Lucavsalā uzstāsies māksliniece – kiborgs, kam rokās ieoperēti sensori zemestrīču uztveršanai

Mūna ir spāņu avangarda māksliniece, kas nu jau vairāk nekā desmit gadus eksperimentē ar sava ķermeņa savienošanu ar jaunākajām tehnoloģijām. Šādā veidā māksliniece pēta cilvēku uztveres robežas un papildina cilvēciskās sajūtas, tādējādi izjūtot kustības daudz pilnīgāk, nekā tas ir iespējams ar dabas dotajām maņām.

Atšķirībā no drauga un otra Kiborgu apvienības dibinātāja Nīla Harbisona, kuram galvaskausā ir iebūvēta tiešsaistes antena, Mūnas tehnoloģiskie papildinājumi nav pamanāmi. Meitenes rokā ir iebūvēts neliels magnēts, kas uztver tektonisko plātņu kustības – līdzko uz Zemes sākas zemestrīce, Mūnas rokā nekavējoties sākas vibrācijas, signalizējot par seismiskajām aktivitātēm.

Vadoties pēc seismisko aktivitāti noteicošās ierīces signāliem, māksliniece uz skatuves rada deju vai izpaužas, spēlējot kādu mūzikas instrumentu, piemēram, bungas. "Mūsu planēta kustas nepārtraukti, tā konstanti vibrē un maina pozīciju ik dienu. Es nodomāju, ka tas būtu lieliski, ja varētu nodot šīs planētas un pat Mēness masīvās un dabiskās kustības pilnīgi jaunā un cilvēkiem vēl neiepazītā veidā," tā intervijā ar žurnālu "Quartz" atklāja Mūna Ribas.

Otrie sirdspuksti



Jau 2007. gadā Mūna izmēģināja pirmo eksperimentu ar tehnoloģiju un ķermeņa mijiedarbību – sieviete trīs mēnešus valkāja kaleidoskopa brilles, caur kurām bija iespējams saskatīt vien krāsu izmaiņas. Bet 2008. gadā māksliniece valkāja spidometra cimdus, kas noteica ātrumu katrai ikdienas kustībai un paziņoja arī par apkārtējo cilvēku kustībām. Savukārt 2010. gadā Mūna eksperimentēja ar īpašiem auskariem, ar kuriem varēja uztvert kustības 360 grādos.Zemes un Mēness seismisko aktivitāšu sajušana ir mākslinieces jaunākais projekts, kas meitenes rokā ir ieoperēts kopš 2013. gada. Sensors saņem informāciju no speciāli izstrādātas aplikācijas, kas apvieno seismiskās aktivitātes visā pasaulē un arī uz Mēness, un signalizē ne tikai par zemestrīču sākšanos, bet arī par to stiprumu – jo stiprāka zemestrīce, jo spēcīgāk vibrē sensors. "Kad Nepālā notika zemestrīce, kuras stiprums bija 7,8 magnitūdas, es nakts vidū sajutu spēcīgas pulsējošas vibrācijas savā rokā. Tas bija tik dīvaini, man likās, ka esmu kopā ar šiem cilvēkiem Nepālā. Es biju saistīta ar tiem, kas cieš no šīs zemestrīces Nepālā. Sensors manā rokā ir kā otri sirdspuksti," atzīst māksliniece Mūna Ribas.

