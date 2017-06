Mamma ar uzņēmējas garu – Linda Ķuze: pietiek salīdzināt sevi ar citiem un dzīvot svešas dzīves

Linda Ķuze ir mamma un uzņēmēja. Un tieši tad, kad viņa laidusi pasaulē savu meitiņu, viņa sapratusi, ka ir laiks atvadīties no iepriekšējās kaislības un biznesa, un darīt to, par ko jau sen sapņojusi. Neskatoties uz savu žiperīgumu, Linda atgādina, ka katram ir savs ceļš ejams – nav jāizjūt spiediens, ja ir vēlēšanās būt mājās ar mazuli un papildus nestrādāt, kā arī nav jājūtas slikti, ja ir vēlme attīstīt savu ideju un brīvo laiku pavadīt bez bērna.

Lindas ikdiena ir visai raiba. Viņa ir mamma savai divus gadus vecajai meitiņai Lizetei, tomēr, kā noteic pati, viņā pavisam noteikti esot arī uzņēmējas gars un rokas klēpī salikusi nosēdēt nevar. Radošā personība šobrīd strādā vienlaicīgi pie vairākiem projektiem – bērnu nometnes un sportiski izaicinošu komandu pasākumu rīkošanu, kā arī šogad viņai izdevies izsapņot savu sapni, radot plānotāju "Mākoņogu/Cludberry". Gluži tāpat brīvajā laikā viņa raksta savā blogā, tomēr brīvo mirkļu tā rakstīšanai esot krietni retāk nekā gribētos. "Katru dienu es cenšos saglabāt līdzsvaru starp šīm lomām. Pagaidām šķiet, ka man izdodas un atslēga ir viena – ieklausīties sirdī," tā Linda.

Septiņus gadus Linda vadījusi dejošanas nodarbības un pat izveidojusi savu deju un fitnesa centru Valmierā. "Gandrīz katru dienu man bija treniņi dažādās Latvijas pilsētās. Tajā laikā es mājās biju vēlu naktīs, ļoti daudz laika pavadīju automašīnā un, protams, deju centrā. Man ļoti patika šis laiks, bet vienā brīdī es sāku saprast, ka ir par traku, ka ir laiks kaut kam mainīties. Tad pieteicās mazā Lizete un man bija lielas pārdomas – vai es atgriezīšos spoguļa un dejotāju priekšā vai nē," atminas Linda, kas veikusi zīmīgu soli savā ikdienā. Linda nodevusi izveidoto centru gādīgās rokās un šo pasauli pametusi. "Dejotāju priekšā es neplānoju atgriezties, taču dejot gan man ļoti, ļoti gribas, bet šoreiz – ne citiem, bet sev!"

Tev nav jāizjūt spiediens, ja vēlies būt mājās visu laiku ar mazuli un papildus nestrādāt, neradīt jaunas biznesa idejas. Un tieši tāpat tev nav jāizjūt spiediens, ja vēlies attīstīt savu ideju un vēlies brīvo laiku pavadīt bez bērna. Linda Ķuze

Kad piedzimusi Lizete, pirmos mēnešus viņa dzīvojusies mājās, jo ārā bijusi ziema. Tomēr, tuvojoties vasarai, viņai pamazām nācies pieslēgties vasaras pasākumu rīkošanai. "Es atceros, kā vasarā iekšēji pārdzīvoju, ka nevaru tik daudz palīdzēt komandai, jo mazs zīdainis prasa lielu uzmanību. Atceros, kā braucu ar visu Lizeti pa veikaliem, lai sagādātu nometnei nepieciešamās lietas, kur viņa, protams, sataisīja skandālus. Gāja raibi: bija gan asaras no bezspēcīgās sajūtas, gan prieki, kad kāds paauklēja Lizeti un es varēju padarboties ar "nometņotājiem". Tajā vasarā uzrīkojām arī lielas sporta spēles. Emocionāli tas nebija viegli, jo zini, ka tas ir tavs projekts un no tevis gaida palīdzību," skaidro aktīvā sieviete. "Es ļoti ātri sapratu, ka no manis ir atkarīgs tas, kāda būs mana un Lizetes diena. Tāpēc mēs ļoti daudz abas braukājām apkārt, devāmies pastaigās ar citām māmiņām, izmantojām iespējas doties ārpus mājas."

