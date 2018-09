Meitenīt, drīkst jūs apprecēt? Kā tika radīts Latvijā pirmais 'plus-size' skaistuļu kalendārs

Pazīstamā Latvijas modele Katerina Strogonova nolēmusi riskēt un izdot pirmo vietējo plus-size jeb lielo izmēru modeļu kalendāru. Visas izdevumā redzamās sievietes ir no Latvijas – neviena nekad nebija piedalījusies šāda tipa fotosesijās un visas ikdienā darbojas pavisam citās nozarēs – starp viņām ir skolotāja, friziere, uzņēmēja, mājsaimniece, grāmatvede. "Delfi Woman" stāsta, kā izlolota šī projekta ideja, kas to atbalstīja un kādus iespaidus guvusi radošā komanda.

"Mana nodarbošanās paredz tikšanos un komunikāciju ar cilvēkiem, turklāt pamatā – daiļā dzimuma pārstāvēm. Manuprāt, visas sievietes ir skaistas, ikvienai piemīt kas īpašs. Visapkārt daudz tiek runāts par viņu "nepilnībām", par kaut kādām no zila gaisa pagrābtām patiesībām un kompleksiem. Biju tik ļoti no tā visa piekususi, ka nolēmu parādīt, kādas esam mēs – "plus-size" meitenes," par savu ideju stāsta Katerina.

Par kalendāra modeli varēja kļūt jebkura sieviete, kas atbilst "plus-size" izmēram. Lai piedalītos projektā, bija vien jānosūta pieteikums.

Ar sociālo tīklu palīdzību Katerina atrada arī fotogrāfu, izvēloties Vladu Jodčiku. "Es nekļūdījos. Viņam ir īsts talants. Patiesībā formīgu sievieti ir jāprot uztvert psiholoģiski kā modeli, saskatīt viņas skaistumu un prast izcelt visus dotumus. Vladam šāda vīzija piemīt, bet galvenais – takta sajūta. Fotografēšanas laikā viņš ne reizi nepateica kādu frāzi, kas varētu aizskart, gluži pretēji – vairoja pārliecību, uzmundrināja ar vārdiem, iesaistījās procesā par visiem simts, ieteica pozas labākam kadram."

Pirmās fotosesijas bija augusta tveicē. Visas meitenes bildējās apakšveļā. Atbilstoši krāsu tipam katrai tika izvēlēts savs šifona auduma gabals (3-4 metri). Par grimu parūpējās Katerina, kas ir profesionāla vizāžiste.

Fotografēšanās vietas ar nolūku bija izvēlētas tādas, kurās apgrozās daudz cilvēku, – gan Lucavsala, gan Kronvalda parks, gan HES dambis, pat Nacionālās bibliotēkas foajē.

Foto: Privātais arhīvs

Katerina teic, ka garāmgājēji reaģējuši ar apbrīnu – stājušies, smaidījuši, fotografējuši ar telefonu, izteikuši komplimentus – "Meitenīt, drīkst, es jūs apprecēšu?", sajūsmā aizturējuši elpu un reizēm pat aplaudējuši. Turklāt gan sievietes, gan vīrieši.

"Vai jāskaidro, kādu pašpārliecības lādiņu tajā mirklī saņem sieviete? Tiek jaukti iekšējie bloki, seja izstaro pārliecinātību. Katra fotografēšanās sākās ar kautrēšanos, mulsumu, nepārliecību, neizpratni par to, kas jādara. Lai nu kurš, bet es šo sajūtu zinu – es trāpīju "plus-size" modeļu kategorijas attīstības sākumā Milānā 2008./2009. gadā. Cik reižu līdz tam es nebiju noraidījusi aicinājumus piedalīties fotosesijās, jo nebiju par sevi pārliecināta un skaidri zināju, ka neesmu ideāla un ar manām formām – tas ir pilnīgs nonsenss! Tagad, šo periodu atceroties, smejos, bet toreiz bija ne līdz smiekliem."

Veidojot Rīgas kalendāru, Katerina bija ne tikai visa procesa organizatore, bet arī modele. Tieši viņas foto rotās kalendāra vāku: "Mana fotosesija notika Nacionālās bibliotēkas foajē un ārpusē. Pārģērbos šifonā, fotogrāfs noregulēja gaismas un sākām. Gan foajē, gan uz ielas bija samērā daudz cilvēku, garāmgājēju reakcija 99 procentos gadījumu bija – interese, smaids, sajūsma, jo īpaši tajos brīžos, kad šifons tika plivināts un modele pacēlusies pirkstgalos."

Foto: Влад Иодчик

Katerina pieļauj, ka viņas sajūtas bijušas ne tik saasinātas kā pārējām projekta dalībniecēm, jo viņa pie fotosesijām jau pieradusi. "Mani nekas nemulsināja, patika pastiprinātā uzmanība – cilvēki skatījās, bildēja telefonos. Bija ļoti forši. Beigu beigās gan mums palūdza ātrāk beigt fotografēšanu, jo apkārtējie bija pārāk ieinteresēti tajā, ko darām."

Un tomēr pat tik draudzīga attieksme fotografēšanas laikā negarantē to, ka arī gala rezultāts tiks uztverts pozitīvi. "Nedaudz baidos no sabiedrības reakcijas, kā cilvēki uzņems to faktu, ka attēlos ir lielākas sievietes," Katerina bažījas.

To uzzināsim jau pavisam drīz – kalendārs tiks pabeigts oktobra beigās. "Nupat noslēdzām visu fotografēšanās procesu, tagad notiek foto atlase, pēc tam tās tiks apstrādātas, atdotas maketēšanai, apstiprināsim un laidīsim uz druku." Kalendāra izplatīšanas veidi pagaidām tiek apspriesti, bet ir skaidri zināms, ka visas dalībnieces dabūs vienu eksemplāru kā dāvanu. "Reālajā dzīvē jūs šīs meitenes, visticamāk, nemaz neatpazīsiet. To, cik viņas ir sievišķīgas, pārliecinātas par sevi, cik ļoti izstaro mīlestību un dabisku skaistumu, pagaidām esmu redzējusi tikai es un foto komanda."