Latvijas Merilina Monro – enerģiskā Oļesja, kuras balsts ir mīloša ģimene

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā notika konkurss, kurā meklēja līdzinieces vienai no košākajām un mīklainākajām Holivudas "zelta laikmeta" aktrisēm – Merilinai Monro. Konkursā uzvarēja uzņēmēja Oļesja Roščina, kas jau desmit gadus strādā skaistumkopšanas nozarē, bet jau gadu savus spēkus izmēģina arī celtniecībā. Sarunā ar "Delfi" Oļesja neslēpj, ka joprojām ir nedaudz eiforijā un ne pārāk aptver to, kas viņu sagaida kā starptautiskā festivāla "Jūras pērle 2018" seju – foto sesijas ar teātra un kino zvaigznēm, kā arī izgājiens uz lielās skatuves goda viešņas lomā.

Lēmumu piedalīties Oļesja pieņēmusi vien dažas dienas pirms konkursa, turklāt – nebūt ne pēc savas iniciatīvas, viņai to ieteica paziņa: "Viņš man pastāstīja par konkursu un teica: "Tev noteikti jāpiedalās, tu esi tik līdzīga Monro!" Šis tēls man tik tiešām ir tuvs, es pat pāris reižu tematiskajās ballītēs esmu posusies kā Merilina. Tomēr interesantākais ir tas, ka burtiski 20 minūtes pirms šīs sarunas es nodomāju, ka man gribētos kaut ko savam priekam. Iedomājieties? Un domas tūliņ realizējās!"

Foto: Privātais arhīvs

Ne katrs, kuram ir aktīvs dzīvesveids, divi vienlaicīgi projekti un laiks sīki saplānots divas nedēļas uz priekšu, piekritīs šādai avantūrai. Bet, ja ir vēlēšanās... Oļesjai tāda bija, turklāt ļoti spēcīga, tādēļ, kā tikko dzima ideja un tika nolemts to īstenot, viņa koncentrējās uz tēla radīšanu.

Divas stundas un tēls gatavs!

10 gadus uzkrātā skaistumkopšanas pieredze ļāva uzdevumu izpildīt divās stundās. "Internetā izpētīju Merilinas Monro fotogrāfijas, noorientējos, izvēlējos to tēlu, kas atbilst manai dvēselei, un devos uz veikaliem, meklējot kleitu, kurpes un saulesbrilles."

Saprotot, ka lielākā daļa konkursa dalībnieču, visdrīzāk, būs tērpušās baltā kleitā, Oļesja nolēma spēlēties ar kontrastiem un izvēlējās melno tērpu: "Turklāt tas tik tiešām atbilst manam iekšējam "es". Es sevi iztēlojos tieši tādu, tādēļ nolēmu neatkāpties no šīs līnijas," skaidro sieviete.

Foto: Publicitātes attēls

Tā kā Oļesja ir friziere-stiliste, tad konkursa frizūru viņa sev veidoja pati, tas esot prasījis pusstundu. Pēc tam pusotru stundu ap viņu "būrusies" vizāžiste Jūlija Svetkova, kam nācās rēķināties arī ar laikapstākļiem, veidojot tādu grimu, kas karstumā neizplūdīs.

Māmiņ, es tevi tik ļoti apbrīnoju!

Foto: Publicitātes attēls

Un, lūk, pienāca tā stunda X. Visas dalībnieces sapulcējās pludmalē un katrai atsevišķi bija jādefilē, kustoties ar Merilinas Monro dziesmu fonā, parādot harismu, seksapīlu...

"Biju tik satraukusies, ka kļuva grūti elpot. Tajā mirklī sapratu, ka biju tik pārņemta ar tēla veidošanu, ka pilnībā aizmirsu – būs kaut kas jādara, apkārt būs svešinieki. Ļoti baidījos, ka mums liks dziedāt kaut ko no Monro repertuāra," smejas Oļesja. Satraukums drīz izgaisis, jo apkārt valdījusi fantastiska atmosfēra, bet blakus bija atbalsta grupa – ģimene pilnā sastāvā.

Mīļotais uzreiz sacījis: "Tu uzvarēsi!" "Tomēr man nebija tādas pārliecības," atzīstas Oļesja. Kad paziņoja uzvarētājas vārdu, tas bija tieši viņas. "Šķita, ka sirds sašķīdīs. Emociju uzplūdā sāku lēkāt ar visām augstpapēžu kurpēm. Bet, kad nokāpu no skatuves, pieskrēja meitiņa un teica: "Māmiņ, es tevi tik ļoti apbrīnoju!" "Es par tevi uztraucos," piebilda dēls."

Būt blondīnei – tas ir aizraujoši

Sākotnēji tika teikts, ka konkursa uzvarētāja kļūs par festivāla "Jūras pērle 2018" seju — viņu sagaida ikdienas fotosesijas ar teātra un kino zvaigznēm, kā arī izgājiens uz lielās skatuves goda viešņas statusā.

"To es vēl neesmu aptvērusi, par to es domāšu rīt," teic Oļesja. To, ka viss ir nopietni, viņa jau ir sajutusi: fotoreportāžas, žurnālistu zvani, ieraksti soctīklos. "Draugi zvana un prasa: "Tā esi tu? Vai tiešām tu?""