Katrai ir savs dzīves ceļš, kurš ir jāiet. Pietiek salīdzināt sevi ar citiem un dzīvot svešas dzīves! Linda Ķuze

Blogu Linda izveidojusi par godu meitiņas pirmajai dzimšanas dienai – viņai esot bijusi vēlme padalīties ar savām idejām un sajūtām, kā arī iedvesmot citas sievietes. "Es bieži esmu saņēmusi vēstules ar tekstu, ka iedvesmoju ar savu aktivitāti un radošumu. Kā arī man vienmēr ir paticis rakstīt – sākot ar dienasgrāmatām tīņu gados, beidzot ar domrakstiem, pasakām un stāstiem." Viņa teic, ka bloga izveide attīstījusies no vēlmes radīt plānotāju, pulcēt ap sevi līdzīgi domājušas sievietes šķitis loģisks solis.

Foto: Privātais arhīvs

Pati plānotāja ideja radusies laikā, kad Linda absolvējusi augstskolu, jo kā gala darbu, augstskolu beidzot, viņa izveidojusi plānotāju – skiču grāmatu dizaineriem. Ideja par plānotāju izgājusi tautiņās un, lai arī tolaik netika īstenota un līdz galam realizēta, paziņas ik pa laikam interesējušās, kad būs iespēja Lindas veikumu aplūkot. "Pagāja daudzi gadi aktīvi trenējot un vadot deju studiju, ideja par plānotāju palika otrajā plānā. Pēc tam pieteicās meitiņa un bija laiks pārmaiņām, pēc Lizetes pirmā dzīves gada es sāku darboties pie realizācijas." Taču vai pēkšņi radīt reālu produktu un īstenot sapni ir tiek viegli? "Visgrūtākais visā tapšanas procesā bija pati ražošana, jo neizdevās atrast labus partnerus, diemžēl sapratu, ka uzticēties nevar nevienam, bet šo stresu un grūtības es uztveru kā pieredzi. Viss decembris bija darbs 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā, jo visas aktivitātes notika caur mani. Šogad noteikti meklēšu komandu, kuri vēlēsies iesaistīties."

Lindas nākotnes plānos ietilpstot "Mākoņogas" un bloga attīstība, vloga izveide, kā arī mirkļu izbaudīšana – sapņi par tuvākiem un tālākiem ceļojumiem, precībām un harmonijas atrašanu.

Kā atrast laiku visam un atpūsties? Linda esot iesākusi celties no rītiem agrāk, tas viņai dodot enerģiju un viņa pagūstot izdarīt visu – pavingrot, sapucēties un nesteidzīgi noskaņoties dienai. Tomēr atpūsties Lindai labpatīkot kopā ar ģimeni, tas dodot enerģiju un iespēju redzēt, sajust un izgaršot pasauli.

Grūtības ir katru dienu, bet ir atšķirība, kā mēs uz tām skatāmies. Linda Ķuze

Runājot par mātes lomu, Linda teic, ka visfeinākais ir būt mammai – dot dzīvību otram un radīt pēcnācējus, kuri, kā viņa cer, izaugs par laimīgiem cilvēkiem. Tomēr viņa teic, ka arī bez šķēršļu pārvarēšanām katru dienu neiztikt. "Grūtības ir katru dienu, bet ir atšķirība, kā mēs uz tām skatāmies. Lizetei šobrīd ir dumpinieka laiks, kad viņai attīstās autonomija un mums ir "ko turēt", bet es zinu, ka tas viss ir pārejoši, un es nespēšu ne acis nomirkšķināt, kad viņa jau dosies uz bērnudārzu, tad uz pirmo klasi un tad jau absolvēs skolas. Tieši tāpat bija ar nakts barošanām zīdaiņa vecumā, no vienas puses tev šķiet – kad es beidzot izgulēšos? No otras puses – ir jāmēģina izbaudīt tā tuvība, jo drīz jau pienāks pēdējā reize un tev tas pat pietrūks. Es daudz esmu domājusi par to, kā mēs tik ātri izaugām. Mirklis ir tik skaists, jo tas ātri gaist! Tāpēc izbaudiet brīdi, izbaudiet dzīvi! Vēlos pateikt jaunajām māmiņām – ieklausieties sevī, dariet to, kas jums ir svarīgi! Tev nav jāizjūt spiediens, ja vēlies būt mājās visu laiku ar mazuli un papildus nestrādāt, neradīt jaunas biznesa idejas. Un tieši tāpat tev nav jāizjūt spiediens, ja vēlies attīstīt savu ideju un vēlies brīvo laiku pavadīt bez bērna. Mēs katra esam unikāla, tāpēc jau ir tik interesanti dzīvot šajā pasaulē. Katrai ir savs dzīves ceļš, kurš ir jāiet. Pietiek salīdzināt sevi ar citiem un dzīvot svešas dzīves!"