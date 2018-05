Liktenīgas nejaušības, lielā biznesa pasaule un dzīves restarts: Ievas Plaudes-Rēlingeres stāsts

Ieva Plaude-Rēlingere jau divus gadus ir Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja, savulaik izveidojusi Baltijas valstīs pazīstamo kosmētikas zīmolu "Kolonna", kā arī šobrīd savu dzīvi lielā mērā saista ar Vāciju, kur vada kosmētikas fabriku. Par pašiem pirmsākumiem, iespējām un vienkārši dzīvi stāsta viņa pati.

Ieva biznesa pasaulē sekmīgi darbojas jau trīsdesmit gadus, pagūstot izmantot vairākas iespējas. Lai arī, kā viņa teic, vēsturi raksta uzvarētāji un varētu sacerēt romantiski skaistus stāstus par pašiem pirmsākumiem, viņa skaidro, ka šajā gadījumā iemesli ir bijuši ļoti pragmatiski un vienkārši. "Biznesa iespējas radās, kad sabruka Padomju Savienība. Man tolaik bija 29 gadi un divi mazi bērni, es strādāju universitātē par pasniedzēju, bet ar ļoti knapu darba apmaksu. Man vienkārši trūka naudas. Es redzēju iespēju to nopelnīt! Ar mapīti padusē sāku no nulles."

Ieva sevi atrada šķietami vienīgajā biznesā, kāds tolaik šķita piemērots, – viņa sāka organizēt Operas un baleta teātra viesizrādes, kā arī producēt operas uzvedumus Vācijas vasaras festivālam. Četrus gadus darbojoties šajā jomā, Ieva allaž meklēja jaunus veidus, kā izpausties un kaut ko uzlabot. Tolaik operas un baleta māksliniekus grimēja ar ne īpaši kvalitatīvām teātra krāsām. Lai Ievas aprūpētie mākslinieki izskatītos labāk, viņa uzaicināja kosmētiķi Baibu Jevdokimovu uzpost operas "Karmena" iestudējuma solistus. Pēc kāda laika, kad abu ceļi teātra jomā bija šķīrušies, šī satikšanās izrādījās liktenīga.

"Likvidēja kādu PSRS laika uzņēmumu, Baiba palika bez darba. Viņa atnāca pie manis ar ideju un pavaicāja, vai es negribu atvēr nelielu salonu, kur viņa vienkārši varētu strādāt. Droši vien es esmu pārāk mātišķa un pretimnākoša, jo to salonu arī atvēru. Patiesībā viss sākās ar liktenīgu nejaušību. Pēc izglītības es biju juriste un tolaik no kosmētikas nesapratu neko!"

Bet kā no viena maza saloniņa uzņēmums pārvērtās plaši pazīstamā zīmolā? "Es vienmēr saku, ka, lai attīstītu savu biznesu, ir vajadzīgi vismaz desmit gadi. Jaunībā tas izklausās briesmīgi, bet, no mana skatpunkta raugoties, 10 gadi ir nieks. Atbilde ir vienkārša – strādā vairāk nekā citi, bez brīvdienām un visu nopelnīto naudu reinvestē savā biznesā. Pirmo desmit gadu līkne ir ļoti pakāpeniska. Es domāju, ka katram, kurš šodien mēģina uzsākt biznesu, ir jārēķinās ar to, ka sekmes nevar gūt ātri un viegli," stāsta Ieva.

"Mēs vienmēr runājam par "Amazon" un "Facebook", bet nekad nepieminam tos tūkstošus, kuri ir mēģinājuši uzsākt kaut ko līdzīgu, bet diemžēl neveiksmīgi. Tur, kur pastāv demokrātija un brīvais tirgus, vienmēr valda liela konkurence un katrā nozarē darbojas tūkstošiem uzņēmumu. Varbūt no desmitiem tūkstošiem uzņēmumu tas sekmīgais ir tikai viens! Atklāšu noslēpumu, pēdējā laikā "Youtube" ar lielu prieku skatos un klausos britu jaunās dziedātājas. Es vienkārši esmu pārsteigta, cik viņu ir daudz! Un katrai ir pāris dziesmu. Es klusībā domāju – ak, māte mīļā, kā viņas var uzbūvēt savu karjeru? Pienāk nākamais gads, un Adele jau ir aizmirsta, jau ir Dua Lipa. Konkurence valda visur, bet tam nav ne vainas. Tikai tā mūs mudina attīstīties. Faktiski konkurence ir ļoti nepatīkama no personiskā aspekta, bet no sabiedrības interešu viedokļa tas ir vienīgais attīstības ceļš. Brīvais tirgus, demokrātija un asa konkurence."