mums ir jāpamaina. Mēs varam tikai mācīties no konkurences," norāda Rebeka. Lai arī zīmols ir pavisam jauns, tam jau ir savi pastāvīgie klienti, par kuriem meitenes ļoti priecājas. "Prieks, ka cilvēks ir lietojis mūsu pirmo plānotāju un ka tagad izvēlas vēlreiz mūsu otro, jo tas nozīmē, ka viņam ir paticis. Cilvēki sūta mums atsauksmes, arī dāvaniņas, un tad pārņem sajūta, ka viss ieguldītais darbs un laiks, ko esi veltījis, ir tik ļoti vērtīgs. Viss atmaksājas tikai no tā vien, ka cilvēks pasaka – es lietoju jūsu plānotāju, man ļoti patīk," smaidot atzīst Rebeka, un Līga piebilst, ka cilvēki pat viņas iepriecina ar pašceptiem gardumiem.