Foto: Publicitātes attēls

Oļesja teic, ka viņai daudzkārt nācies dzirdēt, ka ir līdzīga Merilinai – gan uzvedībā, gan ar iekšējo harismu. Iespējams, tieši tādēļ bijis tik viegli iejusties viņas tēlā.

Āriene, protams, arī palīdzēja. Smalka. Koša. Blondīne. "Es neesmu dabiska platīnblondīne, tomēr man ir gaiši mati. Pusaudzes gados reiz ar putām nokrāsoju matus ķiršu tonī, bet nedaudz vēlāk gribēju kļūt par bruneti. Vienu vienīgo reizi. Gadu mocījos, jo tā nebiju es. Vairs nekad neesmu vēlējusies mainīt matu krāsu. Būt blondīnei – tas ir brīnišķīgi! Gaiši mati tēlam piešķir vieglumu."

Foto: Privātais arhīvs

Tomēr Monro noslēpums bija nevis tas, ka viņa bija blondīne, bet tas, ka viņa bija īsta sieviete, ir pārliecināta Oļesja. "Ikdiena, problēmas, darbs katrā no mums slāpē sievišķo sākumu. Esmu gan mamma, gan uzņēmēja un ļoti cenšos nepazaudēt to sievišķības zirnīti sevī." Bet ko tad, ja tas ir kaut kur aizripojis? "Tad eju šopingā!" smej Oļesja, piebilstot, ka viņai ir 13 dažādu sarkano toņu lūpukrāsas.

Savu stilu sieviete raksturo kā brīvu. "Man patīk rotaļāties ar dažādiem tēliem. Tie var būt plēstie džinsi, krekliņi, iešļūcenes, bet var būt arī korekts kostīms vai izsmalcināta kleita."

Публикация от Олеся (@bmbeauty_station_29) 14 Апр 2018 в 5:37 PDT

Friziere, vizāžiste, stiliste



Bērnībā Oļesja vēlējusies kļūt par apģērbu dizaineri, pat mēģinājusi studēt šo specialitāti Vācijā, tomēr nesanāca. Pārbaudījusi spēkus dažādās nozarēs, tomēr nevienā no tām neesot atradusi sevi. Pēc tam sākusi studēt viesnīcu biznesa organizēšanu. Studiju gados gūtais noder citos projektos.

Iegūtajā specialitātē Oļesja nav strādājusi, jo, beidzot studijas, viņa bija sapratusi, kas ir viņas īstais aicinājums. "Kļuvu par frizieri – tas man padevās un arī radīja prieku. Galu galā pašlaik es esmu friziere, vizāžiste, stiliste un skaistumkopšanas salona "Bmbeauty station29" īpašniece. Šajā nozarē es ērti jūtos jau 10 gadus un tagad pie manis klienti brauc arī no ārzemēm – pat ar visu ģimeni."

Foto: Privātais arhīvs

Varētu padomāt, vai tad vēl kas ir vajadzīgs? Ak, nē, atradās jauns izaicinājums – celtniecībā! Jā, jā, šī nav pārrakstīšanās kļūda.

Kopš 2018. gada janvāra Oļesja ir projekta "Brickhouse.lv" pārstāve Baltijas valstīs. Inovatīvās celtniecības tehnoloģijas virzīšanu sievietei piedāvājuši sadarbības partneri, kas Oļesju zināja jau sen un bija pārliecināti, ka viņa tiks galā. Viņa ilgi neesot domājusi, jo tas bijis jauns izaicinājums. "Neslēpšu, lietas virzās ne tik ātri, kā gribētu. Projekts ir jauns. Runāt ar vīriešiem – celtniekiem – ir grūti, ja viņi sev priekšā redz glītu sejiņu, kas piedāvā ķieģeļus. Bet, kad mēs sākam sarunāties un viņi saprot, ka es šo tēmu pārvaldu, viss mainās. Esmu pārliecināta, ka viss izdosies."

Par to nešaubās arī Oļesjas draugi, kas viņu sauc par "Energizer" bateriju. Uzlādēties palīdz bērni un radīšanas prieks.

Foto: Privātais arhīvs

Neatrisināmu problēmu nav

35 gadus vecā uzņēmēja sapņo filmēties kino, uzvara konkursā un piedalīšanās teātra un kino mūzikas festivālā "Jūras pērle" viņu tuvina šim sapnim.

Foto: Publicitātes attēls

"Neliela pieredze man jau ir. Kādu laiku dzīvoju Gruzijā, biju modele, filmējos TV reklāmā un nokļuvu seriālā. Vēlāk vēlreiz filmējos un tad sapratu, ka tas ir man. Es gribētu piedalīties kādā melodrāmā, tēlot sievieti ar traģisku likteni, kas galu galā to pārvar. Vienmēr saku: "Neatrisināmu problēmu nav!""

Starptautiskais teātra un kino mūzikas festivāls "Jūras pērle" notiks koncertzālē "Dzintari" no 30. jūlija līdz 3. augustam. Tajā piedalīsies vairāk nekā 140 aktieri, režisori, producenti, scenāristi, komponisti no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un citām valstīm. Skatītājus gaida piecas neaizmirstamas dienas ar iecienītiem māksliniekiem – koncerti, sporta spēles pludmalē, radošie vakari, ballītes u.c.