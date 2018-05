Kad laime ir prece. Ieva Stokenberga par pozitīvu sajūtu pētīšanu, radīšanu un komercializāciju

Teju ikviens cilvēks kaut reizi ir aizdomājies par to, kas ir laime un kur to meklēt. Šis jautājums mūs tirda jau gadiem, un mūsdienās laime savā ziņā ir jau atšifrēta. Zinātnieki zina, kā tai tuvoties un kas to rada, bet uzņēmēji nesnauž un steidz to pārvērst precē. Lai saprastu, kas tad īsti ir laime, ko nozīmē tās industrializācija, uz sarunu aicinājām pētnieci un pasniedzēju Ievu Stokenbergu.

Ievas pamata intereses un profesionālā darbība ir saistīta ar psiholoģiju. Viņa gan norāda, ka nenodarbojas ar individuālu konsultēšanu, bet viņu ļoti interesē šī tēma. "Tā laimīgi ir sagadījies, ka man ir tāda profesija, kurā man ir iespējams šo interesi apmierināt. Man ir tāds darbs – pētīt, uzzināt un dalīties ar citiem." Ieva strādā Latvijas Universitātē, veicot pētījumus, meklējot izskaidrojumus un daloties savās zināšanās ar studentiem un kolēģiem. Par to, kas ir laimes industrializācijas fenomens, viņa stāstīs arī forumā "Līdere", kas notiks 18. maijā. Šajā rakstā ar Ievu runājām ne tikai par laimes pārvēršanu precē, bet arī par to, kas vispār ir laime, vai tā ir iedzimta un vai to var iemācīties. Tāpat Ieva piekrita pastāstīt, kur radusies viņas vēlme izzināt un kāpēc viņu saista pētījumi par laimi. Laime vienmēr ir bijusi cilvēku dienaskārtībā "Mēs visi, ikviens, tiecamies pēc laimes, lai arī kā mēs katrs to saprotam. Ļoti vienkāršā valodā – tas nozīmē, ka es jūtos vairāk apmierināts, nekā neapmierināts," skaidro Ieva, "un cilvēkiem lielākoties ir tendence vērtēt sevi virs vidējā." Tāpat laimi raksturo tas, cik daudz pozitīvu izjūtu cilvēkam ir – cik bieži viņš izjūt prieku, lepnumu, gandarījumu, piepildījumu, piederību, pieķeršanos, patīkamu satraukumu, atvieglojumu. "Vienā vārdā sakot, cik daudz man ir šo pozitīvo emociju – balansā ar, jā, reāli pastāvošām – mēs tās nekur neizslēdzam – negatīvajām emocijām, piemēram, bailēm, uztraukumu, bēdām, dusmām un nožēlu, un nepatiku," rezumē laimes pētniece. Viņa norāda, ka laime ir tas, kādas ir cilvēka emocijas un sajūtas un kā cilvēks savas sajūtas novērtē, iekļaujot dažādas dzīves jomas. Ieva stāsta, ka laime cilvēkus ir interesējusi vienmēr. "Arī filozofu darbos jau no senseniem laikiem mēs varam atrast šo sasaisti." Laiku pa laikam interese par šo tēmu ir kļuvusi lielāka, bet 2000. gadu sākumā laimei sāka pievērsties vēl vairāk. "Arī no ekonomiskas perspektīvas sāka skatīties, saprotot, ka tas, kā cilvēki jūtas, ļoti spēcīgi ietekmē to, cik labi viņi spēj funkcionēt. Tā nav tikai privāta darīšana." Tad, ja cilvēki ir laimīgāki un optimistiskāki, viņi spēj novērtēt lietas ilgtermiņā. Kad cilvēki to aptvēra, laimi sāka pētīt daudz intensīvāk. Līdz tam varēja sacīt, ka laime ir katra cilvēka privāta darīšana, bet pašlaik ir pieaugusi ne tikai izpratne par to, bet arī spiediens būt laimīgam, kā arī cilvēka laime kļuvusi par visas sabiedrības, ne tikai vienas personas, problēmu.

